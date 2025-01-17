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Песков: Путин и Пезешкиан дадут пресс-конференцию в Кремле
Песков: Путин и Пезешкиан проведут пресс-конференцию по итогам переговоров в Кремле
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан намерены провести совместную пресс-конференцию после переговоров в Кремле, где планируют обсудить подписание важного договора о стратегическом партнерстве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что это мероприятие будет включать не только заявления президентов, но и ответы на несколько вопросов, передает ТАСС.
По словам Пескова, переговоры будут включать участие представительных делегаций двух стран в узком и широком составе. Ожидается подписание ряда документов, среди которых ключевым станет Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Этот документ призван стать важной вехой в российско-иранских отношениях и охватит такие сферы, как оборона, борьба с терроризмом, энергетика, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культура, наука и технологии.
Песков охарактеризовал Иран как важного партнера России, с которым осуществляется многоплановое сотрудничество. Официальные лица обеих стран выразили надежду, что новое соглашение откроет новые горизонты для взаимодействия в различных областях.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
В преддверии встречи пресс-служба президента РФ сообщила, что президенты России и Ирана обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что новый договор охватывает экономику, технологии и гуманитарные связи, а также укрепляет сотрудничество в области обороны и безопасности.