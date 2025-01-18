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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    15 комментариев
    18 января 2025, 19:52 • Новости дня

    В Приднестровье из-за энергокризиса погибли трое и пострадали 20 человек

    МВД ПМР сообщило о трех погибших и 20 пострадавших из-за энергокризиса в Приднестровье

    Tекст: Мария Иванова

    В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) с начала года из-за энергокризиса погибли трое и пострадали 20 человек, что связано с отравлениями угарным газом и продуктами горения.

    Сначала года в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике из-за энергокризиса погибли три человека, а 20 пострадали, передает РИА «Новости».

    В пресс-центре МВД ПМР уточнили, что восемь человек получили отравление продуктами горения при эксплуатации печей, из них двое погибли. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 12 человек, один из которых также погиб.

    Ситуация осложнилась 1 января, когда Приднестровье и Молдавия остались без газа после прекращения Украиной транзита и отказа Кишинева выплачивать долг «Газпрому». В то время, как Кишинев продолжает получать энергоресурсы от европейских стран, что привело к росту тарифов, ПМР оказалась в полной газовой блокаде. В результате Молдавская ГРЭС, расположенная на территории республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.

    С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах отсутствуют отопление и горячая вода, что особенно критично, учитывая морозы на улице. Властям ПМР приходится срочно искать альтернативные источники энергии, чтобы избежать дальнейших трагических последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой обеспечить беспрепятственные поставки газа из России в непризнанную республику.

    Россия предпринимает усилия для решения гуманитарного кризиса в Приднестровье и готова выступить посредником между Тирасполем и Кишиневом, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

    Между тем эксперт в области энергетики Игорь Юшков объяснил произошедшее накануне признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом.

    16 января 2025, 00:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины

    Российские войска поразили объекты газоэнергетической инфраструктуры в Львовской области

    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    @ Lars Penning/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска провели групповой удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку», говорится в сообщении Минобороны.

    По информации военного ведомства, российские войска нанесли удар по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары с территории Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Атака также была ответом на попытку Украины совершить теракт на компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, что могло бы сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Отмечается, что 15 января российские силы использовали высокоточное оружие для поражения критически важных объектов. Среди них – наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый, Львовская область, которая была успешно поражена. Данный удар стал ответной мерой на предыдущие действия Украины.

    В Минобороны подчеркнули, что операция носила оборонительный характер и была проведена с целью воспрепятствовать возможным дальнейшим атакам на важные объекты газовой инфраструктуры России.

    Напомним, 13 января киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны. В Кремле назвали атаку ВСУ энергетическим терроризмом.

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    17 января 2025, 18:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом

    Эксперт Юшков: «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева

    Эксперт объяснил признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление компании «Молдовагаз» о признании долга перед Газпромом объясняется тем, что она вынуждена разрываться между российской и молдавской позициями по данному вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в «Молдовагаз» заявили о признании исторического долга в 709 млн долларов перед Газпромом, однако власти республики долг не признают.

    «Молдовагаз» не всегда и не по всем вопросам занимает сторону Кишинева. Не стоит забывать, что контрольный пакет акций компании принадлежит Газпрому. Поэтому ее руководство вынуждено разрываться между российской и молдавской позициями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его прогнозам, после заявления и. о. председателя правления «Молдовагаз» по поводу долга перед Газпромом стоит ожидать опровержения официального Кишинева. «Я думаю, что молдавский министр энергетики или премьер выскажутся о непонимании компанией «Молдовагаз» ситуации», – считает собеседник.

    Он напомнил, что Молдавия признает лишь 8,6 млн долларов в качестве долга за газ перед Газпромом и громогласно заявляет о готовности его выплатить. Российская компания же исходит из того, что долг Кишинева за газ составляет 709 млн долларов. «Разница позиций существенна. Говорить о том, что сейчас на фоне энергокризиса в руководстве республики изменились взгляды, не приходится», – заключил Юшков.  

    Ранее «Молдовагаз» признала исторический долг в 709 млн долларов перед Газпромом. Об этом сообщил и. о. председателя правления молдавской компании Вадим Чебан. «На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность «Молдовагаз» перед Газпромом по правому берегу Днестра. Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Документы подписываются», – приводит его слова «Интерфакс».

    Он отметил, что с 2014 года до нынешнего времени «Молдовагаз» не накопила долгов перед Газпромом. По его словам, нерешенные финансовые обязательства относятся еще к «периодам девяностых, нулевых годов и части в период с 2010 до 2014 года». При этом основную часть долга составляют деньги, не возвращенные Приднестровьем и «Тираспольгазом».

