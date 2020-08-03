В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок

Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок. Составители рейтинга сообщили, что японцев в россиянках привлекает их высокий рост и белизна кожи.

Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок, передает РИА «Новости».

Так, первое место в списке досталось Марии Шараповой, объявившей в этом году о завершении карьеры в теннисе.

На втором месте оказалась супермодель Наталья Водянова, которая руководит фондом «Обнаженные сердца».

Бронзу забрала модель Ирина Шейк.

Четвертое место досталось фигуристке Анне Щербаковой, которой в этом году исполнится 16 лет.



На пятом месте оказалась Алина Загитова. Издание отдельно отмечает, что особой страстью российской спортсменки является ее пес Масару породы акита-ину, которого ей подарили в Японии.

Ранее журналист китайского портала Sohu рассказал, что загадочным стереотипом о России сложилось мнение, что русские женщины привлекают своей внешностью зарубежных гостей. Однако иностранцы, говорилось в статье, не всегда стремятся жениться на русских девушках, несмотря на их красоту.