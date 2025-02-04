На писателя Геймана подали в суд по обвинению в изнасиловании

Обвинившая Геймана в изнасилованиях Павлович подала на писателя в суд

Tекст: Антон Антонов

Как сообщал Vulture, Геймана обвиняют в сексуальном насилии по меньшей мере восемь женщин, включая Павлович. Писатель заверял, что все половые контакты были по взаимному согласию. Он отверг обвинения в сексуальном насилии, но выразил готовность нести ответственность за «ошибки», передает РИА «Новости».

Павлович подала иск в федеральный суд. Она обвиняет Геймана в торговле людьми, сексуальном насилии, изнасиловании и принуждении. Кроме того, в иске упоминается жена писателя, Аманда Палмер. Павлович обвинила ее в том, что она привела ее работать в дом Геймана и не предупредила о его поведении.

Указывается, что Павлович получила зарплату только через несколько месяцев после увольнения, а до того она была «экономическим заложником». Павлович в качестве возмещения ущерба может получить более 1 млн долларов.

Павлович начала работать няней в доме Палмер в 2022 году. По утверждению женщины, Гейман неоднократно насиловал ее, в том числе по меньшей мере один раз в присутствии своего сына.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе волна разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами, началась в 2017 году с обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а после затронула представителей самых разных сфер деятельности, включая политиков.

