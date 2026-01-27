Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.2 комментария
Все аэропорты Москвы возобновили работу после сильного снегопада
Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский начали принимать и отправлять рейсы, сообщил Минтранс.
Все аэропорты Московского региона принимают и отправляют рейсы, с начала суток было отменено на вылет 17 рейсов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Также на срок более двух часов задержали восемь рейсов.
Аэродромные службы всех воздушных гаваней усилили, вышли сотни единиц спецтехники.
По данным агентства, путешествие с юго-запада Москвы до Домодедово сейчас обходится дороже, чем билет до Петербурга.
Стоимость поездки от метро «Юго-Западная» до Домодедово в «Яндекс Go» оценивается в 2,3 тыс. рублей. Цена билета на эконом-класс в Петербург на 29 января составляет 2,1 тыс. рублей.
Напомним, за ночь в столице выпало 11 мм осадков, это рекордный показатель для 27 января.