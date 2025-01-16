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Кремль назвал условие поставки газа в Приднестровье
Песков заявил о готовности России поставлять газ Приднестровью при содействии Молдавии
Россия готова обеспечить Приднестровье газом, но для этого необходимо участие со стороны Молдавии, которая не сообщала о своей готовности помочь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Москва готова поддержать регион в случае прекращения поставок газа. Однако, по его словам, для этого необходимо сотрудничество со стороны Кишинева, логистически должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдавии, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что на данный момент отсутствуют какие-либо заявления от властей Молдовы, подтверждающие их готовность к содействию в этом вопросе.
Ранее президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия направит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.
Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт выразил уверенность в том, что Украина не будет возобновлять транзит российского газа.
Эксперты назвали способы возобновления поставок российского газа в Приднестровье.
Напомним, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, из-за чего 122 населенных пункта в Приднестровье остались без газа, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.