  • Новость часаРоссийские войска освободили Купянск-Узловой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    Россия подчеркнула неприемлемость претензий Эстонии на Печорский район
    Вассерман выступил против запрета готовых решений «домашки»
    Российские войска освободили Купянск-Узловой
    США заявили о «масштабных чистках» в высшем военном руководстве Китая
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом
    Газпром предупредил об угрозе газового коллапса в Прибалтике
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неозычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность, означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    10 комментариев
    27 января 2026, 09:05 • Новости дня

    Белый дом опроверг данные о территориальном условии США по гарантиям Украине

    Белый дом опроверг данные о территориальном условии США по гарантиям Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США отвергает сообщение газеты Financial Times о том, что Вашингтон якобы требует территориальных уступок от Киева в обмен на гарантии безопасности, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

    Белый дом опроверг информацию о том, что США ставили Киеву условие отказаться от претензий на территории в обмен на гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли заявила, что единственная роль США состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки.

    «Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно, – заявила Келли.

    Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не выдвигали подобных требований и не требуют от Киева территориальных уступок. По её словам, США продолжают поддерживать дипломатические усилия, направленные на достижение соглашения между Россией и Украиной.

    Газета также приводит слова источника, знакомого с позицией Вашингтона. По его словам, США не оказывают давления на Украину по территориальному вопросу, а предоставление гарантий безопасности зависит от позиций обеих сторон – Украины и России.

    Вашингтон поставил Киеву условие о предоставлении гарантий безопасности только при согласии на сделку с отказом от территорий.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что долгосрочное урегулирование конфликта невозможно без решения территориального вопроса.

    26 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина

    Китаист Маслов: Скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина говорит о военной перестройке в Китае

    Эксперты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Си Цзиньпин пытается обновить ряды военных чиновников. Слухи о том, что генерал Чжан Юся впал в немилость, появились как минимум месяц назад. Расследование против него ведется по двум линиям – передача американцам данных о ядерной программе и коррупционные схемы, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов.

    «Как говорят в Китае, Си Цзиньпин носит три шапки: он – председатель КНР, генсек ЦК КПК и руководитель Центрального военного совета (ЦВС). Чжан Юся был правой рукой китайского лидера и, по сути, его заместителем по всем политическим и военным вопросам», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

    Как напомнил собеседника, слухи о том, что чиновник впал в немилость, появились как минимум месяц назад. Расследование против генерала ведется по двум линиям, указал он. При этом информация о том, что Чжан Юся и начальник объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли намеревались устроить переворот и сместить Си, не подтверждается. «Эта версия – чистой воды утка», – акцентировал политолог.

    «Главное обвинение, выдвинутое Чжану – передача американцам данных о ядерной программе КНР и военном атоме», – указал Маслов. По его словам, в Китае присутствует довольно большая группа людей, которая считает, что взаимодействие с Вашингтоном необходимо восстанавливать, а изоляция Китая вредит китайской экономике. «Эта концепция в основном распространена среди тех, кто либо долгое время контактировал с американцами, либо обучался в Штатах. Судя по всему, чиновник принадлежал к прозападному крылу», – полагает эксперт.

    Вторая линия расследования касается коррупционных схем, продолжил собеседник. «Несмотря на борьбу с коррупцией в стране сохраняется практика устройства людей на важные посты по знакомству, семейным или родственным связям. Чжан Юся подозревают в том, что он брал различные подарки в обмен на продвижение по службе, прежде всего в системе закупок. Учитывая наращивание вооружений в связи с ситуацией вокруг Тайваня, это коррупционноемкая область», – пояснил китаист.

    Лю Чжэнли, по всей видимости, принимал участие в таких сделках, допустил он. «Как бы то ни было, происходящее свидетельствует о том, что Си пытается обновить ряды военных чиновников. Председатель КНР уделяет большое внимание военной доктрине и, по утечкам информации и некоторым намекам китайских руководителей, крайне недоволен темпами и качеством военной перестройки», – добавил Маслов, напомнив, что «в последнее время удары приходятся в основном по военным чиновникам».

