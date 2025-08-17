Пиротехники МЧС России обезвредили в Крыму восемь мин вблизи ж/д путей

Tекст: Ирма Каплан

«В Ленинском районе, вблизи с. Петрово, пиротехники МЧС России уничтожили девять взрывоопасных предметов (восемь противотанковых мин и один саперный заряд)», – сказано в посте.

В ведомстве пояснили, что работу пиротехников осложняла близость к железнодорожным путям, однако на период работ движение поездов не приостанавливалось.

«Пиротехники обезвредили взрывоопасные предметы в длительном временном промежутке в графике движения ж/д транспорта», – добавили в региональном управлении МЧС.

Там предупредили, что при обнаружении потенциально опасного и взрывоопасного предмета необходимо максимально удалиться от него и предупредить других людей об опасной находке, после чего срочно сообщить полиции или МЧС.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Моздокском районе Северной Осетии специалисты ликвидировали авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.

В июне в МЧС сообщили, что за месяц специалисты достали со дна Балтийского моря более 9,5 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны в районе затонувшей немецкой баржи.