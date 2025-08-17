  • Новость часаAxios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне
    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть II
    Политолог оценил заявление ЕС после саммита на Аляске
    Дипломат рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Путин: Разговор на Аляске приближает к нужным решениям
    Дмитриев двумя словами прокомментировал итоги встречи Путина и Трампа
    СМИ: В Анкоридже нашли документы Госдепа США по встрече лидеров
    Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске
    Водка в подарок журналисту порадовала американскую конгрессвумен
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    17 августа 2025, 01:58 • Новости дня

    Пиротехники МЧС России обезвредили в Крыму восемь мин вблизи ж/д путей

    Tекст: Ирма Каплан

    Пиротехники МЧС России обезвредили в Крыму девять взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных у железнодорожных путей на востоке Крымского полуострова, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Республике Крым.

    «В Ленинском районе, вблизи с. Петрово, пиротехники МЧС России уничтожили девять взрывоопасных предметов (восемь противотанковых мин и один саперный заряд)», – сказано в посте.

    В ведомстве пояснили, что работу пиротехников осложняла близость к железнодорожным путям, однако на период работ движение поездов не приостанавливалось.

    «Пиротехники обезвредили взрывоопасные предметы в длительном временном промежутке в графике движения ж/д транспорта», – добавили в региональном управлении МЧС.

    Там предупредили, что при обнаружении потенциально опасного и взрывоопасного предмета необходимо максимально удалиться от него и предупредить других людей об опасной находке, после чего срочно сообщить полиции или МЧС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Моздокском районе Северной Осетии специалисты ликвидировали авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

    В июне в МЧС сообщили, что за месяц специалисты достали со дна Балтийского моря более 9,5 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны в районе затонувшей немецкой баржи.

    14 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские вооруженные силы впервые использовали лазерные комплексы для уничтожения беспилотников, что позволило поражать цели на расстоянии до полутора километров.

    Возможности российских лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками были подробно рассмотрены польским изданием Wirtualna Polska (WP), передает «Лента.Ру». В публикации отмечается, что на видеозаписях зафиксировано поражение украинских дронов лазерным лучом. Автор подчеркнул, что до сих пор применение подобных технологий вне полигона осуществляли лишь несколько стран.

    По данным издания, использование лазерных систем против украинских беспилотников официально подтвердили в Киеве. «Уничтожение украинских беспилотников дальнего радиуса действия российскими лазерными системами ПВО официально подтверждено Киевом. Таким образом, Россия присоединилась к очень узкому кругу стран, которые испытали лазер в боевых условиях», – сказано в публикации.

    Также издание предположило, что российский комплекс использует излучатель мощностью 10-20 киловатт, способный поразить цель за 10 секунд. Лазер уничтожает дроны на расстоянии до полутора километров, а дальность «ослепления» систем составляет три километра.

    Ранее лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» решили испытать в зоне СВО.

    16 августа 2025, 00:17 • Новости дня
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ после встречи Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ, которые, по ее мнению, похожи на помешанных после встречи американским лидером Дональдом Трампом российского коллеги Владимира Путина с красной дорожкой и рукопожатиями у самолета.

    «Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.

    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    15 августа 2025, 23:27 • Новости дня
    Екатерина Семенова из Магнитогорска стала «Миссис Россия – 2025»

    Екатерина Семенова из Магнитогорска получила титул «Миссис Россия – 2025»

    Екатерина Семенова из Магнитогорска стала «Миссис Россия – 2025»
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Юбилейный 25-й всероссийский конкурс красоты среди замужних женщин завершился в Москве победой Екатерины Семеновой из Магнитогорска, получившей корону «Миссис Россия – 2025».

    Победительницей юбилейного конкурса «Миссис Россия – 2025» стала Екатерина Семенова, которой вручили авторскую эксклюзивную корону ручной работы в качестве главного приза, передает ТАСС.

    «Я из города Магнитогорска, это Южный Урал, Челябинская область. В моей копилке есть титулы «Краса Магнитки», «Краса уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». После всех этих конкурсов, я перешла в ранг организатора, режиссера-постановщика. На сегодняшний день я тренер по дефиле. Очень хотелось поучаствовать именно на федеральном, а не только на региональном уровне и побороться за главную корону», – поделилась победительница.

    Второй по значимости титул достался Юлии Смоляковой из Самары.

    Всего в конкурсе участвовали 46 мам из 22 городов России, включая жен героев спецоперации на Украине, предпринимательниц, педагогов и многодетных матерей. Самой младшей участнице было 26 лет, самой старшей – 63 года.

    В этом году в рамках соревнования красавицы боролись за 28 номинаций, специальный приз «Миссис Защитница Отечества» и пять дополнительных титулов. Ведущим шоу выступил певец Дмитрий Колдун, а среди членов жюри были Анжелика Агурбаш, Евгений Папунаишвили, Наталья Гулькина, Татьяна Визбор, Марина Куклачева и Григорий Гладков.

    Конкурс проводится в Москве с 2000 года под эгидой Фонда «Планета Женщин». Победительница получает звездную обложку журнала Womam Star World и статью в королевском тираже.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Светлана Шехаб эль-Дин, уроженка Крыма, стала серебряным призером конкурса «Миссис Ливан 2025», представляя Бейрут.

    14 августа 2025, 19:32 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Государственной думы России от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск сотрудниками УМВД по Симферополю.

    Бальбек разыскивается по неуточненной статье Уголовного кодекса России, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    «Сотрудниками полиции УМВД России по г. Симферополю по статье УК РФ разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г. р.», – говорится в сообщении в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

    Помимо Бальбека в розыск объявлены Андрей Цурканенко и Сергей Крылов. Согласно открытым источникам, Бальбек был депутатом Госдумы VII созыва и заместителем председателя комитета по делам национальностей с 2016 по 2021 год.

    В прошлом году российские правоохранители объявили в международный розыск экс-депутата Государственной думы Вадима Белоусова.

    14 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    Минтранс решил посчитать экономическую целесообразность дорог из цементобетона

    Мантуров поручил рассчитать выгоду применения цементобетона при строительстве дорог

    Минтранс решил посчитать экономическую целесообразность дорог из цементобетона
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минтрансу вместе с Минфином и объединением «Союзцемент» рассчитать экономическую эффективность использования цементобетонных технологий в дорожном строительстве.

    Обсуждение прошло на совещании по развитию отрасли стройматериалов, где присутствовали представители Минпромторга, Минстроя, Минэкономразвития, Минфина и других ведомств, а также крупнейшие производители и отраслевые ассоциации, сообщили в секретариате Мантурова, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи участники рассмотрели текущее состояние строительной индустрии, в том числе положение цементной отрасли.

    Подчеркивается, что сейчас реализуются четыре инвестиционных проекта, запуск которых намечен на конец 2026 года. Ожидается, что их ввод увеличит производственные мощности по выпуску цемента на 2,7 млн тонн в год, а общий объем инвестиций превысит 20 млрд рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие транспортные проекты завершила Россия в 2024 году.

    14 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    16 августа 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп: Сделки по Украине пока нет

    Трамп не стал называть сделкой достигнутые с Путиным договоренности

    Трамп: Сделки по Украине пока нет
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп заявил о множестве договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным по ряду вопросом, однако сделкой называть эти договоренности он не стал.

    «Мы согласились по многим, очень многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки», приводит ТАСС слова Трампа на совместной пресс-конференции после переговоров с Путиным.

    Он добавил, что для сделки необходимо согласие всех сторон, кроме того, как уточнял телеканал CNN, Трампу после переговоров необходимо сделать несколько звонков и рассказать, что произошло. Как минимум, в НАТО и Владимиру Зеленскому.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле  политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    16 августа 2025, 02:17 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что российский и украинский народы братские, а происходящее сейчас – боль и трагедия для обеих сторон конфликта.

    «Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно.  Братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни – и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль», – приводит его слова на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия «искренне заинтересована в том, чтобы положить этому [конфликту] конец».

    Также Путин согласился с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена.

    «Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом в том, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и, конечно, мы готовы работать над этим. <...> Я хотел бы надеяться, что соглашение, которого мы достигли вместе, поможет нам приблизиться к этой цели и проложит путь к миру на Украине», – заявил российский лидер.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома.

    Полное видео выступления Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом смотрите в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД.

    14 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Мединский в своем Telegram-канале напомнил, что в рамках последнего обмена пленными Россия вернула домой 84 своих военнослужащих, а украинской стороне были переданы 84 пленных солдата.

    При этом в рамках этого обмена украинская сторона согласилась принять только Александра Бойчука и Владимира Федоренко из числа тысячи пленных, которые ранее обращались к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть их на родину.

    Мединский выразил мнение, что украинская сторона опасается принимать остальных пленных, поскольку, по его словам, «в русском плену их совсем переагитировали».

    Напомним, в четверг в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Ранее украинские военнопленные из числа сдавшихся на сумском направлении выразили желание остаться жить в России.

    14 августа 2025, 19:43 • Новости дня
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении до нуля размера обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами.

    В кабмине пояснили, что решение связано с укреплением и стабилизацией курса рубля, а также с отсутствием проблем с валютной ликвидностью, передает ТАСС.

    Ранее экспортеры должны были зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, поступающей по внешнеторговым контрактам, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% этой суммы. Теперь такие требования отменены полностью.

    В мае кабмин продлил продажу валютной выручки на год.

    16 августа 2025, 22:26 • Новости дня
    Axios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.

    «По словам источников, в ходе телефонного разговора после саммита Трамп также заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу. Однако, судя по условиям Путина, серьезный прорыв представляется маловероятным. По словам источников, Трамп также пригласил европейских лидеров принять участие в совещании в Белом доме, которое состоится в понедельник», – пишет портал Axios.

    Источник издание добавил, что российский лидер действительно готов обсудить гарантии безопасности для Украины, однако он упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

    «Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит «как можно скорее», уже 22 августа. Путин публично не высказывался о возможности такой встречи», – сообщили Axios информаторы.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    16 августа 2025, 01:15 • Новости дня
    Дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС направлена в Рязанскую область

    Tекст: Ирма Каплан

    Дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС России направлена в Рязанскую область, где в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» пострадали десятки человек, сообщили в ведомстве.

    «Спасатели аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Ногинского спасцентра следуют к месту поисково-спасательных работ – всего 100 специалистов, в том числе шесть кинологических расчетов, десять единиц техники», – сообщили спасатели в Telegram-канале.

    Там уточнили, что у специалистов с собой есть все необходимое оборудование и инструменты.

    Напомним, 15 августа взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли пять человек, а более 100 человек пострадали.

    Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели людей на предприятии в Шиловском районе Рязанской области.

    14 августа 2025, 16:52 • Новости дня
    Более 50 км границы с Днепропетровской областью перешли под контроль России

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские военные взяли под контроль участок госграницы после освобождения населенного пункта Искра в Донецкой народной республике, что позволило создать буферную зону.

    Более 50 км государственной границы России на стыке с Днепропетровской областью перешли под контроль российских военных после освобождения населенного пункта Искра, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, «с освобождением Искры под контроль Российской Федерации перешло более 50 км государственной границы. По моим данным, наши военнослужащие продвигаются немного южнее и западнее Искры. То есть создают буферную зону для того, чтобы обезопасить государственную границу Российской Федерации». Эксперт отметил, что продвижение армии России направлено на обеспечение безопасности границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, украинские военные передали российским войскам координаты командного пункта ВСУ.

    Российские военные уничтожили места хранения беспилотников и склады боеприпасов противника.

    Вооруженные силы России расширили зону контроля возле Доброполья и приблизились к городу с юга и юго-востока.

    14 августа 2025, 21:17 • Новости дня
    Глава Госдумы встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

    Глава Госдумы Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына прошла в Пхеньяне.

    Об этом сообщила пресс-служба Госдумы, передает ТАСС.

    «В Пхеньяне состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына», – сообщили в нижней палате парламента.

