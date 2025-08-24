До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Мария Шарапова вошла в Международный зал теннисной славы
Мария Шарапова никогда не оглядывалась назад, оценивая свои достижения, но вступление в Международный зал теннисной славы дало ей возможность сделать именно это, писал о теннисистке американский телеканал ABC.
«Ух ты, скольким же пришлось пожертвовать! Сколько было приложено тяжелого труда! И, Боже мой, оно того стоило»», – приводит ABC News cлова Шараповой за день до того, как ее имя было увековечено.
Одна из десяти женщин, когда-либо выигрывавших турнир Большого шлема в индивидуальном зачете, Шарапова мгновенно стала звездой, выиграв Уимблдон в 2004 году, обыграв в финале двукратную действующую чемпионку Серену Уильямс.
Она выиграла Открытый чемпионат США в 2006 году, Открытый чемпионат Австралии в 2008 году и Открытый чемпионат Франции в 2012 и 2014 годах, став первой россиянкой, занявшей первое место в рейтинге WTA в одиночном разряде.
Шарапова также помогла сборной России выиграть командный турнир, ныне известный как Кубок Билли Джин Кинг, в 2008 году и завоевала серебряную медаль в одиночном разряде на Олимпийских играх 2012 года, уступив Уильямс в финале.
Она заработала на рекламных контрактах миллионы долларов больше, чем на призовых, снимаясь в модных фотосессиях и деля обложку журнала Sports Illustrated Swimsuit с супермоделями.
Шарапова завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет после 15-летней карьеры, прерванной несколькими операциями на плече и 15-месячной дисквалификацией за допинг после того, как на Открытом чемпионате Австралии 2016 года она сдала положительный тест на недавно запрещенный мельдоний.
В пятницу Шарапова посетила обновленный зал в Ньюпорте, штат Род-Айленд, и сказала, что, приближаясь к церемонии, была в восторге, как подросток, от возможности вновь встретиться с людьми, сыгравшими столь важную роль в ее карьере.
«Такое ощущение, что ты просто обязана пройти по этим залам. Ты понимаешь, что являешься небольшой частью чего-то большего – истории нашей игры и всех спортсменов, которые только что достигли того, что у них есть», – поделилась ощущениями Шарапова.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Международный зал теннисной славы объявил о намерении ввести российскую теннисистку Шарапову, а также братьев Майка и Боба Брайанов из США.
В 2020 году Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок, в котором Шарапова заняла первое место.