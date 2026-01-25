Зеленский объявил о готовности документа с гарантиями безопасности США для Киева

Tекст: Антон Антонов

По его словам, теперь украинская сторона ожидает согласования с партнерами по поводу времени и места подписания соглашения. После этого текст документа должен пройти ратификацию в Конгрессе США и Верховной раде, передает РИА «Новости».

«Что касается гарантий безопасности, конкретных, они дают возможность определить конкретные даты окончания этой войны... Для нас гарантии безопасности с США, документ готов на 100%», – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что впервые за долгое время прошла трехсторонняя встреча на высшем уровне, в которой участвовали не только дипломаты, но и военные представители. По его версии, на встрече обсуждался 20-пунктный план и проблемные вопросы, которые, по его словам, остаются актуальными.

Зеленский также подчеркнул, что позиции российской и украинской сторон в переговорах существенно различаются, однако американская сторона пытается найти компромисс в трехстороннем формате.

«Наша позиция по территориальной целостности Украины повторяться не будет. Все знают нашу позицию. <...> Да, это две разные принципиальные позиции – украинская и российская», – приводит его слова ТАСС.

«Трехсторонний формат проводится для того, чтобы найти тот самый компромисс, но должны быть готовы все стороны, в том числе американская», – добавил Зеленский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби. Российская делегация участвовали в них под руководством адмирала Игоря Костюкова. Зеленский заявил, что на встрече в Абу-Даби стороны затронули возможные параметры завершения конфликта и уделили внимание вопросам безопасности.