    Как ожидает собеседник, в ближайшее время в ЦВС, в составе которого теперь лишь двое, будут введены новые члены. Впрочем, по его оценкам, говорить о возможном внутреннем политическом расколе в Китае не стоит. «Нужно понимать, что в Поднебесной различные партийные дискуссии ведутся постоянно: причем как на открытом, так и на закрытом уровне. Они касаются дальнейшей стратегии развития страны. Поскольку сегодня китайская экономика переживает не самый лучший период, выбор стратегии крайне важен», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, мы не видим каких-то больших групп, которые, например, хотят коренным образом изменить стратегию Китая. Например, никто не собирается пересматривать главенствующую роль Компартии. Речь лишь о том, должен ли сейчас Пекин идти на серьезную конфронтацию с США, отвечать ударом на удар, или все-таки имеет смысл до последнего пытаться наладить связи», – продолжил Маслов.

    «Еще один вопрос касается чрезвычайно больших вложений КНР во внешнюю политику и потерь, в том числе из-за переворотов, в частности в Венесуэле. Насколько выгодно это для Поднебесной? Повторю, раскола пока нет, но экономические дискуссии заметно усилились», – заметил спикер.

    В свою очередь китаист Иван Зуенко приводит четыре версии происходящего, одна из которых звучит так: «В Китае власть у того, кто контролирует армию, – это аксиома. Вероятно, Си Цзиньпин чувствует, что армия недостаточно лояльна ему и его повестке, поэтому за полтора года до съезда КПК решительно сносит всю верхушку».

    По оценкам эксперта, происходящее свидетельствует о том, что Пекин «к серьезному международному военно-политическому противостоянию и тем более к войне не готов и гораздо больше погружен во внутреннюю повестку (где тоже есть проблемы)». «Сильной России нужен стабильный, спокойный, богатый, предсказуемый Китай, а все остальное приложится», – заключил Зуенко.

    Напомним, в Китае началось расследование в отношении двух высокопоставленных военных чиновников – заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС, высший военный орган в стране) генерал-полковника Чжан Юся и начальника Объединенного штаба Лю Чжэнли. Они «подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона».

    Как отмечает The Washington Post, такая формулировка в КНР обычно связана с коррупцией, но также используется при устранении политических конкурентов. Издание напоминает, что Чжан знал Си Цзиньпина с детства, и то, что он попал под чистки, стало неожиданностью. Опрошенные журналистами газеты эксперты связали дело против чиновника со стремлением китайского лидера обеспечить полный контроль над страной.

    «Технически Чжан был единственным человеком, у которого была военная власть, дававшая ему реальную возможность бросить вызов Си», – сказала директор программы по Китаю аналитического Центра Стимсона в Вашингтоне Юнь Сунь. Ей вторит бывший аналитик ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер: «Я не думаю, что Си Цзиньпин чувствовал себя комфортно с тем объемом власти, который Чжан Юся накопил».

    По информации The Wall Street Journal, генералу вменяют злоупотребление властью и создание политических группировок, которые, по версии следствия, подрывают единство партии. Против него также выдвинуты обвинения в получении взяток. Кроме того, Чжан Юся обвинили в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии, утверждают собеседники WSJ.

    Внештатный научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Тристан Тан считает, что расследование против Чжана, вероятно, связано с медленным прогрессом в усилении боевого потенциала и неэффективным использованием оборонных ресурсов. Financial Times пишет, что отстранение генерала и Лю Чжэнли сокращает ЦВС до минимального состава за годы его существования, и Си лишь с еще одним активным членом совета будет затруднительно управлять НОАК.

    «Ветеран боевых действий Чжан Юся когда-то считался самым доверенным человеком в армии Си Цзиньпина. Теперь он является самым ярким примером предательства по отношению к господину Си», – пишет The New York Times. Генерал долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой. Генерал пользовался личным расположением председателя КНР в том числе из-за глубоких пересечений в их биографиях: их отцы вместе служили во время гражданской войны 1940-х годов, напоминают «Ведомости».

