На Украине объявили эвакуацию из более 200 населенных пунктов в Сумской области

Власти Украины сообщили о полной эвакуации 52 населенных пунктов Сумской области

Tекст: Вера Басилая

По словам Григорова, Новая Слобода стала 202-м населенным пунктом Сумской области, откуда проводится эвакуация. Он отметил, что полностью эвакуированы уже жители 52 населенных пунктов района, передает ТАСС.

Ранее местные власти отмечали, что зона эвакуации будет расширена, в том числе на Новую Слободу Конотопского района и Марьяновку в Белопольской общине. Григоров также сообщал, что из Сумской области уже вывезены 58% людей, входящих в группы, подлежащие обязательному выезду.

По оценкам администрации, в районах, находящихся вблизи зоны боевых действий, сейчас остаются порядка 35 тыс. человек.

Ранее власти Сумской области объявили срочную эвакуацию жителей Белополья и Ворожбы. Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.