    Накануне российская парламентская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в столицу КНДР.

    Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области.

    15 августа 2025, 21:56 • Новости дня
    Западные СМИ подсказали Украине восемь уязвимостей России

    Tекст: Вера Басилая

    Западные аналитики определили восемь объектов в России, удары по которым, по их мнению, могут изменить ход боевых действий на Украине, сообщает польский портал Defence24.

    Западные аналитики перечислили восемь ключевых целей на территории России, по которым, по их мнению, Киев может нанести удары для получения преимущества, передает Lenta.ru. Об этом говорится в исследовании, опубликованном польским порталом Defence24. Согласно публикации, удары по этим объектам якобы позволили бы ослабить военный потенциал России и изменить ситуацию на фронте.

    Среди целей аналитики называют шлюзы № 8 и № 9 Волго-Донского канала, которые являются важными транспортными узлами, связывающими Каспийское, Азовское и Черное моря. Эксперты отмечают, что разрушение этих объектов может спровоцировать экологический кризис в Каспийском регионе и нарушить торговое сообщение между Россией и Ираном. В качестве другой значимой цели называется завод по производству беспилотников «Герань» под Елабугой, а также возможная атака на Нижнекамскую ГЭС, снабжающую этот завод энергией.

    Также в список попали переходы Маньчжурия – Забайкальск и Суйфыньхэ – Пограничный, через которые проходит 90% всей сухопутной торговли между Китаем и Россией. Среди стратегических объектов выделяются мосты через Керченский и Чонгарский проливы, соединяющие Крым с остальной частью России, а также железнодорожные узлы Западного военного округа – главного маршрута снабжения российских войск на Украине.

    Кроме того, в публикации отмечается строящаяся база Черноморского флота в Очамчире (Абхазия), позиции российских войск в Приднестровье и базы Тихоокеанского флота во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Большом Камне. Эксперты считают, что удары по этим объектам могут отвлечь ресурсы России от спецоперации на Украине.

    «Точечные удары по ключевым узлам, таким как железнодорожные мосты, шлюзы каналов, объекты по производству беспилотников и базы логистики, могут нанести непропорционально больший ущерб, чем традиционные дорогостоящие наземные операции, сопряженные с высокими военными потерями», – говорится в исследовании. Авторы материала подчеркивают, что подобные действия могут увеличить политические издержки для Москвы и создать условия для выхода из тупика на фронте.

    Ранее Вооруженные силы России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.

    ФСБ сообщила о срыве выпуска украинских ракет «Сапсан».

    Ракеты «Сапсан» могли поражать цели на расстоянии 500-750 км, включая Москву, Минск, Витебск, Калугу, Тулу, Владимир и другие города России и Белоруссии.

    Эксперт объяснил, почему Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»
    Экс-разведчик Риттер: Встреча на Аляске изменила условия решения конфликта
    Зеленский заявил Трампу о невозможности вывода ВСУ из Донбасса
    Захарова посоветовала «коалиции желающих» взять на встречу «ложечки и салфетки»
    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина
    Экс-посол Британии назвал истерику СМИ подтверждением успеха саммита на Аляске
    При крушении самолета «Антонов» в Конго погибли шесть человек

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Аляска вызвала политическую лихорадку в Европе

    Прошедший на Аляске саммит Россия-США продемонстрировал взаимное уважение двух сверхдержав и вызвал панику в Евросоюзе и Киева. В итоге ЕС даже не смог принять общее заявление по саммиту, ограничившись обещаниями «продолжать давить» на Россию. Эксперты отмечают, что лихорадочная реакция на историческую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа доказывает растерянность Брюсселя. Подробности

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть II

    Коллективный подвиг камчатских врачей, описанный в предыдущем репортаже газеты ВЗГЛЯД, – далеко не единственное, чем может и должно запомниться сильнейшее землетрясение в Петропавловске-Камчатском и его окрестностях. Самообладание популярной радиоведущей. Мужество воспитательниц детсадов. И, разумеется, выявленные стихией проблемы, которые требуют срочного решения – как на краевом, так и на федеральном уровне. Подробности

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

