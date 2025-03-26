Эксперт: Кишинев задержал Гуцул для вынесения ей очного приговора по надуманному обвинению

Политолог Нейковчев: Гагаузия может объявить независимость после задержания Гуцул

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В Кишиневе боятся выезда Гуцул из страны, потому что ранее так поступил Александр Нестеровский – оппозиционный депутат, член блока "Победа", которого ранее заочно Кишинев осудил на 12 лет тюрьмы за финансирование оппозиционного движения», – пояснил Василий Нейковчев, экс-депутат парламента Молдавии.

«В апреле суд намерен огласить приговор Гуцул тоже по обвинению в якобы незаконном финансировании политической партии, а затем снять ее с должности. Это позволит действующей власти убрать сильных конкурентов и в комфортной обстановке готовиться к парламентским выборам, которые намечены на вторую половину 2025 года», – уточнил эксперт.

«При этом задержание Гуцул – это сигнал для других представителей власти в Гагаузии: среди них заместитель Гуцул Виктор Петров, председатель Народного собрания Дмитрий Константинов, а также другие политические и общественные деятели. Они также могут быть арестованы по надуманным поводам», – считает собеседник.

Впрочем, такие действия со стороны Кишинева являются «просчетом команды Майи Санду», говорит эксперт: «Давление на оппозицию вызовет ответную реакцию гагаузов и может привести к объявлению независимости автономии, к ее выходу из состава страны. У нас есть опыт государственности – с 1990 по 1994 год, и большинство жителей в регионе являются противниками Кишинева», – предупредил он.

Аналитик также упомянул недавнее заявление МИД Германии о том, что политическим конкурентам не место в тюрьме или суде и что страна, которая связывает свое будущее с Евросоюзом, должна соблюдать верховенство закона. Это заявление прозвучало в контексте ситуации вокруг мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«Но для Молдавии верховенство права работает несколько иначе, потому что страна нужна Брюсселю как плацдарм в Восточной Европе, в том числе для военной поддержки Украины. Санду этим пользуется, безнаказанно зачищая конкурентов, а Янис Мажейкс, посол ЕС в Молдавии, предпочитает молчать и делать вид, что ничего не происходит», – резюмировал Нейковчев.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). В ведомстве сообщили о проведении обысков. По словам советника Гуцул Юрия Кузнецова, политик должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса, где также планировала обсудить важные для автономии вопросы.

В Пограничной полиции заявили, что Гуцул фигурирует в информационных системах c запретом на выезд, сообщает «Спутник Молдавия». По информации депутата республиканского парламента Марины Таубер, прокуратура готовит прошение об аресте башкана на месяц. «Главу Гагаузии, гаранта нашего правового статуса, из-за политических взглядов лишают свободы», – отметил Александр Суходольский, депутат, член блока «Победа».

Другой депутат Денис Уланов указал, что с юридической точки зрения задержание башкана «совершенно необъяснимо». «Гуцул систематически выезжает за границу и возвращается, а также не уклоняется от судебных процедур», – напомнил политик.

Гражданский активист Михаил Влах считает, что Санду и ее партия «Действие и солидарность» хотят «Гагаузию зажечь изнутри». «Это прецедент для отношений братских молдавского и гагаузского народов», – заявил он.

В Москве также раскритиковали происходящее. «Действующая власть использует методы самого неприкрытого нажима на политиков, которые хоть как-то популярны и составляют конкуренцию Санду», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Оценки ситуации уже дали в самой республике, назвав произошедшее "беспределом" и "открытым политическим террором". Любому непредвзятому наблюдателю очевидно, что под наиболее ожесточенный прессинг попадают именно те молдавские политики и журналисты, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Россией», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Комрате утром в среду сторонники Гуцул начали собираться для протестов, а полиция останавливает машины, которые направляются в столицу автономии.

Напомним, Евгения Гуцул входит в команду лидера блока «Победа» Илана Шора и выступает за взаимовыгодное сотрудничество Молдовы с Россией и странами ЕАЭС. В 2023 году большинством голосов была избрана башканом Гагаузии. На встрече с ней в Сочи российский лидер Владимир Путин «пообещал оказать поддержку автономии и гагаузскому народу в отстаивании его законных прав, полномочий и позиций на международной арене».