Кемеровчанина заподозрили в избиении 12-летнего обидчика сына

Tекст: Алексей Дегтярев

Отец второклассника подозревается в избиении 12-летнего школьника, который ранее обидел его сына. Предварительно установлено, что конфликт произошел на пришкольной территории между учениками шестого и второго классов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Шестиклассник толкнул второклассника, применил болевой прием и испачкал рукавичку. Очевидцем происшествия стала мама одного из учеников, которая сообщила об инциденте родителям пострадавшего.

Отец второклассника пришел в школу и в холле заметил обидчика своего сына, после чего несколько раз ударил его. В результате шестикласснику потребовалась медицинская помощь – ему диагностированы ушибы. Мать 12-летнего подростка обратилась в полицию с заявлением о привлечении к ответственности мужчины.

Полицейские составили протокол на 41-летнего мужчину по административной статье «Побои». Подозреваемому грозит штраф до 30 тыс. рублей, арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

Также проводится проверка по факту противоправных действий 12-летнего школьника в отношении младшего ученика.

В начале октября в башкирском Благовещенске сверстники избили двух школьников из-за переписки в мессенджере, после чего родители пострадавших детей обратились в полицию.