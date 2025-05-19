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На Украине объявили эвакуацию из более 200 населенных пунктов в Сумской области
Власти Украины сообщили о полной эвакуации 52 населенных пунктов Сумской области
В Сумской области началась обязательная эвакуация в более чем 200 населенных пунктах, при этом полностью покинули свои дома жители уже 52 сел, сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По словам Григорова, Новая Слобода стала 202-м населенным пунктом Сумской области, откуда проводится эвакуация. Он отметил, что полностью эвакуированы уже жители 52 населенных пунктов района, передает ТАСС.
Ранее местные власти отмечали, что зона эвакуации будет расширена, в том числе на Новую Слободу Конотопского района и Марьяновку в Белопольской общине. Григоров также сообщал, что из Сумской области уже вывезены 58% людей, входящих в группы, подлежащие обязательному выезду.
По оценкам администрации, в районах, находящихся вблизи зоны боевых действий, сейчас остаются порядка 35 тыс. человек.
Ранее власти Сумской области объявили срочную эвакуацию жителей Белополья и Ворожбы. Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.