    Чебан полагает, что «правительство Молдавии не должно Газпрому, и не отвечает за долги «Молдовагаз», равно как и Газпром не отвечает за долги «Молдовагаз», как акционер». «Никто из акционеров не отвечает. Это общее правило для всех. Поэтому вопрос решения долгов и урегулирование долгов, общей суммы долга, должен решаться конкретно на корпоративном уровне либо между кредитором и дебитором – Газпромом и «Молдовагаз», – считает он.

    Напомним, с начала года Молдавия осталась без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан сообщил о планах национализировать активы «Молдовагаз». В экспертной среде отмечали, что такой шаг будет незаконным, ведь контрольный пакет акций компании принадлежит российской корпорации. Кроме того, это создаст целый ряд проблем для самого Кишинева.

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    Коментарии (0)
    16 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Кремль назвал условие поставки газа в Приднестровье

    Песков заявил о готовности России поставлять газ Приднестровью при содействии Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова обеспечить Приднестровье газом, но для этого необходимо участие со стороны Молдавии, которая не сообщала о своей готовности помочь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва готова поддержать регион в случае прекращения поставок газа. Однако, по его словам, для этого необходимо сотрудничество со стороны Кишинева, логистически должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдавии, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что на данный момент отсутствуют какие-либо заявления от властей Молдовы, подтверждающие их готовность к содействию в этом вопросе.

    Ранее президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия направит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

    Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт выразил уверенность в том, что Украина не будет возобновлять транзит российского газа.

    Эксперты назвали способы возобновления поставок российского газа в Приднестровье.

    Напомним, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, из-за чего 122 населенных пункта в Приднестровье остались без газа, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

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    17 января 2025, 14:27 • Новости дня
    «Молдовагаз» признал долг в 709 млн долларов Газпрому за поставки газа
    «Молдовагаз» признал долг в 709 млн долларов Газпрому за поставки газа
    @ Вениамин Демидецкий/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    «Молдовагаз» признал долг перед Газпромом в 709 млн долларов, который зафиксирован в бухгалтерии, несмотря на заявления руководства Молдавии об обратном, заявил и. о. председателя правления предприятия Вадим Чебан.

    По его словам, «Газпром» имеет право требовать от Молдавии выплату долга в 709 млн долларов за поставки газа, передает ТАСС.

    Эта сумма отражена в бухгалтерских документах компании «Молдовагаз». Долг подтвержден документами и актами сверок, и никто его не аннулировал.

    Чебан также подчеркнул, что «Газпром» не настаивал на немедленной оплате, а предлагал урегулировать вопрос, например, через отсрочку платежа.

    Он напомнил, что основная часть долга сформировалась в период с 2010 по 2014 год, когда у власти в Молдавии была коалиция проевропейских партий Альянс за евроинтеграцию. Отмечается, что нынешний президент Молдавии Майя Санду и премьер Дорин Речан в те годы были в правительстве.

    Чебан также отметил, что наблюдательный совет «Молдовагаз» отказался утвердить результаты аудита, проведенного по инициативе правительства Молдавии двумя аудиторскими компаниями.

    По итогам их проверки власти Молдавии заявили, что долг составляет всего 8,6 млн долларов. Чебан подчеркнул, что ситуация требует урегулирования, а «Газпром» имеет полное право требовать полную сумму долга.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при участии Молдавии, которая пока не выразила готовность помочь.

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия направит газ в регион в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

    До этого сообщалось, что Украина прекратила транзит российского газа, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, оставив 122 населенных пункта в Приднестровье без газа, что затронуло более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

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    17 января 2025, 09:10 • Новости дня
    Эксперт раскрыл пользу для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа

    Эксперт Шредер назвал выгодным для России сокращение поставок Новрвегией нефти и газа

    Эксперт раскрыл пользу для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сокращение Норвегией поставок нефти и газа может привести к укреплению позиций России на европейском рынке, создаст условия для более тесного сотрудничества с европейскими странами, сообщил руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.

    Британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората сообщила о предстоящем сокращении поставки королевством нефти и газа, вызванном политикой местных властей, которые выступают за полное прекращение добычи, передает РИА «Новости».

    Руководитель отдела аналитики в области энергетики компании ICIS Андреас Шредер считает, что это знаменует «рассвет для России» в нефтегазовой сфере.

