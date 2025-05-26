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СК установил причастных к обстрелу Льгова командиров ВСУ
Следователи установили командиров ВСУ, причастных к ракетному обстрелу Льгова
Следственный комитет установил личности командиров Вооруженных сил Украины, организовавших ракетный обстрел города Льгов Курской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
СК России установил личности командиров Вооруженных сил Украины, причастных к ракетному обстрелу Льгова Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что речь идет о командире 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» Ростиславе Карпуше, а также о командирах дивизионов Вадиме Смирнове и Владимире Керсане.
По данным следствия, эти офицеры подозреваются в причастности к ракетной атаке на город Льгов, которая произошла 22 мая 2025 года. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ собрали доказательства их участия в подготовке и совершении обстрела. В ведомстве уточнили, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 205 УК России – «террористический акт».
В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники преступления.
Ранее украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. Удар по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области был совершен с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан.