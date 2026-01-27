ВС США заявили об отсутствии угрозы от пусков ракет КНДР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запущенные КНДР ракеты не представляли угрозы американским силам или союзникам в регионе, передает РИА «Новости».

В заявлении ВС США в Южной Корее сказано: «Мы осведомлены о пусках ракет и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. На основе текущих оценок, этот инцидент не представлял угрозы силам или территории США или наших союзников».

По данным японской Службы безопасности на море, 27 января с территории КНДР были зафиксированы два пуска, предположительно, баллистических ракет. Сообщается, что обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, ущерба для страны не зафиксировано.

Объединенное командование начальников штабов Республики Корея уточнило, что северокорейские ракеты пролетели ориентировочно 350 километров. Сейчас южнокорейские и американские специалисты проводят совместный анализ их технических характеристик.

Разведывательные органы Южной Кореи и США отслеживали старт ракет, а информацией о запуске оперативно обменялись с Японией. В Сеуле добавили, что армия Республики Корея продолжает внимательно следить за действиями КНДР и поддерживает готовность к решительным мерам в случае необходимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти КНДР во вторник осуществили запуск предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря..