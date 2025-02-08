Путин поручил кабмину обсудить введение оценки за поведение в школах

Tекст: Александра Юдина

Глава государства поручил правительству и ряду учреждений обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах, передает РИА «Новости».

Участие в обсуждении примут межведомственная рабочая группа, Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченный по правам ребенка и Государственная Дума. Также Путин поручил представить предложения по улучшению образования для детей с инвалидностью.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля 2025 года.

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава СПЧ Валерий Фадеев, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что в Госдуме намерены разработать законопроект, который вернет в школы систему оценок за поведение учеников. Подразумевается, что это должно повлиять на результаты их обучения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко предложил ввести оценки за поведение для воспитания дисциплины, чтобы ученики не вели себя асоциально даже при отличных результатах по предметам.