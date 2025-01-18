В Приднестровье из-за энергокризиса погибли трое и пострадали 20 человек

МВД ПМР сообщило о трех погибших и 20 пострадавших из-за энергокризиса в Приднестровье

Tекст: Мария Иванова

Сначала года в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике из-за энергокризиса погибли три человека, а 20 пострадали, передает РИА «Новости».

В пресс-центре МВД ПМР уточнили, что восемь человек получили отравление продуктами горения при эксплуатации печей, из них двое погибли. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 12 человек, один из которых также погиб.

Ситуация осложнилась 1 января, когда Приднестровье и Молдавия остались без газа после прекращения Украиной транзита и отказа Кишинева выплачивать долг «Газпрому». В то время, как Кишинев продолжает получать энергоресурсы от европейских стран, что привело к росту тарифов, ПМР оказалась в полной газовой блокаде. В результате Молдавская ГРЭС, расположенная на территории республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.

С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах отсутствуют отопление и горячая вода, что особенно критично, учитывая морозы на улице. Властям ПМР приходится срочно искать альтернативные источники энергии, чтобы избежать дальнейших трагических последствий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой обеспечить беспрепятственные поставки газа из России в непризнанную республику.

Россия предпринимает усилия для решения гуманитарного кризиса в Приднестровье и готова выступить посредником между Тирасполем и Кишиневом, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

Между тем эксперт в области энергетики Игорь Юшков объяснил произошедшее накануне признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом.