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Путин заявил о солидарности россиян с народом Ирана
Путин: Россияне солидарны с народом Ирана в борьбе за свои интересы
Москва поддерживает Тегеран в борьбе за национальные интересы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на саммите ШОС в Киргизии.
«В России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
Российский лидер добавил, что Москва старается оказывать иранской стороне необходимую помощь в текущей тяжелой ситуации. По его словам, страны уже обсуждали этот вопрос, и Россия поставляет партнерам нужные товары.
Напомним, Кремль анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита ШОС в Бишкеке.
Перед началом этого мероприятия Масуд Пезешкиан предупредил о готовности Ирана дать решительный отпор американской агрессии.
Ранее иранский лидер на русском языке поблагодарил руководство и граждан России за вдохновляющую поддержку.