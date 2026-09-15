В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Канцлер Австрии: Правила ЕС привели к завышению цен на электроэнергию
Канцлер Австрии Штокер связал высокие цены на электроэнергию с правилами ЕС
Австрийский канцлер Кристиан Штокер по итогам переговоров с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Вене назвал систему ценообразования Merit Order причиной завышенных цен на электроэнергию в стране.
Пока в ЕС действует система ценообразования Merit Order, Австрия платит за электроэнергию столько, сколько при производстве на газовых электростанциях, несмотря на значительную долю возобновляемых источников в генерации, сообщило РИА «Новости».
Система Merit Order предполагает, что оптовая цена электроэнергии на рынке формируется исходя из стоимости наиболее дорогого источника генерации, необходимого для покрытия спроса. Поэтому высокая стоимость газа влияет на конечную цену даже при значительной доле более дешевой генерации из возобновляемых источников.
Штокер отметил, что такая ситуация негативно сказывается не только на Австрии, но и на конкурентоспособности Евросоюза в целом. Он призвал срочно искать способы снизить цену на газ и добиться отвязки стоимости электроэнергии от газовой цены.
По словам канцлера, действовать необходимо на европейском уровне, поскольку отдельные государства не способны самостоятельно устранить все структурные причины высоких цен на энергию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия ранее пожаловалась на удушающие цены на энергоносители.