    В случае официального предъявления обвинений Чжан Юся, вероятно, предстанет перед закрытым военным судом, где почти наверняка будет признан виновным и приговорен к тюремному сроку. Как отмечают эксперты, эта история показала элитам в Пекине, что даже личная близость к Си Цзиньпину не гарантирует безопасности – в Китае не осталось неприкасаемых.

    С 2023 года Китай ведет активную борьбу со взяточничеством и коррупцией в армии. «Коррупция является тигром, преграждающим путь развития партии и страны, камнем преткновения, борьба с коррупцией – это важнейшая задача... мы не можем себе позволить проиграть и не должны проиграть», – подчеркивал в середине января китайский лидер.

    Комментарии (12)
    26 января 2026, 20:25 • Новости дня
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать в МИД посла Украины.

    Такое решение принято после заявлений Киева, которые в Будапеште расценили как угрозу в адрес Венгрии и ее правительства, передает ТАСС.

    В сообщении, опубликованном на странице Орбана в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской), глава венгерского правительства подчеркнул: «Ответ на угрозы Украины в адрес Венгрии и правительства. Мы не можем позволить кому-либо ставить под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Комментарии (2)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 14:40 • Новости дня
    Искавшие «Макдоналдс» россиянки попали в тюрьму на военной базе в США
    Искавшие «Макдоналдс» россиянки попали в тюрьму на военной базе в США
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Туристки из России оказались под стражей на территории США, они случайно заехали на военную базу в поисках ресторана быстрого питания.

    Инцидент с задержанием граждан России произошел в округе Сан-Диего, передает РИА «Новости» со ссылкой на Life. Путешественницы намеревались найти ближайший ресторан «Макдоналдс», однако навигатор проложил маршрут неверно. В результате ошибки девушки заехали на территорию базы морской пехоты Кэмп-Пендлтон на парковку военной техники, где их задержали пехотинцы.

    В результате девушки оказались под стражей на проникновение на военный объект, их автомобиль изъят. Задержанным может грозить реальный срок в американской тюрьме. Отмечается, что гражданские лица регулярно попадают на этот военный объект из-за сбоев GPS и незаметного контрольно-пропускного пункта.

    Ранее болгарские власти одобрили экстрадицию в США обвиняемого в «нарушении санкций» и отмывании денег россиянина Сергея Ивина.

    До этого в Болгарии арестовали по запросу США двух граждан России.

    Комментарии (6)
    26 января 2026, 11:18 • Новости дня
    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине

    Кремль: Трехсторонние переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе

    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Следующий этап переговоров по урегулированию ситуации на Украине планируется провести на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Продолжение трехсторонних контактов по урегулированию ситуации на Украине запланировано на следующую неделю, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что точная дата встречи пока не определена.

    По словам Пескова, переговоры продолжатся в ближайшие дни, однако конкретное число проведения обсуждения будет уточнено позднее. Пресс-секретарь отметил, что стороны продолжают поддерживать рабочие контакты по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по вопросам безопасности в рамках трехсторонней рабочей группы России, США и Украины завершились 24 января в Абу-Даби.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    Комментарии (13)
    26 января 2026, 12:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС

    Экономист Лизан: Для Зеленского 2026 год является политическим дедлайном

    Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС
    @ Christian Spicker/IMAGO/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина стремится в течение этого года решить вопрос о вступлении в ЕС, поскольку ее энергетических, военных и финансовых возможностей хватит еще максимум на девять месяцев. Далее может наступить глубокий кризис, означающий политический коллапс Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Зеленский заявил о готовности Украины присоединиться к Евросоюзу в 2027 году.

    «Оптимистичные заявления Зеленского о якобы технической готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году говорят о его согласии с условиями Брюсселя подписать таможенные соглашения на европейских условиях, поднять тарифы на газ и электроэнергию для своего населения, увеличить налоги для бизнеса. Евросоюз может даже потребовать передать компанию «Энергоатом» под кураторство «своих» людей», – указал спикер.