    Шредер заявил в интервью газете, что сокращение добычи в Норвегии может привести к росту цен на газ, усиливая аргументы в пользу открытия трубопроводов для более дешевого российского газа. Это может способствовать более тесному сотрудничеству с Россией и укрепить позиции дружественных России политиков, например, в Словакии и Венгрии. Таким образом, ситуация может создать условия для усиления российского влияния в регионе.

    Сокращение поставок из Норвегии может стать «геополитическим кошмаром» для многих европейских правительств, пишет издание.

    Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

    Сообщалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

    Газета ВЗГЛЯД также писала, к каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки российского газа полностью остановятся.

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    17 января 2025, 11:31 • Новости дня
    Орбан потребовал защитить газопровод «Турецкий поток»

    Орбан заявил о важности защиты «Турецкого потока» для экономики Венгрии

    Орбан потребовал защитить газопровод «Турецкий поток»
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

    Орбан подчеркнул, что данный газопровод является критически важной артерией для венгерской экономики, его функционирование необходимо для обеспечения экономического роста в будущем, передает ТАСС.

    Он отметил, что безопасность газопровода должна быть гарантирована, чтобы избежать потенциальных разрушений и поддерживать стабильное поступление газа в Европу.

    Орбан заявил, что в случае уничтожения «Турецкого потока» Венгрия не сможет достигнуть запланированного экономического роста в 2025 году, который возможен только при условии урегулирования конфликта на Украине и стабильных поставок газа.

    Напомним, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы. Для этого использовались девять беспилотников. Однако атака была успешно отражена, станция продолжила свою работу в штатном режиме, обеспечивая поставки газа в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Великобритании, заинтересованных в продаже сжиженного газа европейским странам.

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    18 января 2025, 16:43 • Новости дня
    Сийярто заявил об угрозе энергоснабжению Европы после атаки на «Турецкий поток»

    Сийярто: Нападение на «Турецкий поток» угрожает энергоснабжению Европы

    Сийярто заявил об угрозе энергоснабжению Европы после атаки на «Турецкий поток»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look press

    Tекст: Вера Басилая

    Недавнее нападение на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» со стороны Вооруженных сил Украины угрожает стабильности энергоснабжения в Центральной Европе, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что недавнее нападение Вооруженных сил Украины на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» поставило под угрозу энергоснабжение Центральной Европы. Это заявление Сийярто сделал на фоне визита в Белград, где он сопровождал премьер-министра Виктора Орбана на переговорах с президентом Сербии Александаром Вучичем, где обсуждались энергетические вопросы, передает ТАСС.

    «Энергетическая безопасность и стабильность цен на энергоносители в Центральной Европе оказались под угрозой», – заявил он.

    Он отметил, что в 2024 году Венгрия получила рекордные объемы газа – 7,6 млрд кубометров – по «Турецкому потоку». Министр подчеркнул, что данный газопровод является ключевым элементом в обеспечении безопасности поставок природного газа в Венгрию.

    Он также добавил, что обанкротившаяся демократическая администрация США приняла ряд санкционных мер, затрудняющих безопасность энергоснабжения в регионе. Сийярто также отметил, что Украина приняла решение о прекращении транзита природного газа из России и предприняла нападение на газопровод «Турецкий поток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы с использованием девяти беспилотников, однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Британии, которые заинтересованы в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

    Российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».

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    17 января 2025, 15:07 • Новости дня
    ЕС рекордно увеличил закупки российского СПГ в 2025 году
    ЕС рекордно увеличил закупки российского СПГ в 2025 году
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз в 2025 году начал закупать российский сжиженный природный газ рекордными темпами, увеличив импорт до 837,3 тыс. тонн за первые две недели года, пишет Politico со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

    ЕС в этом году увеличил закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) до рекордного уровня, пишет Politico, передает ТАСС. По данным аналитической компании Kpler, за первые 15 дней года 27 стран ЕС импортировали 837,3 тыс. тонн СПГ из России, что значительно больше по сравнению с 760,1 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

    Старший аналитик Kpler Чарльз Костерус отметил, что рост закупок происходит в рамках ранее заключенных долгосрочных контрактов. «Большая часть этих объемов – это долгосрочные контракты», – пояснил он, подчеркнув, что ЕС не увеличивает покупку дополнительных спотовых грузов.

    Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

    Издание Bloomberg указывало, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

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    17 января 2025, 22:18 • Новости дня
    Красносельский: Молдавия по политическим причинам не пустила газ в ПМР

    Красносельский заявил о политических причинах остановки поставок газа в ПМР

    Tекст: Вера Басилая

    Приднестровье готовится к асинхронному дистанционному обучению из-за отсутствия газа, который в ПМР не пропускается Молдавией по политическим соображениям, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

    Красносельский обвинил Молдавию в том, что газ из России не поступает в ПМР по политическим причинам, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что власти ПМР вынуждены готовить учебные учреждения к асинхронному дистанционному формату, чтобы ученики и преподаватели не мерзли в условиях веерного отключения электроснабжения.

    Вследствие сложившейся ситуации школьники и студенты более 150 образовательных заведений в Приднестровье ожидают возобновления учебного процесса. По словам Красносельского, каникулы были продлены до 20 января в надежде на улучшение ситуации с энергоснабжением. Он подчеркнул, что новости о готовности России выделить газ и пропуске его через Молдавию укрепили надежды на преодоление кризиса.

    Красносельский добавил, что народ Приднестровья надеется, что испытание будет пройдено и учебная четверть не начнется в дистанционном режиме.

    Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой обеспечить беспрепятственные поставки газа из России в непризнанную республику, напомнив о ее обещании.

    В МИД России заявили, что Москва предпринимает усилия для решения гуманитарного кризиса в Приднестровье и готова выступить посредником между Тирасполем и Кишиневом.

    Между тем «Молдовагаз» признал долг перед Газпромом в 709 млн долларов, который зафиксирован в бухгалтерии, несмотря на заявления руководства Молдавии об обратном.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при участии Молдавии, которая пока не выразила готовность помочь.

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    16 января 2025, 10:39 • Новости дня
    В США выразили уверенность, что Украина не возобновит транзит российского газа

    Помощник госсекретаря США Пайетт заявил, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт выразил уверенность в том, что Украина не будет возобновлять транзит российского газа.

    По его словам, Украина не возобновит транзит российского газа через свою территорию, передает РИА «Новости».

    «Я убежден, что обратного пути не существует», – подчеркнул Пайетт.

    По мнению американского политика, в Европе происходит «конец зависимости» от российских энергетических ресурсов, что приводит к значительному росту индустрии сжиженного природного газа в США.

    Пайетт добавил, что США намерены и дальше укреплять свои позиции на энергетическом рынке, активно поддерживая европейских партнеров в этом направлении.

    Напомним, Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа. Несколько дней словацкая делегация обсуждала в Москве остановку транзита газа через Украину. Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия отправит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Решение, по его словам, было принято на переговорах в Москве.

    С начала года Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом российских энергоресурсов.

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    18 января 2025, 15:57 • Новости дня
    Орбан предсказал новый энергетический кризис в Европе

    Орбан заявил об угрозе энергетического кризиса в Европе из-за действий Украины и США

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.

    Орбан, находясь в Белграде на переговорах с президентом Сербии Александаром Вучичем, заявил о возможном энергетическом кризисе в Европе из-за действий Украины и США, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Украина перекрыла трубопровод, по которому газ поступал в Венгрию, что уже сказалось на странах Европы.

    В дополнение к этому, санкции, введенные Соединенными Штатами против российских нефтегазовых компаний, спровоцировали рост цен на энергоносители.

    «Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису», – заявил Орбан.

    Премьер-министр Венгрии также выразил обеспокоенность ростом цен и заявил о необходимости принятия срочных мер для стабилизации ситуации в энергоснабжении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз начал закупать российский сжиженный природный газ рекордными темпами в 2025 году, увеличив импорт до 837,3 тыс. тонн за первые две недели года.

    Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

    Издание Bloomberg указывало, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

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    16 января 2025, 07:46 • Новости дня
    В Словакии обвинили Зеленского в манипуляциях с транзитом энергоресурсов

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом российских энергоресурсов.

    Данко заявил, что Зеленский злоупотребляет сложившейся ситуацией с транзитом российских энергоресурсов, это касается не только газа, но и нефти, передает РИА «Новости».

    «Надо сказать, что Зеленский злоупотребляет этой обстановкой, чтобы помочь кому-то зарабатывать деньги», – подчеркнул вице-спикер парламента.

    По мнению Данко, действия Зеленского могут привести к серьезным проблемам в энергетической сфере, влияющим на сотрудничество между странами в регионе.

    Он выразил беспокойство по поводу возможных перебоев в поставках нефти и газа через Украину, что может негативно сказаться на экономике Словакии и других европейских стран, зависящих от этих транзитных маршрутов.

    Тем временем Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа. Несколько дней словацкая делегация обсуждала в Москве остановку транзита газа через Украину. Страна стремится вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы.

