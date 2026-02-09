Суд в Москве зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ на Roblox Corporation

Tекст: Дарья Григоренко

Документ поступил в суд в понедельник, и речь идет о нарушении части 4 статьи 6.21 КоАП РФ – пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей с использованием СМИ или интернета, передает РИА «Новости».

Суд не раскрывает детали протокола и не указывает, в чем именно заключается суть претензий к Roblox Corporation. Известно лишь, что основанием стал предполагаемый факт распространения запрещенной информации на платформе.

По данной статье для физических лиц предусмотрены штрафы от 200 до 400 тыс. рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тыс. рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 2 до 5 млн. рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

30 января разработчики платформы Roblox сообщили о планах развивать видеоигры и торговать виртуальными товарами под товарным знаком Robux.

Ранее Роскомнадзор заявил, что Roblox останется заблокирован, поскольку нет причин для отмены блокировки.

После решения Роскомнадзора заблокировать Roblox значительное число несовершеннолетних выразили желание покинуть Россию.