    «По всей видимости, это заявление сделано в рамках глобальной дискуссии с Брюсселем, Киевом и Вашингтоном. Предполагается, что Запад предлагает Киеву заключение мирного соглашения в обмен на 800 млрд долларов финансирования до 2040 года. Из них 600 млрд – это деньги США, Европы, Всемирного банка, а 200 млрд планируется привлечь со стороны частных инвесторов. Возможно, в эту сумму попытаются включить и российские золотовалютные резервы», – рассуждает экономист Иван Лизан.

    «По сути, речь идет о гигантской взятке, которая обсуждается в связке с возможностью принятия Украины в Евросоюз по ускоренной программе с 1 января 2027 года. Этих денег Киеву хватило бы на покрытие бюджетного дефицита и даже на частичное послевоенное восстановление – при сокращении численности ВСУ, разумеется. Кроме того, на Банковой уверены, что вступление в ЕС с каким-то волшебным образом прекратит СВО и урегулирует украинский кризис», – продолжил собеседник.

    «Но в реальности все это не более, чем абстракция. Во-первых, Россия, вероятно, будет против вступления Украины в ЕС. Евросоюз перестал быть экономическим объединением в 2022 году и сейчас стремится стать военным и политическим. По большому счету это становится своего рода аналогом НАТО. А я напомню, что Москва выступала против расширения Североатлантического альянса», – отметил аналитик.

    «Помимо этого, категорически против выступят Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария и аграрии других стран с развитым растениеводством. Они уже справедливо указывают, что вступлением в ЕС Украина посягнет на текущую модель перераспределения труда в сельском хозяйстве европейских стран. Зарабатывать на перевалке украинских товаров – да, сотрудничать – нет», – детализировал эксперт.

    «Между тем в поддержку идеи вступления Украины в ЕС могут выступить европейские энергетики, поскольку это гарантирует им дополнительные прибыли. Таким образом, потенциальный раскол в европейском бизнес-сообществе – это повод для Брюсселя не принимать в Евросоюз своего восточноевропейского соседа. Не говоря уже о том, что объединение явно не захочет видеть среди своих членов страну в состоянии активного военного конфликта», – заметил экономист.

    «Для Зеленского, однако, нынешний год является политическим и экономическим дедлайном. Именно поэтому он называет такие сроки – 2027 год. Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – резюмировал Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким, сообщает РИА «Новости».

    «Технически Украина будет готова в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров», – добавил он. Однако Навроцкий назвал такие устремления Киева «труднодостижимыми», сославшись на традиционный процесс вступления в ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам европейских стран дорожную карту финансирования Украины, которая предусматривает выделение ей 800 млрд долларов за 10 лет и ускоренное вступление в Евросоюз к 2027 году.

    Однако все это не помешало Зеленскому на Всемирном экономическом форуме в Давосе обрушиться с критикой на европейские страны за неспособность ответить на давление главы Белого дома Дональда Трампа. «Европа выглядит растерянной, пытаясь убедить президента США измениться. Но он не изменится», – сказал он.

    Он заявил, что «Трамп не будет слушать такую Европу», а также раскритиковал отправку европейскими странами нескольких десятков военных для защиты Гренландии. «Либо вы заявляете, что будете защищать регион от России и Китая, либо рискуете тем, что вас не воспримут всерьез», – сказал Зеленский.

    Комментарии (2)
    26 января 2026, 23:16 • Новости дня
    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot

    Писториус заявил о невозможности передачи Германией новых ЗРК Patriot Украине

    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot, так как ожидает поставки для собственных нужд, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок [Patriot] взамен переданных», – приводит слова Писториуса ТАСС.

    На пресс-конференции с литовским коллегой Робертасом Каунасом в Берлине, Писториус отметил, что Германия уже передала Киеву более трети своих комплексов Patriot.

    Он подчеркнул, что Германия внесла «непропорционально большой вклад» в поддержку Украины средствами ПВО по сравнению с другими союзниками.

