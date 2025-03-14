Прокуратура инициировала уголовное дело на Чичваркина

Прокуратура Москвы обвинила Чичваркина в неисполнении закона об иноагентах

Tекст: Вера Басилая

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Евгения Чичваркина (признан иноагентом) за неисполнение закона об иностранных агентах, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Чичваркин был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако продолжил распространять материалы без указания о статусе иноагента за пределами России.

Ведомство сообщает, что Чичваркин в марте 2025 года без указания на статус иностранного агента размещал материалы на видеохостинге. Действия Чичваркина квалифицируются по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за уклонение от исполнения обязательств, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Прокуратура Москвы направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Ведомство держит данный вопрос на контроле, ожидаются результаты рассмотрения материалов.

Чичваркина ранее обвинили в участии в деятельности нежелательной организации.

В октябре в Гагаринский суд Москвы поступил протокол в отношении Чичваркина по статье о нарушении правил деятельности иноагента, а в ноябре ему пригрозили новым штрафом за нарушение закона об иноагентах.