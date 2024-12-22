Блейк Лайвли подала в суд за домогательства на Джастина Бальдони

Лайвли обвинила Джастина Бальдони в домогательствах и разрушении репутации

Tекст: Денис Тельманов

Голливудская актриса Блейк Лайвли подала в суд на своего коллегу по фильму «Все закончится на нас», актера и режиссера Джастина Бальдони, обвиняя его в сексуальных домогательствах и попытке дискредитировать ее репутацию, передает TMZ. Лайвли заявляет, что Бальдони и продюсерская компания предприняли скоординированные усилия, чтобы разрушить ее репутацию, что привело к негативному освещению ее образа в СМИ и социальных сетях.



Во время съемок фильма «Все закончится на нас» была проведена встреча, посвященная обсуждению враждебной рабочей обстановки, вызванной поведением Бальдони. В результате этой встречи было принято решение, что Лайвли и другим сотрудникам больше не будут показывать обнаженные видео или изображения женщин, и не будут обсуждаться такие темы, как порнография и гениталии. Кроме того, было решено, что на всех совместных сценах Лайвли и Бальдони будет постоянно присутствовать специальный координатор.

В своем иске Лайвли сообщает, что после инцидента Бальдони и продюсерская компания начали кампанию по социальной манипуляции, направленную на «уничтожение» ее репутации. Адвокат Бальдони отклонил обвинения актрисы, назвав их «возмутительными и ложными», заявив, что они направлены на то, чтобы публично очернить его подзащитного.

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