    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    Россия подчеркнула неприемлемость претензий Эстонии на Печорский район
    Умер Борис Игнатьев
    Глава Генштаба Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового
    США заявили о «масштабных чистках» в высшем военном руководстве Китая
    ЕС и Индия заключили соглашение о свободной торговле
    Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом
    Газпром предупредил об угрозе газового коллапса в Прибалтике
    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    10 комментариев
    27 января 2026, 10:50 • Новости дня

    КНДР произвела запуск ракет в сторону Японского моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    КНДР во вторник осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря, говорится в сообщении Береговой охраны Японии.

    КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает ТАСС.

    В сообщении Береговой охраны Японии говорится: «С территории КНДР был осуществлен запуск, предположительно, баллистической ракеты». Японские власти призвали все суда в регионе не приближаться к возможным обломкам ракеты и незамедлительно сообщать о них.

    Сообщение о запуске поступило дважды с разницей в несколько минут, что может свидетельствовать либо о техническом сбое, либо о двух последовательных пусках. Подтверждение информации о запуске поступило и от Комитета начальников штабов ВС Республики Корея через агентство News1.

    Минобороны Японии уточняет, что это первый запуск с 4 января и второй по счету в 2026 году. Позже агентство Kyodo уточнило, что КНДР могла произвести пуски нескольких баллистических ракет.

    Источники Kyodo в правительстве Японии отмечают, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны в Японском море. На данный момент информации о повреждениях или угрозе для судоходства не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын понаблюдал за учениями по запуску гиперзвуковых ракет.

    Агентство Kyodo заявило о пуске КНДР двух баллистических ракет.

    Yonhap объявило о запуске со стороны КНДР баллистической ракеты.

    26 января 2026, 18:10 • Новости дня
    Мишустин: Народная программа «Единой России» отвечает реальным запросам граждан
    Мишустин: Народная программа «Единой России» отвечает реальным запросам граждан
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единой России» в Государственной думе подчеркнул, что совместная работа партии и Правительства при выполнении народной программы напрямую ориентирована на реальные запросы граждан и отражает их интересы.

    Председатель правительства провел встречу с депутатами Госдумы, сообщает Telegram-канал «Единой России». Михаил Мишустин подчеркнул: «Работа «Единой России» и правительства при реализации народной программы партии в полной мере представляет интересы людей и отвечает на их запросы».

    Глава кабмина отметил, что одним из ключевых результатов прошедшего года стала подготовка и последующая корректировка федерального бюджета. Поправки, предложенные «Единой Россией», позволили дополнительно направить более 174 млрд рублей на приоритетные социальные направления. Эти средства пошли на усиление поддержки семей с детьми, участников специальной военной операции и их близких, ускорение капитального ремонта школ, развитие инфраструктуры научных организаций, продолжение газификации, строительство и обновление дорог, а также благоустройство сельских территорий.

    В рамках реализации народной программы по всей стране продолжается ввод в эксплуатацию социально значимых объектов. Речь идет о десятках новых поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов. По словам председателя правительства, именно такие проекты в наибольшей степени влияют на качество жизни людей и реализуются при тесном взаимодействии с кабмином.

    Отдельное внимание было уделено поддержке защитников Отечества. Мишустин напомнил, что в прошлом году партия выступила инициатором целого пакета законов, расширивших меры социальной защиты военнослужащих и их семей.

    Премьер также подчеркнул, что совместная работа партии и правительства направлена на системные улучшения в различных сферах – от транспорта и строительства до здравоохранения. В числе приоритетов – повышение доступности лекарственного обеспечения во всех населенных пунктах страны. Так, законопроект о передвижных аптечных пунктах, подготовленный депутатами и сенаторами, уже принят в первом чтении и получил положительное заключение правительства.

    Кроме того, на встрече была отмечена активная и последовательная работа в сфере совершенствования миграционного законодательства, которая ведется в плотном взаимодействии исполнительной и законодательной власти.

    Комментарии (3)
    26 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина

    Китаист Маслов: Скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина говорит о военной перестройке в Китае

    Эксперты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Си Цзиньпин пытается обновить ряды военных чиновников. Слухи о том, что генерал Чжан Юся впал в немилость, появились как минимум месяц назад. Расследование против него ведется по двум линиям – передача американцам данных о ядерной программе и коррупционные схемы, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Как говорят в Китае, Си Цзиньпин носит три шапки: он – председатель КНР, генсек ЦК КПК и руководитель Центрального военного совета (ЦВС). Чжан Юся был правой рукой китайского лидера и, по сути, его заместителем по всем политическим и военным вопросам», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

    Как напомнил собеседника, слухи о том, что чиновник впал в немилость, появились как минимум месяц назад. Расследование против генерала ведется по двум линиям, указал он. При этом информация о том, что Чжан Юся и начальник объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли намеревались устроить переворот и сместить Си, не подтверждается. «Эта версия – чистой воды утка», – акцентировал политолог.

    «Главное обвинение, выдвинутое Чжану – передача американцам данных о ядерной программе КНР и военном атоме», – указал Маслов. По его словам, в Китае присутствует довольно большая группа людей, которая считает, что взаимодействие с Вашингтоном необходимо восстанавливать, а изоляция Китая вредит китайской экономике. «Эта концепция в основном распространена среди тех, кто либо долгое время контактировал с американцами, либо обучался в Штатах. Судя по всему, чиновник принадлежал к прозападному крылу», – полагает эксперт.

    Вторая линия расследования касается коррупционных схем, продолжил собеседник. «Несмотря на борьбу с коррупцией в стране сохраняется практика устройства людей на важные посты по знакомству, семейным или родственным связям. Чжан Юся подозревают в том, что он брал различные подарки в обмен на продвижение по службе, прежде всего в системе закупок. Учитывая наращивание вооружений в связи с ситуацией вокруг Тайваня, это коррупционноемкая область», – пояснил китаист.

    Лю Чжэнли, по всей видимости, принимал участие в таких сделках, допустил он. «Как бы то ни было, происходящее свидетельствует о том, что Си пытается обновить ряды военных чиновников. Председатель КНР уделяет большое внимание военной доктрине и, по утечкам информации и некоторым намекам китайских руководителей, крайне недоволен темпами и качеством военной перестройки», – добавил Маслов, напомнив, что «в последнее время удары приходятся в основном по военным чиновникам».

    Как ожидает собеседник, в ближайшее время в ЦВС, в составе которого теперь лишь двое, будут введены новые члены. Впрочем, по его оценкам, говорить о возможном внутреннем политическом расколе в Китае не стоит. «Нужно понимать, что в Поднебесной различные партийные дискуссии ведутся постоянно: причем как на открытом, так и на закрытом уровне. Они касаются дальнейшей стратегии развития страны. Поскольку сегодня китайская экономика переживает не самый лучший период, выбор стратегии крайне важен», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, мы не видим каких-то больших групп, которые, например, хотят коренным образом изменить стратегию Китая. Например, никто не собирается пересматривать главенствующую роль Компартии. Речь лишь о том, должен ли сейчас Пекин идти на серьезную конфронтацию с США, отвечать ударом на удар, или все-таки имеет смысл до последнего пытаться наладить связи», – продолжил Маслов.

    «Еще один вопрос касается чрезвычайно больших вложений КНР во внешнюю политику и потерь, в том числе из-за переворотов, в частности в Венесуэле. Насколько выгодно это для Поднебесной? Повторю, раскола пока нет, но экономические дискуссии заметно усилились», – заметил спикер.

    В свою очередь китаист Иван Зуенко приводит четыре версии происходящего, одна из которых звучит так: «В Китае власть у того, кто контролирует армию, – это аксиома. Вероятно, Си Цзиньпин чувствует, что армия недостаточно лояльна ему и его повестке, поэтому за полтора года до съезда КПК решительно сносит всю верхушку».

    По оценкам эксперта, происходящее свидетельствует о том, что Пекин «к серьезному международному военно-политическому противостоянию и тем более к войне не готов и гораздо больше погружен во внутреннюю повестку (где тоже есть проблемы)». «Сильной России нужен стабильный, спокойный, богатый, предсказуемый Китай, а все остальное приложится», – заключил Зуенко.

    Напомним, в Китае началось расследование в отношении двух высокопоставленных военных чиновников – заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС, высший военный орган в стране) генерал-полковника Чжан Юся и начальника Объединенного штаба Лю Чжэнли. Они «подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона».

