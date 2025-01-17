Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам газа

Tекст: Александра Юдина

Красносельский призвал Санду выполнить ее обещание и не препятствовать поставкам газа из России в Приднестровье, передает ТАСС.

В своем обращении он подчеркнул, что Санду ранее заявляла о намерении разрешить поставки газа, чтобы кризис в регионе как можно быстрее завершился.

Красносельский отметил, что несмотря на заверения Санду, в Приднестровье наблюдается активное противодействие со стороны молдавских должностных лиц, препятствующих поставке энергоресурса.

«Сделайте все, от Вас зависящее... Пропустите природный газ в Приднестровье», – призвал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предпринимает усилия для решения гуманитарного кризиса в Приднестровье, и готова выступить посредником между Тирасполем и Кишиневом.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при участии Молдавии, которая пока не выразила готовность помочь.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия направит газ в регион в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.