Эстонцы превратили въезд в Эстонию в пытку

Tекст: Станислав Лещенко

Пересечение госграницы осуществляется через три эстонских КПП – «Нарва-1», «Койдула» и «Лухамаа» на юго-востоке республики. В нынешнем году «Нарва-1» превратилась в чисто пешеходный пропускной пункт, но до сих пор используется большим количеством пассажиров (около 350 в день), которые приезжают в город на автобусах, пешком переходят пограничный мост, в российском Ивангороде садятся в другие автобусы и следуют дальше к пункту назначения.

Причем так поступают граждане разных государств, особенно часто Финляндии, полностью заблокировавшей свою границу с Россией. «По нашим оценкам, около 30% людей пересекают границу с целью транспортировки товаров. Пересекающие границу по семейным обстоятельствам также составляют 30%. Остальные 40% – это те, кто пересекает границу в Нарве с целью поехать дальше в Россию или в страны Европы», – говорит сотрудник «Нарвы-1» Тармо Хютт.

Три пыточных пункта вместо одного

Перед погранпунктом ежедневно стоит очередь человек в триста. В толпе слышна речь на разных языках, ожидание длится часами. Место в очереди можно купить за 25 евро, но предложений немного. «Это очень, очень трудно. Если нет острой необходимости, нечего даже начинать поездку. Нет смысла суетиться, – говорит Наталья, которая живет в Италии и имеет родственников в России. – Мы не были дома девять лет, поэтому пора. И неизвестно, когда откроется граница, когда закончится это издевательство над людьми».

Несмотря на это, в начале мая эстонцы перевели «Нарву-1» с круглосуточного на 16-часовой режим работы. В июне погранпереход закрывался на все выходные. При этом эстонцы обвиняли во всех проблемах российских пограничников, мол, они слишком медленно работают (хотя работают и в ночное время тоже, а пробки образуются именно из-за эстонского простоя).

По отзывам тех, кто пересекает границу в Нарве, процесс может занять шесть часов и более. «Берите с собой побольше воды, потому что в «парнике» реально пытка, даже здоровым тяжело вынести», – советуют бывалые новичкам.

В июле группа русскоязычных граждан Евросоюза разместила в интернете петицию с призывом восстановить круглосуточную работу пограничного пункта в Нарве. Эстонские власти эту петицию проигнорировали.

На двух других КПП ситуация немногим лучше, чем в Нарве, и снова эстонцы обвиняют во всем россиян. Даже заявляют о «намеренном препятствовании выезду автомобилей».

Главными проигравшими в этой ситуации стали русскоязычные жители Эстонии, которые составляют до 25 % населения. У большинства из них есть родня в России, для кого-то поездки в РФ и вовсе жизненно важны.

«Я с ужасом наблюдаю все происходящее. В человечность наших властей я не верю. Это все про античеловечность»,

– написала жительница Таллина Ирина Андрейчикова. И тут же нарвалась на оскорбления эстонских националистов.

«У них в голове мякиш»

В июле эстонский Минфин предложил ввести очередное ужесточение и перевести на дневной режим два оставшихся КПП – «Койдула» и «Лухамаа». Министр финансов Март Вырклаэв заявил, что они «являются «окнами в Европу», через которые продолжается российская торговля с Европой, но не в интересах Эстонии ей способствовать». При этом он сослался на пример Финляндии, которому, по его мнению, стоит следовать.

Сейчас это предложение находится на рассмотрении правительства. Против него резко возразило руководство приграничных волостей Эстонии. «Как в Койдула, так и в Лухамаа очень много экономической деятельности – это и организация парковок, кафе, люди с эстонской стороны получают там работу. И я, безусловно, не хочу, чтобы они лишились такой возможности», – подчеркивает старейшина волости Сетомаа Рауль Кудре.

«Чаще всего люди везут из России в Эстонию продукты повседневного спроса, – говорит глава нарвского таможенного пункта Антс Кутти. – Привозят печенье, конфеты, сладости, различные крупы. Ввозятся соль, сахар, пищевая сода. Также макароны, чай и сухофрукты, канцелярские принадлежности, книги и журналы, настольные игры и искусственные цветы. Очень часто везут лекарства».

