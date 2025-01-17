Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.3 комментария
Глава Приднестровья призвал Санду не мешать поставкам газа
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой обеспечить беспрепятственные поставки газа из России в непризнанную республику, напомнив о ее обещании.
Красносельский призвал Санду выполнить ее обещание и не препятствовать поставкам газа из России в Приднестровье, передает ТАСС.
В своем обращении он подчеркнул, что Санду ранее заявляла о намерении разрешить поставки газа, чтобы кризис в регионе как можно быстрее завершился.
Красносельский отметил, что несмотря на заверения Санду, в Приднестровье наблюдается активное противодействие со стороны молдавских должностных лиц, препятствующих поставке энергоресурса.
«Сделайте все, от Вас зависящее... Пропустите природный газ в Приднестровье», – призвал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предпринимает усилия для решения гуманитарного кризиса в Приднестровье, и готова выступить посредником между Тирасполем и Кишиневом.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить Приднестровье газом при участии Молдавии, которая пока не выразила готовность помочь.
Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия направит газ в регион в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.