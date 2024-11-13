Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.23 комментария
Чичваркину пригрозили новым штрафом за нарушение закона об иноагентах
Суд пригрозил Чичваркину новым штрафом за нарушение закона об иноагентах
Бизнесмен Евгений Чичваркин может быть оштрафован на сумму до 50 тыс. рублей за невыполнение требований российского законодательства об иностранных агентах, что связано с его отказом предоставить необходимые данные в Минюст.
Чичваркину, признанному в России иностранным агентом, грозит штраф до 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах, передает РИА «Новости». Причиной штрафа стал отказ предоставить в российский Минюст информацию о своей деятельности в качестве иностранного агента. В Гагаринском суде Москвы зарегистрирован административный протокол по ч. 2 ст.19.34 КоАП, но дата его рассмотрения пока не назначена.
Санкции статьи предусматривают для физических лиц штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей за непредоставление данных о финансировании и деятельности в качестве иностранного агента. Год назад Чичваркин уже был оштрафован на 30 тыс. рублей по этой же статье. Напомним, Евгений Чичваркин был включен в реестр физических лиц-иноагентов 3 июня 2022 года.
Таким образом, нарушение требований законодательства об иноагентах может вновь обернуться для бизнесмена значительным штрафом. Дата судебного заседания для рассмотрения этого дела еще не определена, но в прошлом году аналогичное нарушение уже привело к денежному взысканию.
Ранее уже сообщалось, что Чичваркину грозит штраф за нарушение правил деятельности иностранного агента. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Чичваркин должен признаваться в том, что США изначально хотели нанести удар по Евросоюзу, а не в том, что западные санкции не помешали России.