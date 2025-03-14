После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».8 комментариев
Прокуратура инициировала уголовное дело на Чичваркина
Прокуратура Москвы обвинила Чичваркина в неисполнении закона об иноагентах
Бизнесмен Евгений Чичваркин (признан иноагентом) обвиняется в нарушении закона об иностранных агентах за распространение материалов без соответствующей маркировки в марте 2025 года, инициировано уголовное преследование, сообщила прокуратура Москвы.
Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Евгения Чичваркина (признан иноагентом) за неисполнение закона об иностранных агентах, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Чичваркин был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако продолжил распространять материалы без указания о статусе иноагента за пределами России.
Ведомство сообщает, что Чичваркин в марте 2025 года без указания на статус иностранного агента размещал материалы на видеохостинге. Действия Чичваркина квалифицируются по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за уклонение от исполнения обязательств, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.
Прокуратура Москвы направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Ведомство держит данный вопрос на контроле, ожидаются результаты рассмотрения материалов.
Чичваркина ранее обвинили в участии в деятельности нежелательной организации.
В октябре в Гагаринский суд Москвы поступил протокол в отношении Чичваркина по статье о нарушении правил деятельности иноагента, а в ноябре ему пригрозили новым штрафом за нарушение закона об иноагентах.