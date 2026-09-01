Путин заявил о солидарности россиян с народом Ирана

Путин: Россияне солидарны с народом Ирана в борьбе за свои интересы

Tекст: Валерия Городецкая

«В России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Российский лидер добавил, что Москва старается оказывать иранской стороне необходимую помощь в текущей тяжелой ситуации. По его словам, страны уже обсуждали этот вопрос, и Россия поставляет партнерам нужные товары.

Напомним, Кремль анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита ШОС в Бишкеке.

Перед началом этого мероприятия Масуд Пезешкиан предупредил о готовности Ирана дать решительный отпор американской агрессии.

Ранее иранский лидер на русском языке поблагодарил руководство и граждан России за вдохновляющую поддержку.