Иностранцев в Москве задержали за легализацию мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярев

Злоумышленники продавали поддельные документы за 2 тыс. рублей, уточнила Волк в своем Telegram-канале.

Операция прошла в квартире на территории столицы, где проводился обыск. Правоохранители нашли и изъяли поддельные регистрационные документы, трудовые патенты, миграционные карты, медицинские книжки, сертификаты о владении русским языком и паспорта иностранных граждан.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется поиск соучастников и других эпизодов преступной деятельности.

В той же квартире были задержаны еще трое иностранных граждан, находившихся на территории России с нарушением миграционного законодательства.

В их отношении составлены административные протоколы, назначены штрафы и принято решение о выдворении за пределы страны.

Ранее петербургские правоохранители вскрыли группировку, фиктивно оформившую на учет тысячи нелегальных мигрантов.

До этого в Югре при ликвидации подпольного цеха по изготовлению нелегального алкоголя задержали 20 мигрантов.

Еще раньше правоохранители ликвидировали преступную схему, по которой мигранты получали поддельные документы для оформления вида на жительство в России.