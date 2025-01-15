Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.3 комментария
Эксперт назвал два способа возобновления поставок российского газа в Приднестровье
Экономист Лизан: У России есть дипломатический и силовой варианты решения проблем с газом в Приднестровье
У Приднестровья есть два варианта получения газа из России: Москва или договорится с Киевом о прокачке через территорию Украины, или разрушит ударами подземные хранилища газа на Украине, чтобы та снова зависела от энергоносителей со стороны России, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия подаст в регион газ в качестве гуманитарной помощи, при этом маршрут транзита топлива будет определен отдельно.
«Россия с середины «нулевых» и так поставляет Приднестровью «гуманитарный», то есть бесплатный газ на нужды теплоэнергетики и коммунальных хозяйств. Это, по сути, субсидирование республики со стороны Москвы», – рассказал экономист Иван Лизан. «Сейчас, учитывая геополитические реалии, прокачать российский газ в Приднестровье без согласия Украины невозможно. Поэтому здесь, скорее всего, необходимы некие договоренности с Киевом. В теории еще можно договориться с Азербайджаном о спотовых контрактах, но это маловероятная схема», – детализировал собеседник.
«Также есть силовой вариант – разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине. Тогда оппоненты потеряют возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будут вынуждены качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье», – рассказал он.
В качестве потенциальных целей для Российской армии эксперт назвал «перемычки между месторождениями в Харьковской и Полтавской областях и украинской ГТС». «Можно еще уничтожить компрессорную станцию в Днепропетровской области, отрезав Николаевскую и Одесскую области от ГТС. Тогда их можно снабжать через «Турецкий поток», – рассуждает аналитик.
«В итоге Приднестровье сможет получать весь необходимый для них объем газа – 1,6 млрд кубометров в год. Еще в республике возможно запустить в эксплуатацию мазутные блоки на Молдавской ГРЭС, но это не решит проблемы полностью. Коммунальный сектор все равно останется без газа, а котельные у них работают как раз на газе», – продолжил аналитик.
Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия отправит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Он уточнил, что топливо подадут в необходимом для населения и промпредприятий объеме. Решение, по его словам, было принято на переговорах в Москве, а маршрут поставок стороны обсудят дополнительно. «Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», – приводит ТАСС слова Красносельского.
Напомним, 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. В результате ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Без газа остались 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.
В непризнанной республике в целях экономии было отключено центральное отопление, снабжение горячей водой жилых домов и остановлены промышленные предприятия. В результате энергокризиса зафиксированы случаи смерти пытавшихся согреться людей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ущерб, который Украина нанесла себе и другим остановкой транзита газа.