Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.4 комментария
В Москве задержали мужчину за нападение на сотрудницу метро
Правоохранители задержали мужчину, который на станции метро «Нижегородская» в Москве ударил сотрудницу службы безопасности, сообщили в ГУ МВД по городу.
Мужчина ударил кулаком в грудь сотрудницу службы безопасности метро, в ведомстве пояснили, что агрессивное поведение задержанного объясняется его личными проблемами, передает ТАСС.
Саму пострадавшую госпитализировали с ушибом грудной клетки.
Дело завели по статье «Побои», подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В Telegram-канале прокуратуры Москвы опубликовали видеозапись с моментом нападения.
В феврале в Москве на Казанском вокзале полиция задержала мужчину, жестоко избившего охранника транспорта, пострадавший попал в больницу.