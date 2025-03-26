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Эксперт: Кишинев задержал Гуцул для вынесения ей очного приговора по надуманному обвинению
Политолог Нейковчев: Гагаузия может объявить независимость после задержания Гуцул
Усилившееся давление Кишинева на Комрат может привести к массовым протестам гагаузов и объявлению независимости Гагаузии, сказал газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Василий Нейковчев. Ранее глава автономии Евгения Гуцул была задержана на 72 часа. По мнению эксперта, власти Молдавии намерены осудить ее по надуманному обвинению.
«В Кишиневе боятся выезда Гуцул из страны, потому что ранее так поступил Александр Нестеровский – оппозиционный депутат, член блока "Победа", которого ранее заочно Кишинев осудил на 12 лет тюрьмы за финансирование оппозиционного движения», – пояснил Василий Нейковчев, экс-депутат парламента Молдавии.
«В апреле суд намерен огласить приговор Гуцул тоже по обвинению в якобы незаконном финансировании политической партии, а затем снять ее с должности. Это позволит действующей власти убрать сильных конкурентов и в комфортной обстановке готовиться к парламентским выборам, которые намечены на вторую половину 2025 года», – уточнил эксперт.
«При этом задержание Гуцул – это сигнал для других представителей власти в Гагаузии: среди них заместитель Гуцул Виктор Петров, председатель Народного собрания Дмитрий Константинов, а также другие политические и общественные деятели. Они также могут быть арестованы по надуманным поводам», – считает собеседник.
Впрочем, такие действия со стороны Кишинева являются «просчетом команды Майи Санду», говорит эксперт: «Давление на оппозицию вызовет ответную реакцию гагаузов и может привести к объявлению независимости автономии, к ее выходу из состава страны. У нас есть опыт государственности – с 1990 по 1994 год, и большинство жителей в регионе являются противниками Кишинева», – предупредил он.
Аналитик также упомянул недавнее заявление МИД Германии о том, что политическим конкурентам не место в тюрьме или суде и что страна, которая связывает свое будущее с Евросоюзом, должна соблюдать верховенство закона. Это заявление прозвучало в контексте ситуации вокруг мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
«Но для Молдавии верховенство права работает несколько иначе, потому что страна нужна Брюсселю как плацдарм в Восточной Европе, в том числе для военной поддержки Украины. Санду этим пользуется, безнаказанно зачищая конкурентов, а Янис Мажейкс, посол ЕС в Молдавии, предпочитает молчать и делать вид, что ничего не происходит», – резюмировал Нейковчев.
Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). В ведомстве сообщили о проведении обысков. По словам советника Гуцул Юрия Кузнецова, политик должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса, где также планировала обсудить важные для автономии вопросы.
В Пограничной полиции заявили, что Гуцул фигурирует в информационных системах c запретом на выезд, сообщает «Спутник Молдавия». По информации депутата республиканского парламента Марины Таубер, прокуратура готовит прошение об аресте башкана на месяц. «Главу Гагаузии, гаранта нашего правового статуса, из-за политических взглядов лишают свободы», – отметил Александр Суходольский, депутат, член блока «Победа».
Другой депутат Денис Уланов указал, что с юридической точки зрения задержание башкана «совершенно необъяснимо». «Гуцул систематически выезжает за границу и возвращается, а также не уклоняется от судебных процедур», – напомнил политик.
Гражданский активист Михаил Влах считает, что Санду и ее партия «Действие и солидарность» хотят «Гагаузию зажечь изнутри». «Это прецедент для отношений братских молдавского и гагаузского народов», – заявил он.
В Москве также раскритиковали происходящее. «Действующая власть использует методы самого неприкрытого нажима на политиков, которые хоть как-то популярны и составляют конкуренцию Санду», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Оценки ситуации уже дали в самой республике, назвав произошедшее "беспределом" и "открытым политическим террором". Любому непредвзятому наблюдателю очевидно, что под наиболее ожесточенный прессинг попадают именно те молдавские политики и журналисты, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Россией», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Комрате утром в среду сторонники Гуцул начали собираться для протестов, а полиция останавливает машины, которые направляются в столицу автономии.
Напомним, Евгения Гуцул входит в команду лидера блока «Победа» Илана Шора и выступает за взаимовыгодное сотрудничество Молдовы с Россией и странами ЕАЭС. В 2023 году большинством голосов была избрана башканом Гагаузии. На встрече с ней в Сочи российский лидер Владимир Путин «пообещал оказать поддержку автономии и гагаузскому народу в отстаивании его законных прав, полномочий и позиций на международной арене».