    Министр также добавил, что Германия является единственной страной, поставляющей Киеву системы Iris-T, и этих комплексов также недостаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины 40 млрд и еще 36 млрд евро – на гражданскую помощь. Франция выступила против предложения приобрести у Британии дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины в рамках европейского пакета военной помощи.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 20:02 • Новости дня
    Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области

    Богомаз: Фрагменты сбитой ракеты С-200 ВСУ разрушили четыре дома в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская ракета С-200 была уничтожена в небе над Брянской областью, ее обломки упали на жилой сектор, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    По информации из Telegram-канала Богомаза, в результате происшествия одна женщина пострадала. «К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал он.

    По данным главы региона, в результате падения фрагментов ракеты разрушены четыре частных дома. Более 50 домов получили частичные повреждения, также оказались повреждены окна в двух многоквартирных зданиях.

    В ноябре ВСУ совершили попытку удара по Воронежу с использованием американских ракет ATACMS большой дальности. Фрагменты неразорвавшихся ракет были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе города.

    Комментарии (5)
    26 января 2026, 14:53 • Новости дня
    Сийярто упрекнул Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире программы «Час правды» раскритиковал Владимира Зеленского.

    Он подчеркнул, что украинский лидер покинул свою страну, где продолжается вооруженный конфликт, чтобы в Давосе публично оскорблять венгерского премьера Виктора Орбана, передает РИА «Новости».

    «Зеленский из страны, где сотни тысяч погибли, миллионы сбежали, должен оставить столицу и поехать в Давос говорить речь и после четырех лет войны его главный тезис – как бы посильнее оскорбить Виктора Орбана», – сказал Сийярто.

    По словам главы венгерского МИД, Киев крайне заинтересован в смене венгерского правительства. Он пояснил, что Украина рассчитывает на приход оппозиции к власти в Венгрии, чтобы добиться одобрения вступления в Евросоюз и получения финансовой и военной поддержки.

    Сийярто также обвинил Украину в официальном вмешательстве в предвыборную кампанию Венгрии, отметив, что такие действия направлены на смену власти в Будапеште.

    Ранее Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Орбан заявил, что Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 03:15 • Новости дня
    Патрульный самолет США пролетел недалеко от Мурманска

    Американский патрульный самолет Poseidon приблизился к границам России

    Патрульный самолет США пролетел недалеко от Мурманска
    @ Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник вблизи Мурманска был зафиксирован полет американского патрульного самолета P-8A Poseidon, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

    Poseidon был замечен в понедельник в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем неподалеку от Мурманска, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Кефлавик в Исландии в 14.50 мск и спустя некоторое время приблизилось к российским границам. Самолет не нарушал воздушное пространство России, находясь в международной зоне.

    P-8A Poseidon разработан на основе гражданского лайнера Boeing 737-800ERX и предназначен для отслеживания движения морских судов и обнаружения подводных лодок, а также ведения борьбы с ними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии рядом с российской границей.

    В октябре британские самолеты-разведчики проводили масштабную операцию вдоль российских границ с использованием американского самолета-заправщика.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Сальвини раскритиковал Зеленского за нападки на ЕС в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не должен жаловаться на ЕС после всех полученных денег, заявил итальянский вице-премьер, министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини.

    Сальвини возмутился тем, что глава киевского режима «после всех полученных денег», затраченных усилий и оказанной Украине помощи «осмеливается жаловаться», передает ТАСС.

    «Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее», – говорится в выступлении Сальвини перед сопартийцами из «Лиги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с критикой Европы и требованием увеличить поддержку Украины.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 02:35 • Новости дня
    Энергетическая инфраструктура Харькова получила серьезные повреждения
    Энергетическая инфраструктура Харькова получила серьезные повреждения
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После серии взрывов в Харькове энергетическая инфраструктура города оказалась серьезно повреждена, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

    «Есть достаточно серьезные повреждения», – приводит слова Синегубова ТАСС.

