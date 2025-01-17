Посол: Москва не забыла Приднестровье и решает газовый кризис

Посол России Озеров заявил о готовности Москвы быть посредником в диалоге Тирасполя и Кишинева

Tекст: Вера Басилая

Посол России в Молдавии Олег Озеров во время встречи с журналистами в Тирасполе заявил, что никто не забыл о Приднестровье, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что интересы соотечественников находятся в приоритете у Москвы, которая занимается решением гуманитарных проблем в регионе.

Посол добавил, что предпринимаются все усилия для решения проблемы с поставками газа в Приднестровье, но не все зависит от российских действий.

«Мы рассчитываем, что и другие стороны будут подходить к этому вопросу не как к политическому, а как к гуманитарному, вопросу жизней людей», – отметил он.

Озеров также подчеркнул, что Россия готова быть посредником в восстановлении работы в международном формате и прямом диалоге между Тирасполем и Кишиневом.

«Наши усилия нацелены на сохранение мира и стабильности. Мы выступаем за возобновление работы признанного формата «5+2». Нужно возобновление международного формата и прямого диалога между Тирасполем и Кишиневом. Россия готова быть посредником», – заявил посол.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при участии Молдавии, которая пока не выразила готовность помочь.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия направит газ в регион в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

До этого сообщалось, что Украина прекратила транзит российского газа, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, оставив 122 населенных пункта в Приднестровье без газа, что затронуло более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах