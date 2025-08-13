  • Новость часаФСБ задержала украинского агента за подготовку диверсии на Транссибе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске
    Орбан: Венгрия может устроить распад Украины за один день
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ
    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    CNN сообщил о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе
    Bloomberg: Индия и Китай улучшили отношения на фоне угроз Трампа
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    Китай ввел санкции против двух европейских банков
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    13 комментариев
    13 августа 2025, 10:22 • Новости дня

    Иностранцев в Москве задержали за легализацию мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители вывели на след подозреваемых, организовавших производство фальшивых справок, патентов и паспортов для нелегальных мигрантов в столице, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Злоумышленники продавали поддельные документы за 2 тыс. рублей, уточнила Волк в своем Telegram-канале.

    Операция прошла в квартире на территории столицы, где проводился обыск. Правоохранители нашли и изъяли поддельные регистрационные документы, трудовые патенты, миграционные карты, медицинские книжки, сертификаты о владении русским языком и паспорта иностранных граждан.

    Возбуждено уголовное дело. Задержанным уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется поиск соучастников и других эпизодов преступной деятельности.

    В той же квартире были задержаны еще трое иностранных граждан, находившихся на территории России с нарушением миграционного законодательства.

    В их отношении составлены административные протоколы, назначены штрафы и принято решение о выдворении за пределы страны.

    Ранее петербургские правоохранители вскрыли группировку, фиктивно оформившую на учет тысячи нелегальных мигрантов.

    До этого в Югре при ликвидации подпольного цеха по изготовлению нелегального алкоголя задержали 20 мигрантов.

    Еще раньше правоохранители ликвидировали преступную схему, по которой мигранты получали поддельные документы для оформления вида на жительство в России.

    11 августа 2025, 09:59 • Новости дня
    В Чите пятерых мигрантов осудили за изнасилование девочки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Забайкальском крае вынесен приговор нескольким мигрантам за изнасилование 15-летней девочки, преступление произошло на территории промышленного парка в июне прошлого года, сообщили в региональной прокуратуре.

    Черновский райсуд Читы вынес приговор пятерым иностранным гражданам по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней, указало ведомство на своем сайте.

    Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Установлено, что в ночь на 6 июня 2024 года обвиняемые напали на 15-летнюю девочку на территории промышленного парка «Кадалинский» в Чите и изнасиловали ее. После нападения потерпевшая смогла сбежать и сообщила о происшествии в полицию.

    Подсудимые не признали вину, однако суд признал их виновными, согласившись с доказательствами, представленными прокурором. Суд назначил обвиняемым реальные сроки лишения свободы от девяти до 14 лет колонии строгого режима.

    Удовлетворены исковые требования потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 1,9 млн рублей. Законность приговора будет оценена прокуратурой в установленные сроки апелляционного обжалования.

    Ранее в июле 2025 года мигрант попытался изнасиловать школьницу в Пензе, она смогла вырваться из его рук.

    В мае в Великом Новгороде 38-летнего мигранта осудили за то, что он дважды изнасиловал свою 13-летнюю дочь.

    В январе в Саратове студента из Туркмении обвинили в сексуальном насилии над местной жительницей.

    Комментарии (15)
    11 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

    В Петербурге запретили иностранцам работать в сфере курьерской доставки

    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете найма иностранных граждан в курьерских службах города.

    Постановление, подписанное Бегловым, вносит изменения в существующий документ от 28 июля 2025 года и расширяет список сфер, где работодателям запрещено нанимать иностранных граждан на основании патентов, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

    Помимо ранее введенных ограничений для такси, теперь запрет распространяется и на курьерские услуги, включая доставку еды, курьерскую деятельность с использованием транспорта и прочие аналогичные услуги.

    Власти отмечают, что новые меры направлены на борьбу с теневым трудоустройством, повышение качества и безопасности услуг, а также на создание дополнительных рабочих мест для россиян, в том числе для молодежи и студентов. Для адаптации бизнеса предусмотрен переходный период продолжительностью три месяца, чтобы компании могли скорректировать кадровую политику и соответствовать новым требованиям законодательства.

    Ранее Минтруд запретил наем мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка.

    Комментарии (19)
    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 15:28 • Новости дня
    В Думу внесли законопроект о платном образовании в школах для детей иностранцев
    В Думу внесли законопроект о платном образовании в школах для детей иностранцев
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Госдуму внесли межфракционный законопроект, согласно которому иностранцы смогут получать образование в российских школах только на платной основе.

    Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке к проекту отмечается, что предлагается внести изменения в статью 78 закона «Об образовании в Российской Федерации». Иностранные граждане смогут учиться в российских школах, а также получать дошкольное, среднее и профессиональное образование, оплачивая услуги на основании заключенных договоров.

    Законопроект также предусматривает, что проходить тестирование на знание русского языка бесплатно можно будет не более трех раз в год. Авторы инициативы указывают, что число детей мигрантов в школах растет, из-за чего ощущается нехватка мест: к 2025 году их количество превышает 900 тысяч.

    Депутаты подчеркивают, что проблема особенно остро стоит в новых микрорайонах, где формируется много первых классов и увеличивается число учащихся во вторую смену. При этом нагрузка на учителей выросла до полутора-двух ставок, что требует повышения зарплат.

    По мнению разработчиков, инициатива позволит сэкономить бюджет, повысить выплаты учителям и создать более комфортную образовательную среду. Также, по их словам, это простимулирует интерес к изучению русского языка за рубежом.

    Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут ранее заявил, что введение платного обучения для детей мигрантов в российских школах противоречит Конституции страны.

    Напомним, в России находятся более 638 тыс. детей мигрантов, и примерно половина из них не посещают учебные заведения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что к тесту на знание русского языка допустили только 335 из 1762 заявившихся детей-мигрантов, а успешно сдали его 27 человек.

    Комментарии (45)
    10 августа 2025, 22:11 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотный летательный аппарат сбит средствами ПВО, сообщил мэр Сергей Собянин.

    На месте обломков находятся сотрудники экстренных служб, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областями. Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что из-за взрывной волны оказалось повреждено остекление балкона в многоэтажном доме.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 10:45 • Новости дня
    Собянин сообщил о семи сбитых за утро беспилотниках на подлете к Москве
    Собянин сообщил о семи сбитых за утро беспилотниках на подлете к Москве
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО сбили семь дронов за утро, пытавшихся атаковать российскую столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Еще два беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к Москве, сообщается в Telegram-канале Собянина. Таким образом, за утро было сбито уже семь дронов, летевших на Москву.

    В сообщении отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб для устранения последствий и обеспечения безопасности.

    Ранее силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника на подлете к Москве. Пятый за день беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать столицу, был нейтрализован.

    За ночь над Россией нейтрализовали 32 украинских дрона, включая два БПЛА над Московским регионом.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 01:13 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два летевших на Москву БПЛА сбиты силами ПВО, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силы ПВО Минобороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    После этого он сообщил, что «уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву».

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал, что вечером в воскресенье средства ПВО также сбили беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 10:30 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит пятый за день украинский беспилотник

    Собянин: Пятый за утро дрон сбили на подлете к Москве

    На подлете к Москве сбит пятый за день украинский беспилотник
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нейтрализован пятый за день беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов беспилотника работают специалисты экстренных служб, уточнил мэр в своем Telegram-канале.

    До этого утром в понедельник Собянин сообщал, что на подлете к Москве были были уничтожены два дрона.

    За ночь над Россией уничтожили 32 украинских беспилотника.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 10:02 • Новости дня
    Подросток на электросамокате погиб в ДТП с автобусом в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    На западе Москвы 16-летний подросток погиб под колесами автобуса после того, как электросамокат, на котором он ехал с другом, врезался в столб освещения, сообщили в МВД.

    На западе Москвы два 16-летних подростка на электросамокате наехали на мачту освещения, после чего один из них попал под автобус и погиб, а второй был госпитализирован, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел вечером 11 августа на Никулинской улице. По данным пресс-службы столичного главка МВД, несовершеннолетний 2008 года рождения управлял электросамокатом, когда совершил наезд на опору освещения, после чего его отбросило на проезжую часть под колеса автобуса.

    Как уточнили в ведомстве, водитель автобуса изначально не заметил случившегося и не остановился, однако позже сотрудники ДПС его задержали. В результате аварии подросток, управлявший самокатом, скончался на месте, а его 16-летний пассажир получил различные травмы и был доставлен в больницу.

    В настоящее время следствие УВД по Западному административному округу проводит проверку обстоятельств происшествия. По предварительным данным Мосгортранса, водитель электросамоката не справился с управлением и столкнулся с автобусом маршрута №718. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.

    Ранее операторы проката в Москве заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей со старта сезона.

    Машина сбила ехавших на красный подростков на электросамокате в Москве.

