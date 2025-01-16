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Кремль назвал темы переговоров Путина и президента Ирана
Кремль: Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудят ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан проведут переговоры, на которых обсудят ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и палестино-израильский конфликт, сообщила пресс-служба президента РФ в преддверии встречи.
В повестке дня переговоров указаны такие темы, как ситуация на Ближнем Востоке, включая Сирию и зону палестино-израильского конфликта, ситуация в Закавказье, а также вопросы, касающиеся иранской ядерной программы, передает ТАСС.
Пресс-служба президента России отметила, что переговоры пройдут на высшем уровне и будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня.
Напомним, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах. В Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что договор охватывает экономику, технологии и гуманитарные связи, а также укрепляет сотрудничество в области обороны и безопасности. В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор не направлен против интересов других стран, а будет способствовать укреплению дружественных отношений между государствами.