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    17 января 2025, 14:43 • Новости дня
    Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам газа

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой обеспечить беспрепятственные поставки газа из России в непризнанную республику, напомнив о ее обещании.

    Красносельский призвал Санду выполнить ее обещание и не препятствовать поставкам газа из России в Приднестровье, передает ТАСС.

    В своем обращении он подчеркнул, что Санду ранее заявляла о намерении разрешить поставки газа, чтобы кризис в регионе как можно быстрее завершился.

    Красносельский отметил, что несмотря на заверения Санду, в Приднестровье наблюдается активное противодействие со стороны молдавских должностных лиц, препятствующих поставке энергоресурса.

    «Сделайте все, от вас зависящее... Пропустите природный газ в Приднестровье», – призвал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предпринимает усилия для решения гуманитарного кризиса в Приднестровье и готова выступить посредником между Тирасполем и Кишиневом.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при участии Молдавии, которая пока не выразила готовность помочь.

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия направит газ в регион в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

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    17 января 2025, 13:03 • Новости дня
    Соперник Санду на выборах обвинил власти Молдавии в обмане о газовой зависимости

    Бывший генпрокурор Молдавии Стояногло заявил о сохранении зависимости страны от российского газа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Молдавии Майя Санду и правительство Дорина Речана обманывали граждан, заявляя о том, что избавили страну от зависимости от российского газа, создавая иллюзию энергетической независимости, заявил бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло.

    По его словам, за последние четыре года власти создали иллюзию энергетической независимости, игнорируя реальное положение дел и доступность газа для граждан и экономики страны. Стояногло отметил, что Молдавия все еще зависит от российского газа и покупает его по самым высоким ценам, что делает экономику неконкурентоспособной, передает ТАСС.

    «Власть утверждала, что мы можем покупать газ где угодно, но игнорировала главный вопрос – его доступность для граждан и экономики», – заявил Стояногло.

    По его словам, Молдавия платит за «самый дорогой газ», что подрывает экономику и делает ее неконкурентоспособной.

    Стояноглу заявил, что Санду и ее правительство создают иллюзию независимости от российского газа, оставляя страну в кризисе.

    Поставки газа в страну прекратились в начале января после запрета Киева на транзит российского газа через Украину и отказа Кишинева урегулировать задолженность в размере 709 млн долларов. В то время как Приднестровье не имеет альтернативных источников газа, в регионе начались веерные отключения электроэнергии, центральное отопление было отключено, а население стало использовать дрова и электрообогреватели для отопления.

    Ранее молдавский премьер Дорин Речан выразил недовольство решением России поставлять газ только для Приднестровья, оставляя неподдержанной Молдавскую ГРЭС, обеспечивающую до 80% электроэнергии в стране.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при условии участия со стороны Молдавии, которая не сообщала о своей готовности помочь.

    До этого сообщалось, что Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, из-за чего 122 населенных пункта в Приднестровье остались без газа, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

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    17 января 2025, 13:49 • Новости дня
    Посол: Москва не забыла Приднестровье и решает газовый кризис

    Посол России Озеров заявил о готовности Москвы быть посредником в диалоге Тирасполя и Кишинева

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предпринимает усилия для решения гуманитарного кризиса в Приднестровье, и готова выступить посредником между Тирасполем и Кишиневом, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

    Посол России в Молдавии Олег Озеров во время встречи с журналистами в Тирасполе заявил, что никто не забыл о Приднестровье, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что интересы соотечественников находятся в приоритете у Москвы, которая занимается решением гуманитарных проблем в регионе.

    Посол добавил, что предпринимаются все усилия для решения проблемы с поставками газа в Приднестровье, но не все зависит от российских действий.

    «Мы рассчитываем, что и другие стороны будут подходить к этому вопросу не как к политическому, а как к гуманитарному, вопросу жизней людей», – отметил он.

    Озеров также подчеркнул, что Россия готова быть посредником в восстановлении работы в международном формате и прямом диалоге между Тирасполем и Кишиневом.

    «Наши усилия нацелены на сохранение мира и стабильности. Мы выступаем за возобновление работы признанного формата «5+2». Нужно возобновление международного формата и прямого диалога между Тирасполем и Кишиневом. Россия готова быть посредником», – заявил посол.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при участии Молдавии, которая пока не выразила готовность помочь.

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия направит газ в регион в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

    До этого сообщалось, что Украина прекратила транзит российского газа, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, оставив 122 населенных пункта в Приднестровье без газа, что затронуло более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах

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