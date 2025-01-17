Песков: Путин и Пезешкиан дадут пресс-конференцию в Кремле

Песков: Путин и Пезешкиан проведут пресс-конференцию по итогам переговоров в Кремле

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что это мероприятие будет включать не только заявления президентов, но и ответы на несколько вопросов, передает ТАСС.

По словам Пескова, переговоры будут включать участие представительных делегаций двух стран в узком и широком составе. Ожидается подписание ряда документов, среди которых ключевым станет Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Этот документ призван стать важной вехой в российско-иранских отношениях и охватит такие сферы, как оборона, борьба с терроризмом, энергетика, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культура, наука и технологии.

Песков охарактеризовал Иран как важного партнера России, с которым осуществляется многоплановое сотрудничество. Официальные лица обеих стран выразили надежду, что новое соглашение откроет новые горизонты для взаимодействия в различных областях.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

В преддверии встречи пресс-служба президента РФ сообщила, что президенты России и Ирана обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что новый договор охватывает экономику, технологии и гуманитарные связи, а также укрепляет сотрудничество в области обороны и безопасности.