    Как отмечает The Washington Post, такая формулировка в КНР обычно связана с коррупцией, но также используется при устранении политических конкурентов. Издание напоминает, что Чжан знал Си Цзиньпина с детства, и то, что он попал под чистки, стало неожиданностью. Опрошенные журналистами газеты эксперты связали дело против чиновника со стремлением китайского лидера обеспечить полный контроль над страной.

    «Технически Чжан был единственным человеком, у которого была военная власть, дававшая ему реальную возможность бросить вызов Си», – сказала директор программы по Китаю аналитического Центра Стимсона в Вашингтоне Юнь Сунь. Ей вторит бывший аналитик ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер: «Я не думаю, что Си Цзиньпин чувствовал себя комфортно с тем объемом власти, который Чжан Юся накопил».

    По информации The Wall Street Journal, генералу вменяют злоупотребление властью и создание политических группировок, которые, по версии следствия, подрывают единство партии. Против него также выдвинуты обвинения в получении взяток. Кроме того, Чжан Юся обвинили в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии, утверждают собеседники WSJ.

    Внештатный научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Тристан Тан считает, что расследование против Чжана, вероятно, связано с медленным прогрессом в усилении боевого потенциала и неэффективным использованием оборонных ресурсов. Financial Times пишет, что отстранение генерала и Лю Чжэнли сокращает ЦВС до минимального состава за годы его существования, и Си лишь с еще одним активным членом совета будет затруднительно управлять НОАК.

    «Ветеран боевых действий Чжан Юся когда-то считался самым доверенным человеком в армии Си Цзиньпина. Теперь он является самым ярким примером предательства по отношению к господину Си», – пишет The New York Times. Генерал долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой. Генерал пользовался личным расположением председателя КНР в том числе из-за глубоких пересечений в их биографиях: их отцы вместе служили во время гражданской войны 1940-х годов, напоминают «Ведомости».

    В случае официального предъявления обвинений Чжан Юся, вероятно, предстанет перед закрытым военным судом, где почти наверняка будет признан виновным и приговорен к тюремному сроку. Как отмечают эксперты, эта история показала элитам в Пекине, что даже личная близость к Си Цзиньпину не гарантирует безопасности – в Китае не осталось неприкасаемых.

    С 2023 года Китай ведет активную борьбу со взяточничеством и коррупцией в армии. «Коррупция является тигром, преграждающим путь развития партии и страны, камнем преткновения, борьба с коррупцией – это важнейшая задача... мы не можем себе позволить проиграть и не должны проиграть», – подчеркивал в середине января китайский лидер.

    Комментарии (12)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины

    Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обратил внимание на продолжающиеся атаки беспилотников на российскую территорию.

    Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат, но попытки атак продолжаются, передает ТАСС.

    Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.

    Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.

    Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.

    Комментарии (18)
    26 января 2026, 12:00 • Новости дня
    Посол России сообщил о стрельбе венесуэльских военных из ПЗРК «Игла-С» при атаке США

    Посол России: При атаке США военные Венесуэлы сделали два неудачных выстрела из ПЗРК «Игла-С»

    Посол России сообщил о стрельбе венесуэльских военных из ПЗРК «Игла-С» при атаке США
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Во время похищения США Николаса Мадуро венесуэльские военные выпустили по меньшей мере две ракеты из комплекса «Игла-С», но обе промахнулись, специалистам не хватило навыков, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам Мелик-Багдасарова, во время попытки похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января с территории страны было произведено как минимум два выстрела из переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», однако ни одна из ракет не достигла цели, передает «Россия 24».

    «Мне сказали, что было как минимум два выстрела, и обе «Иглы» не попали в цель», – заявил дипломат. После этого он поинтересовался у военных причинами промаха.

    Посол отметил, что наличие оружия недостаточно для эффективной защиты – необходимы и специальные навыки. По его словам, специалисты, которые охраняли воздушное пространство Венесуэлы в этот день, вероятно, не имели достаточного опыта обращения с такими комплексами.

    Ранее посол Мелик-Багдасаров заявил, что военные страны не получали приказа от властей в Каракасе противодействовать операции США.

    Дональд Трамп заявил, что США использовали в Венесуэле неизвестные ранее вооружения, которые сорвали оборону противника, оснащенного «китайскими и российскими вооружениями».

    Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор».

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств.

    Комментарии (19)
    26 января 2026, 21:52 • Новости дня
    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко

    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
    @ t.me/rusembc

    Tекст: Вера Басилая

    В возрасте 109 лет в Торонто скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко, участвовавший в ожесточенных боях за плацдарм «Невский пятачок», сообщает посольство РФ в Канаде.

    Как середает РБК, Хоменко был одним из старейших остававшихся в живых участников войны. Он принимал участие в боях на плацдарме «Невский пятачок», а также воевал под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В январе 1943 года, командуя санитарным взводом, получил тяжелое ранение, спасая офицера во время прорыва блокады Ленинграда.

    До начала войны Виктор работал фельдшером в Арктике, служил на ледоколе «Ермак» и проводил зимовки на полярных станциях. После войны Хоменко продолжил медицинскую деятельность в Ленинграде. С 2002 года он проживал в Торонто, где был членом Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

    За военные заслуги Виктор Хоменко был удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу», а также медалей «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

    Комментарии (21)
    26 января 2026, 19:04 • Новости дня
    Названы самые «распущенные» страны мира

    Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг самых «распущенных» стран мира

    Названы самые «распущенные» страны мира
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг стран с самым высоким уровнем сексуальной активности, говорится в отчете World Population Review.

    Исследование основывалось на международном индексе сексуальной распущенности, который учитывает среднее количество сексуальных партнеров, возраст первого полового контакта, легальность проституции и отношение общества к добрачным связям, передает РИА «Новости».

    Австралия получила наивысшие баллы: там в среднем приходится 13,3 партнера на человека, а первый сексуальный опыт жители страны получают в возрасте 17,9 лет. Бразилия и Греция заняли второе и третье места соответственно, а в первую десятку также вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.

    Россия заняла 32-е место в рейтинге. Среднее количество партнеров у россиян, согласно исследованию, составило девять, а первый половой контакт в среднем происходит в возрасте 18,7 лет.

    Ранее доктор медицинских наук, эндокринолог, врач высшей категории Анна Гончарова в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила необходимость недозированного секса в феврале.

    В 2023 году ВЦИОМ представил данные исследования, посвященного изучению сексуальной жизни россиян.

    Комментарии (3)
    26 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать в МИД посла Украины.

    Такое решение принято после заявлений Киева, которые в Будапеште расценили как угрозу в адрес Венгрии и ее правительства, передает ТАСС.

    В сообщении, опубликованном на странице Орбана в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской), глава венгерского правительства подчеркнул: «Ответ на угрозы Украины в адрес Венгрии и правительства. Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Комментарии (2)
    26 января 2026, 14:40 • Новости дня
    Искавшие «Макдоналдс» россиянки попали в тюрьму на военной базе в США
    Искавшие «Макдоналдс» россиянки попали в тюрьму на военной базе в США
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Туристки из России оказались под стражей на территории США, они случайно заехали на военную базу в поисках ресторана быстрого питания.

    Инцидент с задержанием граждан России произошел в округе Сан-Диего, передает РИА «Новости» со ссылкой на Life. Путешественницы намеревались найти ближайший ресторан «Макдоналдс», однако навигатор проложил маршрут неверно. В результате ошибки девушки заехали на территорию базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон на парковку военной техники, где их задержали пехотинцы.

    В результате девушки оказались под стражей на проникновение на военный объект, их автомобиль изъят. Задержанным может грозить реальный срок в американской тюрьме. Отмечается, что гражданские лица регулярно попадают на этот военный объект из-за сбоев GPS и незаметного контрольно-пропускного пункта.

    Ранее болгарские власти одобрили экстрадицию в США обвиняемого в «нарушении санкций» и отмывании денег россиянина Сергея Ивина.

    До этого в Болгарии арестовали по запросу США двух граждан России.

    Комментарии (6)
    26 января 2026, 23:47 • Новости дня
    Помощник Гладкова Вера Мангушева умерла в возрасте 38 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что умерла его помощник Вера Мангушева.

    «Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой», – сообщил Гладков в Telegram.

    Он рассказал, что Мангушева работала вместе с ним почти четыре года и активно участвовала в помощи жителям региона во время самых сложных периодов специальной военной операции.

    «Вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки, была рядом в самые тяжелые дни – и после падения ракеты на Маяковского, 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, Щорса, 55а… Всю боль каждого человека, с которым мы соприкасались, она проносила через себя. », – заявил Гладков.

    По словам Гладкова, у Мангушевой в Белгороде осталось много друзей. Губернатор добавил, что ей было всего 38 лет, и назвал ее яркой, умной, жизнелюбивой и очень ответственной. Он выразил соболезнования родным и близким покойной, отметив, что та всегда останется в памяти коллег и друзей.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Валуев назвал дипфейком появившийся с ним в интернете видеоролик
    Валуев назвал дипфейком появившийся с ним в интернете видеоролик
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что распространившееся в соцсетях видео с его якобы призывом использовать «кнут и пряник» в отношении стран бывшего Советского Союза – подделка, сделанная с помощью искусственного интеллекта.

    По словам Валуева, ролик не имеет к нему никакого отношения, и он сам регулярно поднимает тему дипфейков, созданных с использованием ИИ, передает РИА «Новости».

    «Видео не имеет ко мне никакого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду», – сказал депутат.

    Ранее сомнения в подлинности видео высказал и бывший соперник Валуева по рингу, чемпион мира Руслан Чагаев. Пользователи соцсетей также усомнились в правдивости высказываний, приписываемых Валуеву.

    Ранее эксперты Роскачества раскрыли способы защиты от дипфейк-мошенников.

    Комментарии (9)
    26 января 2026, 21:46 • Новости дня
    Блогерше отказали во въезде в Россию из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта

    Блогерше Коцкой отказали во въезде в Россию из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта

    Блогерше отказали во въезде в Россию из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта
    @ @a.kotskaya

    Tекст: Дарья Григоренко

    Блогер Александра Коцкая из Екатеринбурга рассказала, что ее с дочерью задержали на паспортном контроле в аэропорту Кольцово из-за отсутствия у ребенка собственного загранпаспорта.

    Инцидент произошел после возвращения семьи из Казахстана, когда на границе начали действовать новые правила: с 20 января дети должны пересекать границу только по своему загранпаспорту, свидетельства о рождении недостаточно, передает Ura.ru.

    В видеообращении Коцкая заявила, что столкнулась с грубостью сотрудников пограничной службы. «Мы не нарушали закон, приехали в свою страну с документами, и нас просто выгнали с прохождения контроля, когда я начала спрашивать: "Сколько нам ждать?" Без крика, без плохих слов и уж тем более мата. Пришел человек, который начал угрожать мне тем, что закроет меня с Евой в комнате для тех, у кого проблемы с документами», – сообщила блогер.

    Коцкая также добавила, что о новых требованиях к детским документам узнала только в аэропорту, хотя ранее уже пересекала границу с тем же пакетом документов и не сталкивалась с подобными трудностями. По ее словам, сотрудники не предоставили семье информации о времени ожидания, в зоне контроля не было еды и воды, а зарядка для нагревателя закончилась.

    Блогер выразила намерение обратиться с жалобой в надзорные органы, чтобы разобраться в ситуации и защитить права пассажиров, оказавшихся в аналогичной ситуации.

    Комментарии (10)
    26 января 2026, 23:16 • Новости дня
    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot

    Писториус заявил о невозможности передачи Германией новых ЗРК Patriot Украине

    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot, так как ожидает поставки для собственных нужд, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок [Patriot] взамен переданных», – приводит слова Писториуса ТАСС.

    На пресс-конференции с литовским коллегой Робертасом Каунасом в Берлине, Писториус отметил, что Германия уже передала Киеву более трети своих комплексов Patriot.

    Он подчеркнул, что Германия внесла «непропорционально большой вклад» в поддержку Украины средствами ПВО по сравнению с другими союзниками.

    Министр также добавил, что Германия является единственной страной, поставляющей Киеву системы Iris-T, и этих комплексов также недостаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины 40 млрд и еще 36 млрд евро – на гражданскую помощь. Франция выступила против предложения приобрести у Британии дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины в рамках европейского пакета военной помощи.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 21:38 • Новости дня
    Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором
    Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выпускники Школы-студии МХАТ направили письмо министру культуры Ольге Любимовой с требованием пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора.

    Текст обращения опубликован в Telegram-канале актера и выпускника Антона Шагина. В письме говорится, что решение назначить на этот пост Богомолова нарушает преемственность, существующую в учебном заведении на протяжении всей его истории. Авторы обращения считают, что руководить школой должен человек, чья судьба и творческий путь связаны с МХАТ, а также соответствующий этическим принципам основателей.

    Выпускники подчеркивают, что традиция требует выбирать ректора из числа воспитанников школы и обсуждать кандидатуру всей мхатовской общественностью. Они предупреждают, что отказ от этого принципа приведет к разрыву преемственности, упадку и утрате семейных традиций Школы-студии. В письме отмечается, что предыдущими руководителями были Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Золотовицкий и другие, все они прошли путь внутри школы и были «корневыми мхатовцами».

    Выпускники считают, что именно такие руководители создавали «особое духовное пространство» МХАТ, которое они называют «домом единой мхатовской семьи». Они приводят в пример другие ведущие московские театральные вузы, где сохраняются традиции и принцип внутренней преемственности.

    Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

    Комментарии (11)
    27 января 2026, 06:50 • Новости дня
    Россия подчеркнула неприемлемость претензий Эстонии на Печорский район

    Абилов: Территориальные претензии Эстонии к России неприемлемы

    Россия подчеркнула неприемлемость претензий Эстонии на Печорский район
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Провокационные территориальные претензии Эстонии относительно Печорского района Псковской области неприемлемы, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

    Дипломат подчеркнул, что этот район является неотъемлемой частью России. «В этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», – сказал Абилов.

    Дипломат также прокомментировал ситуацию с укреплением границы Эстонии с Россией, отметив, что за четыре года было построено только пять бункеров из запланированных 600, и назвал заявления о «усиленной» обороне преувеличенными, передает РИА «Новости».

    «Несложно посчитать, сколько времени займет при нынешних темпах строительство запланированных 600 таких сооружений», – сказал он.

    Абилов заметил, что даже эстонские спецслужбы недавно подтвердили отсутствие у России намерений нападать на Эстонию.

    «Нестрашно, ведь в таком случае у эстонцев появятся дополнительные места «для хранения картофеля». Это, кстати, слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура», – отметил Абилов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии изменили административные процедуры по указанию места рождения для выходцев из Печорского района Псковской области. В новых паспортах эстонцев, родившихся в Печорском районе, место рождения теперь указывают как «Эстония», а не «Россия». Такое решение воспринимается как новый этап территориальных претензий, связанных с историей Тартуского договора 1920 года.

    Комментарии (6)
    26 января 2026, 22:32 • Новости дня
    Дуров назвал верящих в безопасность WhatsApp людей безмозглыми

    Tекст: Антон Антонов

    Только безмозглый человек верит в безопасность WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

    «Чтобы поверить, что WhatsApp* безопасен в 2026 году, нужно быть безмозглым», – заявил Дуров в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он заявил, что проведенный его командой анализ «шифрования» WhatsApp* выявил «множество векторов атак».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp* в России из-за несоблюдения требований по предупреждению и пресечению преступлений. Ведомство также подтвердило, что не рассматривает отмену существующих ограничений для мессенджера.

    Комментарии (10)
    Энергетическая инфраструктура Харькова получила серьезные повреждения
    В Грузии отреагировали на решение Украины вернуть посла в Тбилиси
    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot
    Стало известно о выводе российских войск из базы на северо-востоке Сирии
    В Узбекистане осудили мужчину за участие в СВО на стороне России
    Во Франции одобрили законопроект о запрете соцсетей детям младше 15 лет
    На первый концерт Долиной в 2026 году продали менее половины билетов

    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США

    Снежная буря в США и резкие морозы в ЕС сразу вызвали рост цен и напряжение на газовых рынках. Американцы не видели такого дорогого газа с 2022 года. Европейцы стали опустошать запасы газа еще быстрее, а синоптики обещают морозы и в феврале. Побежать к Газпрому за помощью больше нельзя. Чем закончится для США и Европы снежный коллапс? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Кровь в Миннеаполисе стала предвыборным подарком демократам

    Массовые протесты в Миннеаполисе вспыхнули с новой силой после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной службы застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти. На этом фоне Барак Обама и Билл Клинтон призвали американцев к «действию». Какие цели преследуют демократы и чем происходящее грозит Трампу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

