Кремль назвал темы переговоров Путина и президента Ирана

Кремль: Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудят ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт

Tекст: Дарья Григоренко

В повестке дня переговоров указаны такие темы, как ситуация на Ближнем Востоке, включая Сирию и зону палестино-израильского конфликта, ситуация в Закавказье, а также вопросы, касающиеся иранской ядерной программы, передает ТАСС.

Пресс-служба президента России отметила, что переговоры пройдут на высшем уровне и будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня.

Напомним, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах. В Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что договор охватывает экономику, технологии и гуманитарные связи, а также укрепляет сотрудничество в области обороны и безопасности. В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор не направлен против интересов других стран, а будет способствовать укреплению дружественных отношений между государствами.