    После серии взрывов в понедельник город оказался частично обесточен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением, а также работой электротранспорта.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 11:30 • Новости дня
    Кремль назвал принципиальной территориальную часть «формулы Анкориджа»

    Песков: Территориальная часть «формулы Анкориджа» принципиальна для России

    Кремль назвал принципиальной территориальную часть «формулы Анкориджа»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Территориальные вопросы, включенные в так называемую формулу Анкориджа, представляют особую важность для российской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил о принципиальном значении территориальной части «формулы Анкориджа» для России, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это последовательная позиция не только российских властей, но и лично президента России. По словам Пескова, территориальный вопрос, являющийся частью «формулы Анкориджа», имеет для российской стороны «принципиальное значение».

    Ранее Дмитрий Песков назвал вывод украинских войск с территории Донбасса ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби и завершились в субботу.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже.

    Комментарии (3)
    26 января 2026, 22:15 • Новости дня
    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    Спикер Белого дома Левитт назвала переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию в Абу-Даби стали историческим событием, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря Белого дома, на многосторонней встрече удалось собрать представителей обеих сторон конфликта для поиска пути к миру.

    Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остается глубоко вовлечен в процесс урегулирования конфликта на Украине. Она отметила, что Трамп регулярно получает информацию о ходе переговоров от своих советников.

    Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп не теряет надежды на достижение мира и внимательно следит за развитием ситуации. В ответ на вопрос о предстоящих контактах лидеров, Левитт сообщила, что на неделе не запланировано телефонных разговоров между Трампом, президентом России Владимиром Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским перед следующим раундом переговоров, который ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американско-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе.

    Комментарии (5)
    27 января 2026, 08:28 • Новости дня
    США назвали отказ Киева от территорий условием гарантий безопасности Украине
    США назвали отказ Киева от территорий условием гарантий безопасности Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон поставил Киеву условие, согласно которому предоставление гарантий безопасности возможно только после согласия на сделку с отказом от территорий, сообщает издание Financial Times (FT).

    По данным FT, США согласны предоставить Украине гарантии безопасности только при условии, что Киев сначала согласится на мирное соглашение, предусматривающее территориальные уступки, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что это мнение было озвучено администрацией президента США Дональда Трампа в ходе обсуждений с украинской стороной.

    В публикации Financial Times отмечается, что речь идет о сделке, которая подразумевает отказ Киева от претензий на определенные территории. Восемь собеседников, знакомых с ходом переговоров, подтвердили, что Вашингтон четко обозначил свою позицию по вопросу гарантий безопасности.

    Американские чиновники отметили, что гарантии безопасности со стороны США имеют больший эффект для Украины, чем аналогичные инициативы европейских стран.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что долгосрочное урегулирование конфликта невозможно без решения территориального вопроса.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 21:04 • Новости дня
    Силы ПВО сбили десять украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью

    Силы ПВО сбили семь дронов над Белгородской областью и три над Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа за пять часов над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны России.

    Дежурные силы противовоздушной обороны сбили десять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Крымом, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В военном ведомстве уточнили, что атаки произошли с 15:00 до 20:00 по московскому времени. За этот период было уничтожено семь беспилотников над Белгородской областью и три над Крымом.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над Россией.

    В ЛНР зафиксировали не менее десяти ударов украинских беспилотников по энергообъектам. Одна из атак повредила школу в поселке Юбилейное.

    Комментарии (0)
    Главное
    Энергетическая инфраструктура Харькова получила серьезные повреждения
    Итальянский министр раскритиковал Зеленского за нападки на ЕС в Давосе
    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot
    Стало известно о выводе российских войск из базы на северо-востоке Сирии
    В Узбекистане осудили мужчину за участие в СВО на стороне России
    ЦБ заметил нежелание российских компаний поднимать зарплаты
    На первый концерт Долиной в 2026 году продали менее половины билетов

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая, серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Перейти в раздел

    Кровь в Миннеаполисе стала предвыборным подарком демократам

    Массовые протесты в Миннеаполисе вспыхнули с новой силой после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной службы застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти. На этом фоне Барак Обама и Билл Клинтон призвали американцев к «действию». Какие цели преследуют демократы и чем происходящее грозит Трампу? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации