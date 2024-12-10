Хегсет обвинил СМИ в попытке организовать против него показательный процесс

Хегсет обвинил СМИ в стремлении организовать против него показательный процесс

Tекст: Максим Попов

По информации телеканала Fox News, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что против него ведется информационная атака с целью очернения его репутации, передает ТАСС. Он обвинил своих оппонентов в попытках организовать против него «судебный процесс на страницах СМИ», чтобы помешать утверждению его кандидатуры. Хегсет подчеркнул, что намерен встретиться с каждым членом комитета по делам вооруженных сил Сената США, чтобы обсудить все спорные вопросы и заручиться поддержкой.

В ходе интервью Хегсет также прокомментировал сообщения о прошлых обвинениях в сексуальных домогательствах. Он отметил, что обвинения были полностью расследованы, и он был оправдан. Хегсет настаивает на том, что готов пройти проверку ФБР и дать показания сенаторам под присягой. По его мнению, «действия оппонентов – это анатомия клеветы», где информация искажается и сопровождается анонимными источниками для создания ложного впечатления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил уверенность в своем решении назначить Хегсета главой Пентагона, несмотря на опасения законодателей по поводу выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. До этого сообщалось, что вокруг назначения Хегсета на должность министра обороны США разгорелся скандал из-за его предполагаемых проблем с алкоголем.