    С начала сезона камеры в Москве зафиксировали многочисленные нарушения ПДД пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также почти 160 аварий с их участием.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 19:20 • Новости дня
    Синоптик рассказал о погоде во второй декаде августа в Москве

    Синоптик Леус: Вторая декада августа в Москве будет с дождями и прохладой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице во второй декаде августа установится более прохладная и дождливая погода по сравнению с первой половиной месяца, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В своем Telegram-канале он отметил, что температурная аномалия составит примерно минус полградуса от климатической нормы.

    Леус уточнил, что дневные температуры в этот период будут колебаться от плюс 19 до плюс 25 градусов. По его словам, первая половина декады будет более холодной, а вторая – немного теплее.

    По прогнозу специалиста, количество дождливых дней увеличится: осадки ожидаются в течение шести-восьми дней. «Дожди станут частыми гостями в столице», – подчеркнул Леус.

    В июле около трети месячной нормы осадков выпало в центре Москвы за сутки.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 18:19 • Новости дня
    В Госдуме предложили ограничить число детей-мигрантов в одном классе

    В Госдуме предложили ограничить количество детей-мигрантов одним учеником на класс

    Tекст: Евгения Караваева

    Депутаты направили обращение в Минпросвещения с инициативой ограничить количество детей-мигрантов в одном школьном классе для повышения эффективности обучения.

    Инициатива с предложением ввести запрет на обучение более одного мигранта в каждом школьном классе направлена главе Минпросвещения Сергею Кравцову, сообщает РИА «Новости». Документ подписали лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, а также депутаты Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова.

    В пояснениях к обращению отмечается, что в более чем 500 школах доля детей-мигрантов превышает 10%, что, по мнению авторов, затрудняет адаптацию и снижает эффективность образовательного процесса для всех учеников.

    Депутаты уверены, что такие меры позволят равномерно распределять детей-мигрантов по классам, снизить нагрузку на педагогов и облегчить обучение российских школьников без языковых барьеров. Авторы инициативы подчеркивают, что иностранные учащиеся смогут быстрее освоить русский язык и правила культурного общения.

    Ранее школы обязали передавать в МВД сведения о детях мигрантов. В думу внесли законопроект о платном образовании в школах для детей иностранцев.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 10:06 • Новости дня
    В Петербурге задержали организаторов массовой фиктивной миграции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Петербургские правоохранители раскрыли группу, фиктивно оформившую на учет тысячи иностранцев, злоумышленники использовали взломанные аккаунты на портале госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Всего задержано шестеро местных жителей, по версии следствия, с 2023 года они организовали схему фиктивной регистрации иностранных граждан через взломанные аккаунты россиян на портале «Госуслуги», указала Волк в своем Telegram-канале.

    Злоумышленники обманывали владельцев аккаунтов, получали доступ и затем через личные кабинеты оформляли миграционный учет приезжим.

    Регистрация проводилась по реальным адресам в различных регионах России, используя около 100 взломанных аккаунтов. Каждый аккаунт позволял оформить до 300 мигрантов. Для поиска клиентов подозреваемые создали примерно 350 Telegram-каналов, где рекламировали свои услуги. Также они лично посещали места массового скопления иностранцев, предлагая свои услуги по легализации статуса.

    По оперативным данным, за два с половиной года фигуранты легализовали не менее 5 тыс. мигрантов и заработали примерно 20 млн рублей. Стоимость услуги составляла около 3 тыс. рублей с человека. В ходе обысков изъяты смартфоны, компьютеры, поддельные бланки, печати, банковские и SIM-карты.

    Возбуждены уголовные дела, один из задержанных помещен под домашний арест, другому назначили запрет определенных действий, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

    Ранее в Югре при ликвидации подпольного цеха автоматизированным оборудованием, где изготавливали нелегальный алкоголь, задержали 20 мигрантов.

    Кроме того, правоохранители ликвидировали преступную схему, по которой иностранцы получали поддельные документы для оформления вида на жительство в России.

    Также в Ленобласти задержали подозреваемую в организации незаконной регистрации мигрантов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 11:47 • Новости дня
    Адвокат Жорин сообщил о нападении на его коллегу Шуваеву в центре Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Адвокат Юлия Шуваева получила сотрясение мозга и травмы головы в ходе нападения в центре российской столицы, об этом сообщил председатель адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.

    У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и множественные травмы головы, сказал Жорин РИА «Новости».

    Шуваева находится в стабильном состоянии, степень тяжести предстоит установить экспертизе.

    Нападение произошло в районе проспекта Мира в Москве Подозреваемый в нападении изначально был задержан, но вскоре отпущен. Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.

    В 2023 году в Московской области напали на адвоката Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву, неизвестный облил ее зеленкой на остановке.

