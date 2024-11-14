Психолог объяснила, как отучить школьника ругаться матом

Детский психолог Шиманская дала родителям рекомендации, как отучить ребенка ругаться матом

Tекст: Татьяна Косолапова

«Многих родителей пугает то, что в средней, а то и уже в младшей школе ребенок может прийти домой с уроков и начать ругаться матом. Правильный подход родителей к данной ситуации убедит школьника перестать использовать нецензурную лексику, но для разного возраста нужен свой метод», – говорит Шиманская.



Так, ученику младшей школы, по словам специалиста, стоит объяснить, что человек должен знать значение каждого слова, которое произносит. Для примера рекомендуется дать школьнику несколько сложных терминов, вроде «функциональное состояние с точки зрения системной психофизиологии» или «ятрогения», значение которых обязательно хорошо знакомо самому родителю. Затем надо спросить, знает ли ребенок их значение и, услышав отрицательный ответ, сказать, что язык и создан для того, чтобы произносить слова и понимать их значения.

«Затем необходимо объяснить ребенку, что означает то матерное слово, которое он принес домой, и спросить, правда ли он это хотел им обозначить и действительно ли он хочет это слово произносить. И очень часто дети младшего школьного возраста понимают, что они вовсе не хотят произносить то, что по факту означают эти слова», – делится психолог.

С учеником средней школы нужно обсудить, почему он решил использовать нецензурную лексику. И тут, как правило, возникают две ситуации. Первая: когда ребенок считает, что употреблять ненормативную лексику – это «по-взрослому и круто». В таком случае родителю стоит объяснить ребенку, что у взрослых много обязанностей – например, зарабатывать деньги, обладать необходимыми профессиональными навыками, заботиться о детях, вести домашнее хозяйство и т. д. В данной ситуации необходимо сформировать в понятии школьника, что надо делать, чтобы на самом деле быть взрослым человеком.

«Но это сработает только при условии, что в семье мат не считается нормой и взрослые его не используют. В таком случае родитель будет примером для своего ребенка. Ведь если матерные слова можно произносить взрослым, а ребенку нельзя, то это не сработает», – подчеркивает Шиманская.

Также она отмечает, что бывают ситуации, когда дети ругаются матом для «снятия напряжения». То есть они, как и взрослые, в стрессовой сложной ситуации применяют нецензурные слова. «Если в разговоре с ребенком выясняется, что он делает это «для разгрузки», то здесь родителям вместе со школьником стоит подумать о причинах возникновения этого стресса и способах его минимизации или полного избавления от него. Есть способы дыхательных практик, физические упражнения могут снимать это напряжение», – заключила специалист.