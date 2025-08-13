Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.7 комментариев
Иностранцев в Москве задержали за легализацию мигрантов
Правоохранители вывели на след подозреваемых, организовавших производство фальшивых справок, патентов и паспортов для нелегальных мигрантов в столице, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники продавали поддельные документы за 2 тыс. рублей, уточнила Волк в своем Telegram-канале.
Операция прошла в квартире на территории столицы, где проводился обыск. Правоохранители нашли и изъяли поддельные регистрационные документы, трудовые патенты, миграционные карты, медицинские книжки, сертификаты о владении русским языком и паспорта иностранных граждан.
Возбуждено уголовное дело. Задержанным уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется поиск соучастников и других эпизодов преступной деятельности.
В той же квартире были задержаны еще трое иностранных граждан, находившихся на территории России с нарушением миграционного законодательства.
В их отношении составлены административные протоколы, назначены штрафы и принято решение о выдворении за пределы страны.
Ранее петербургские правоохранители вскрыли группировку, фиктивно оформившую на учет тысячи нелегальных мигрантов.
До этого в Югре при ликвидации подпольного цеха по изготовлению нелегального алкоголя задержали 20 мигрантов.
Еще раньше правоохранители ликвидировали преступную схему, по которой мигранты получали поддельные документы для оформления вида на жительство в России.