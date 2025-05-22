При ударе ВСУ по Льгову в Курской области пострадали 12 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

В числе пострадавших – дети 13 и 16 лет, у 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего – черепно-мозговая травма, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

В числе пострадавших семь женщин и трое мужчин.

Их жизни ничего не угрожает, всех отправили в Курскую областную больницу. На место направили дополнительные бригады скорой помощи. Также в результате удара повреждены четыре автомобиля, один многоквартирный дом и два частных дома.

Ранее в четверг при ударе ВСУ был ранен глава Беловского района Курской области Николай Волобуев.