    В 2010 году известного в Дагестане адвоката Сергея Квасова избили в Махачкале.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 14:36 • Новости дня
    Власти финского Миккели выселили жителей ради центра для беженцев

    Жителей 18 домов в финском Миккели выселили для центра беженцев Luona Oy

    Tекст: Евгения Караваева

    В финском городе Миккели жильцы северо-восточных домов столкнулись с выселением из-за передачи помещений под центр приема мигрантов, арендная плата в новых домах выше.

    Администрация приняла решение выселить жителей 18 домов на северо-востоке города, чтобы сдать эти помещения в аренду компании Luona Oy, управляющей центром приема беженцев, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Yle.

    Договоры аренды с нынешними жильцами расторгнут до конца года, им предоставят другое жилье, при этом новые дома находятся дальше от города, а арендная плата там выше.

    Местные власти отмечают, что центр приема мигрантов способствует оживлению района, поскольку появятся новые рабочие места и новые покупатели у местных магазинов. Опрошенные жильцы выразили недовольство решением: один из них заявил: «По правде говоря, это ужасно. Нельзя выгонять людей из своих домов из-за беженцев».

    В марте миграционная служба Финляндии сообщила о планах закрыть 26 центров приема в этом и следующем году из-за сокращения числа просителей убежища, включая беженцев с Украины, а также ради экономии средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцы пожаловались на рабство на финских фермах: низкие зарплаты, отсутствие выходных и долгие рабочие смены.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 16:44 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганский районный суд назначил крупный штраф мессенджеру Telegram за несоблюдение российского законодательства о запрещенной информации.

    Суд признал Telegram Messenger Inc. виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, передает ТАСС. Компанию оштрафовали на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

    «Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», – сообщили в суде.

    В мае суд в Москве оштрафовал Telegram на 2,8 млн рублей за нарушение закона о персональных данных. В июле московский суд назначил Telegram штраф в 7 млн рублей за повторное невыполнение требований по контролю контента и ограничению доступа к запрещенной информации.

    Сообщалось, что Telegram задолжал по штрафам в России почти 23,5 млн рублей.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 14:29 • Новости дня
    В Киргизии призвали мигрантов из страны трудиться на родине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киргизским трудовым мигрантам необходимо возвращаться домой и работать внутри страны, заявил глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев.

    Киргизы уезжают из страны на заработки и становятся мигрантами в чужой стране, им нужно вернуться, заявил Ташиев, передает ТАСС со ссылкой на издание «Кактус».

    Эти люди могут работать на стройках, управлять спецтехникой и служить народу Киргизии.

    Сейчас в республике фиксируется нехватка рабочих рук. В Нарынской области строится 127 объектов, добавил глава ведомства.

    В июне в МВД сообщали, что в 2024 году в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства.

    По данным ведомства, большча часть приезжих – выходцы из Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%).

    Комментарии (2)
    Главное
    Politico: Лидеры ЕС не ожидают эффекта от разговора с Трампом перед Аляской
    ВСУ начали перегруппировку для подготовки атаки в Сумской области
    WSJ сообщила о росте недовольства в армии Украины
    Госдолг США впервые превысил 37 трлн долларов
    Правящая партия Грузии использовала кадры разрухи на Украине для пиара
    Умер легендарный полковник КГБ Владимир Зайцев
    В МВД перечислили кодовые фразы курьеров-мошенников

    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске

    Страны БРИКС провели ряд переговоров друг с другом, демонстрируя тесные отношения и желание защититься от протекционизма Дональда Трампа. Оказалось, что на переговоры с лидером США на Аляску президент России Владимир Путин едет не один, а со странами БРИКС за спиной. Вместе Россия, Китай, Индия и Бразилия действительно сильнее, чем Трамп. Почему они готовы поддержать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью

    Стремительные изменения на ряде участков фронта наблюдаются в последние дни в зоне спецоперации. В частности, речь идет о прорыве российских войск к городу Доброполье, что не только усиливает окружение Красноармейска, но и создает новое наступательное направление. Как удалось достичь этого результата и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Из Турции разрушают культ Зеленского на Западе

    Зарубежные СМИ начинают публикацию компромата на Владимира Зеленского. В турецком издании Aydinlik рассказали, что его окружение ежемесячно переводит миллионы долларов на иностранные счета. Примечательно, что до этого газета опубликовала серию материалов, изобличающих СБУ. Эксперты отмечают, что материалы могут стать началом масштабной информационной кампании по развенчанию положительного образа Зеленского и его окружения. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации