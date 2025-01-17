Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.0 комментариев
Президент Ирана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Ирана Масуд Пезешкиан почтил память погибших в войнах в Москве
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе визита в Москву возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, подчеркнув уважение к павшим за Родину.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, прибывший в Москву с официальным визитом, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает ТАСС.
Торжественная церемония сопровождалась Военным образцовым оркестром почетного караула. Венок был составлен из алых роз и белых лилий.
После возложения венка Пезешкиан почтил память павших воинов минутой молчания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Пезешкиан дадут совместную пресс-конференцию в Кремле.