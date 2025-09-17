Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Чичваркина

Чичваркин заочно получил арест по делу о фейках о ВС РФ

Tекст: Денис Тельманов

Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал Евгения Чичваркина по ходатайству следствия, передает РИА «Новости». Ему предъявлены обвинения по двум статьям: за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической либо иной ненависти, а также за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

В пресс-службе суда сообщили, что срок меры пресечения составит два месяца. Основанием для заочного ареста стало уклонение Чичваркина от явки в следственные органы и суд из-за нахождения за пределами России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в базе розыска МВД России появилась информация о поиске бизнесмена Евгения Чичваркина, признанного в России иностранным агентом.

Прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела против Чичваркина за нарушение закона об иностранных агентах из-за публикации материалов без соответствующей маркировки в марте 2025 года.

В Дорогомиловский суд Москвы поступил протокол об административном правонарушении в отношении Чичваркина по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации.