Журналист Христофору уличил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности
Кипрский журналист Алекс Христофору усомнился в реальности гарантий безопасности, которые президент Украины Владимир Зеленский якобы получил для Киева от западных партнеров.
Владимир Зеленский в течение нескольких лет вводил в заблуждение по поводу подписания документов, якобы предоставляющих Киеву гарантии безопасности, заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору, передает РИА «Новости».
Журналист подчеркнул, что ранее думал о наличии таких гарантий, так как Зеленский подписал множество соглашений с бывшим президентом США Джо Байденом и с 29 странами. По его словам, все эти документы оказались бесполезными.
Христофору отметил, что нынешний документ о гарантиях безопасности, о котором говорит Зеленский, может так и не быть подписанным. Он подчеркнул: «Зеленский продолжает заявлять, что гарантии безопасности с США якобы готовы на 100%, но почему их никто не подписывает?». По мнению журналиста, подписанные за последние несколько лет соглашения не обеспечили Украине реальных гарантий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что документ с гарантиями безопасности для Украины от США полностью подготовлен.
Белый дом отверг сообщения о том, что Вашингтон требует от Киева территориальных уступок в обмен на гарантии.
Американские чиновники считают, что гарантии безопасности США для Украины оказывают больший эффект по сравнению с аналогичными мерами европейских стран.