Чтобы хоть как-то облегчить процесс перехода границы, жители ЕС создают тематические группы в соцсетях, где «бывалые» делятся опытом с «новичками». Алеся из Оренбурга интересуется, можно ли ввезти из Эстонии в Россию шоколад. Елена хочет отвезти в Россию препараты от диабета. Степан хочет привезти из России в Эстонию собаку. Настроение в среднем подавленное.

«С воскресенья на понедельник мой сын с семьей провели в автобусе 11 часов на границе. Главное быть терпеливым и знать, что от вас ничего не зависит. Кому надо ехать, тот едет...» – пишет жительница Нарвы. Другая добавляет:

«Вчера моя сестра проходила – у всех проверяли чемоданы. Пять с половиной часов на эстонской стороне. Зато российскую прошли почти без очереди. Семь часов в целом. Треш...»

Там же люди делятся впечатлениями от таможенного контроля на эстонской границе. Поскольку список санкций постоянно пополняется, никто не имеет полной уверенности в том, можно ли провозить ту или иную вещь.

«У меня проверили все этикетки на вещах! Объяснили, что вдруг футболка стоит 200–300 евро», – рассказывает один русский житель Эстонии. «У меня проверяли две пивные бутылки! Попросили на них чек, уточнив, что пиво тоже бывает разное...» – подхватывает другой. Бывают и особо удивительные истории:

«У них (у эстонских таможенников – ВЗГЛЯД) в голове реально мякиш… Мне как-то эстонский таможенник сказал, что масло моторное нельзя вывозить по той причине, что в России масла нет, и все, что появляется, забирают и заливают в танки – и на фронт.... Это было сказано на полном серьезе. И никак им не объяснишь, что мои четыре литра ну никак не решат проблему нехватки масла на фронте!»

Настоящая эстонская неспешность

В первый день августа эстонское правительство ознакомилось с новым планом, разработанным Минфином и МВД. Он предусматривает переход от выборочного к полному таможенному контролю всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России. Премьер-министр Кристен Михал заявил, что новые правила начнут вводиться с 8 августа.

«Применением полного контроля (вывозимых – ВЗГЛЯД) товаров мы усложним уклонение от санкций и затрудним действия России по снабжению ее военной машины», – сказал премьер. В правительстве считают, что «применение полного таможенного контроля увеличит время пересечения границы, и число людей, пересекающих границу, сократится».

Для пересекающих границу пешком полный таможенный контроль означает досмотр каждого человека и имеющегося у него багажа (пока что досматривают выборочно). Если пассажир пересекает границу на автомобиле, предстоит проверка и его транспортного средства. Пассажиров, путешествующих на маршрутных автобусах, также попросят выйти из автобуса с багажом и пройти аналогичный таможенный контроль.

«Просим всех… отвести для пересечения границы как минимум вдвое больше времени, чем раньше», – предупреждает руководитель отдела таможенных проверок Налогово-таможенного департамента Эстонии Вольдемар Линно.

Эстонские власти утверждают, что границу часто пересекают «несуны» с подсанкционными товарами, а потом сбывают их на российской стороне. «Мы обнаруживаем… детали оружия, боеприпасы, прицелы, приборы ночного видения и беспилотники, а также всевозможные чипы, микроэлектронику и предметы роскоши», – утверждает Кутти.

«Эстонский таможенный контроль известен среди перевозчиков как один из самых строгих. Но с добавлением санкционных пакетов попытки обойти санкции становятся все более частыми. В прошлом году в ходе проверок было выявлено более 5000 нарушений. Например, с нарвского пункта мы каждый час отправляем обратно людей, которым было сделано предупреждение за нарушение санкций. Умышленное нарушение санкций является преступлением, и уголовное производство по ним проводит Департамент полиции безопасности», – хвастается Линно.

«Следующий шаг – досмотр с раздеванием и заглядыванием во все места?» – невесело шутят люди.

Некоторые жители Нарвы полагают, что власти, вводя ужесточающие меры на границе, специально идут на повышение ставок. Хотят спровоцировать народный бунт – и под предлогом невозможности обеспечения безопасности закрыть все погранпункты. Собственно, эстонские власти и не скрывают, что в идеале хотели бы видеть границу полностью закрытой. То, что от этого пострадают многие люди, включая граждан Эстонии, чиновников волнует менее всего.