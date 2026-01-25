На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
Politico: США назвали свои гарантии безопасности важнее европейских инициатив
Американские чиновники считают, что гарантии безопасности для Украины со стороны США оказывают больший эффект, чем аналогичные усилия европейских стран.
Соединенные Штаты считают, что их гарантии безопасности для Украины имеют большее значение, чем аналогичные обещания со стороны европейских стран, передает ТАСС со ссылкой на материал газеты Politico.
Источник в администрации президента США отметил в ходе консультаций в Абу-Даби: «Усилия «коалиции желающих» – это мило. У них пара вертолетов, пара военных и пара гарантий тут и там, но если поговорить с украинцами, то в действительности значение имеют американские гарантии безопасности».
В январе в Париже прошла встреча «коалиции желающих», куда вошли лидеры Британии, Германии, Италии, Канады, Франции и Владимир Зеленский. Впервые в подобном формате участвовали представители США.
По итогам переговоров стороны заявили о планах создать многонациональные военные силы для размещения на Украине после окончания конфликта, а также подтвердили намерение продолжать долгосрочную поддержку ВСУ, включая поставки оружия.
Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали декларацию о размещении на территории Украины иностранного воинского контингента. Россия, в свою очередь, последовательно выступает против присутствия военных НАТО на Украине.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что предоставление гарантий безопасности Украине через иностранную военную интервенцию для Москвы неприемлемо. Следующий раунд трехсторонних консультаций представителей России, США и Украины в Абу-Даби намечен на 1 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны из так называемой «коалиции желающих» пытаются внедрить неприемлемые условия в будущие мирные соглашения по Украине.
Вооруженные силы России продолжают бороться с идейными последователями нацистов на Украине.
Союзники Киева разрабатывают пять-семь документов по урегулированию украинского конфликта. Пентагон опубликовал Национальную стратегию обороны, в которой урегулирование ситуации на Украине поручено Европе.