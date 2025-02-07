Эксперт назвал два способа улучшить отношения России и Молдавии

Политолог Ткаченко: Парламентские выборы в Молдавии могут запустить процесс улучшения отношений с Россией

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Санду в риторике угрожает, делает сильные заявления, но на практике старается не ухудшать отношения с Москвой. Связи остаются. Стороны обсуждают варианты покупки газа через «Турецкий поток», в Приднестровье дислоцированы наши войска, а в России работают сотни тысяч молдаван», – заметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

«Нынешнее поведение в контексте верительной грамоты – это новшество в посольской практике, но к самим дипломатическим связям оно отношения не имеет. У обеих стран диппредставительства работают в относительно нормальном режиме», – добавил собеседник.

«Тем не менее, первый вариант улучшения отношений – это, конечно, уход Санду. Второй – изменение баланса внутримолдавской политсистемы, колеблющейся между президентской и парламентской республикой», – продолжил аналитик.

«В этом году в Молдавии должны пройти парламентские выборы, которые могут стать стартовой точкой для улучшения отношений с Россией. Если к власти придет здравомыслящий премьер, он начнет оказывать на Санду давление, заставляя сближаться с Москвой и отказаться от преследования российских инвестиций», – спрогнозировал эксперт.

«Тем более, что у нас много перспективных направлений сотрудничества: энергетика, обоюдное расширение доступа товаров на рынок, торговля продуктами питания, поставка удобрений», – резюмировал он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не приглашает посла РФ Олега Озерова для вручения верительной грамоты из-за «большого количества лживых и недружественных заявлений Кремля» в адрес республики, передает TV8.

«Официальные лица в Москве открыто говорят, что Молдавия не заслуживает права на существование или что-то подобное. Суверенитет нашей страны и территориальная целостность не уважаются», – посетовала она.

Тем не менее, в ближайшее время грамоты и решение об аккредитации посла все же примут, добавила политик. Российский дипломат ждет визита с сентября прошлого года и не может полноценно исполнять обязанности.



