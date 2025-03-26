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    26 марта 2025, 19:05 • В мире

    Санду начала борьбу с оппозицией румынскими методами

    Санду начала борьбу с оппозицией румынскими методами
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press, Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В аэропорту Кишинева задержана башкан Гагаузии Евгения Гуцул. В Комрате и Москве эти действия президента Молдавии Майи Санду расценили как устранение конкурентов перед парламентскими выборами и отметили схожесть методов Кишинева с арестом в Румынии экс-кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Каковы реальные причины давления на Гуцул и чем это может обернуться для властей Молдавии?

    В аэропорту Кишинева сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержали на 72 часа башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул. В ведомстве сообщили о проведении обысков. По словам советника Гуцул Юрия Кузнецова, политик должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса, где также планировала обсудить важные для автономии вопросы.

    В Пограничной полиции заявили, что Гуцул фигурирует в информационных системах c запретом на выезд, сообщает «Sputnik Молдова». По информации депутата республиканского парламента Марины Таубер, прокуратура готовит прошение об аресте башкана на месяц.

    Власти автономии заявили, что обязанности руководителя Гагаузии будет исполнять первый замглавы региона Илья Узун. Реагируя на происходящее, Народное собрание автономии пригрозило поддержать массовые протесты, а также обратиться за защитой нарушенных прав к партнерам из Турции, России, ОБСЕ и Совета Европы.

    В свою очередь, оппозиционная партия «Сердце Молдовы» заявила, что задержание Гуцул приближает страну к абсолютной диктатуре режима президента Майи Санду. «Главу Гагаузии, гаранта нашего правового статуса, из-за политических взглядов лишают свободы», – добавил Александр Суходольский, член блока «Победа».

    Другой депутат Денис Уланов указал, что с юридической точки зрения задержание башкана «совершенно необъяснимо». «Гуцул систематически выезжает за границу и возвращается, а также не уклоняется от судебных процедур», – напомнил политик. Активист Михаил Влах считает, что Санду и ее партия хотят «зажечь изнутри» автономию: «Это прецедент для отношений братских молдавского и гагаузского народов».

    В Москве также раскритиковали происходящее. «Действующая власть использует методы самого неприкрытого нажима на политиков, которые хоть как-то популярны и составляют конкуренцию Санду», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

    «Оценки ситуации уже дали в самой республике, назвав произошедшее "беспределом" и "открытым политическим террором". Любому непредвзятому наблюдателю очевидно, что под наиболее ожесточенный прессинг попадают именно те молдавские политики и журналисты, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Россией», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    На этом фоне в Комрате сторонники башкана начали собираться для протестов, а полиция останавливает машины, которые направляются в столицу автономии. Напомним, Евгения Гуцул входит в команду лидера блока «Победа» Илана Шора и выступает за взаимовыгодное сотрудничество Молдовы с Россией и странами ЕАЭС. В 2023 году большинством голосов была избрана башканом Гагаузии.

    «Арест Гуцул не имеет отношения к правоохранительной деятельности. Команда Санду использует властно-распорядительные инструменты и игнорирует конституционные нормы для устранения политических оппонентов», – рассказал Александр Щерба, бывший председатель Верховного совета ПМР.

    «Судя по всему, сегодняшнее задержание – это реализация решений, выработанных вчера на заседании Высшего совета безопасности Молдавии. Ранее по точно такой же схеме были ограничены, а потом и фактически ликвидированы большинство СМИ, вещающих для русскоязычной аудитории. Теперь пришла очередь политиков, выступающих за сближение с Москвой», – посетовал он.

    «Республика входит в предвыборную пору, борьба за парламентское большинство будет нешуточная.

    Санду понимает, что президентские выборы она выиграла только с помощью махинаций с голосами и мобилизации молдаван, живущих в странах ЕС. Второй раз рисковать она не намерена, потому начала зачистку конкурентов за полгода до выборов», – продолжил спикер.

    «Если нынешняя партия власти лишится большинства в парламенте, то последует перераспределение полномочий и будут инициированы расследования о нарушениях закона с их стороны», – спрогнозировал эксперт.

    «В Кишиневе боятся выезда Гуцул из страны, потому что ранее так поступил Александр Нестеровский – оппозиционный депутат, член блока "Победа", которого ранее заочно Кишинев осудил на 12 лет тюрьмы за финансирование оппозиционного движения», – пояснил Василий Нейковчев, экс-депутат парламента Молдавии.

    «В апреле суд намерен огласить приговор Гуцул тоже по обвинению в якобы незаконном финансировании политической партии, а затем снять ее с должности. Это позволит действующей власти убрать сильных конкурентов и в комфортной обстановке готовиться к парламентским выборам, которые намечены на вторую половину 2025 года», – уточнил эксперт.

    «При этом задержание Гуцул – это сигнал для других представителей власти в Гагаузии:

    среди них ее заместитель Виктор Петров, председатель Народного собрания Дмитрий Константинов, а также другие политические и общественные деятели. Они могут быть арестованы по надуманным поводам», – считает собеседник.

    Впрочем, такие действия со стороны Кишинева являются «просчетом команды Майи Санду», говорит эксперт: «Давление на оппозицию вызовет ответную реакцию гагаузов и может привести к объявлению независимости автономии, к ее выходу из состава страны. У нас есть опыт государственности – с 1990 по 1994 год, и большинство жителей в регионе являются противниками Кишинева», – предупредил он.

    Аналитик также упомянул недавнее заявление МИД Германии о том, что политическим конкурентам не место в тюрьме или суде и что страна, которая связывает свое будущее с Евросоюзом, должна соблюдать верховенство закона. Это заявление прозвучало в контексте ситуации вокруг мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

    «Но для Молдавии верховенство права работает несколько иначе, потому что страна нужна Брюсселю как плацдарм в Восточной Европе, в том числе для военной поддержки Украины. Санду этим пользуется, безнаказанно зачищая конкурентов, а Янис Мажейкс, посол ЕС в Молдавии, предпочитает молчать и делать вид, что ничего не происходит», – пояснил Нейковчев.

    Майя Санду считает, что покровительство ЕС дает ей карт-бланш на любые меры в рамках внутриполитической борьбы,

    считает Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, бывший член российской делегации в ПАСЕ. «Брюссель хорошо научил своих сторонников жить по принципу "цель оправдывает средства"», – говорит он.

    По его мнению, переломным моментом в этом вопросе стал арест экс-кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. Отсутствием реакции на данное событие Европа фактически развязала руки прозападным политикам всего мира. «Санду по достоинству оценила уроки Бухареста и решила действовать в схожем ключе», – добавил собеседник.

    «Она руководствуется страхом перед собственным народом. Ее правительство непопулярно среди населения. Последние президентские выборы ей удалось выиграть очень спорным путем. Судьбу республики решили люди, не живущие в ней на постоянной основе. Разумеется, такая власть не будет пользоваться уважением», – пояснил депутат.

    «Поэтому Санду и пытается бороться с оппозицией в республике доступными для нее методами. Евгения Гуцул – выдающийся политик, которая каждый день пребывания на посту трудилась на благо собственного народа. Она делала то, что нужно: не поддавалась европейским веяниям и поддерживала добрые связи с Россией», – акцентирует он.

    «Этого и хотели граждане, избравшие ее законным демократическим путем. Люди не забыли все препоны, которые выставляло им правительство Санду. И, к сожалению, своими необдуманными действиями она рискует лишь обострить общественное напряжение в Молдавии», – заключил Калашников.

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