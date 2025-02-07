Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Эксперт назвал два способа улучшить отношения России и Молдавии
Политолог Ткаченко: Парламентские выборы в Молдавии могут запустить процесс улучшения отношений с Россией
Затягивание президентом Молдавии Майей Санду получения верительной грамоты от посла России формально не ухудшит отношения двух стран. При этом развитие двусторонних связей может начаться после парламентских выборов в республике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Санду обвинила Кремль в «лживой и недружественной» риторике и отказалась принять верительные грамоты посла.
«Санду в риторике угрожает, делает сильные заявления, но на практике старается не ухудшать отношения с Москвой. Связи остаются. Стороны обсуждают варианты покупки газа через «Турецкий поток», в Приднестровье дислоцированы наши войска, а в России работают сотни тысяч молдаван», – заметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.
«Нынешнее поведение в контексте верительной грамоты – это новшество в посольской практике, но к самим дипломатическим связям оно отношения не имеет. У обеих стран диппредставительства работают в относительно нормальном режиме», – добавил собеседник.
«Тем не менее, первый вариант улучшения отношений – это, конечно, уход Санду. Второй – изменение баланса внутримолдавской политсистемы, колеблющейся между президентской и парламентской республикой», – продолжил аналитик.
«В этом году в Молдавии должны пройти парламентские выборы, которые могут стать стартовой точкой для улучшения отношений с Россией. Если к власти придет здравомыслящий премьер, он начнет оказывать на Санду давление, заставляя сближаться с Москвой и отказаться от преследования российских инвестиций», – спрогнозировал эксперт.
«Тем более, что у нас много перспективных направлений сотрудничества: энергетика, обоюдное расширение доступа товаров на рынок, торговля продуктами питания, поставка удобрений», – резюмировал он.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не приглашает посла РФ Олега Озерова для вручения верительной грамоты из-за «большого количества лживых и недружественных заявлений Кремля» в адрес республики, передает TV8.
«Официальные лица в Москве открыто говорят, что Молдавия не заслуживает права на существование или что-то подобное. Суверенитет нашей страны и территориальная целостность не уважаются», – посетовала она.
Тем не менее, в ближайшее время грамоты и решение об аккредитации посла все же примут, добавила политик. Российский дипломат ждет визита с сентября прошлого года и не может полноценно исполнять обязанности.