Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.8 комментариев
Захарова ответила на признание Чичваркина в проигрыше
Бизнесмену и иноагенту Евгению Чичваркину следует признаваться не в том, что западные санкции не помешали России, а в том, что США изначально хотели ударить по Евросоюзу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на ролик, в котором Чичваркин признал победу за Россией.
Она отметила, что нужно признаваться в другом – в том, что США изначально планировали нанести стратегическое поражение именно Евросоюзу.
Сходным образом США поступили и с Израилем, гарантировав ему безопасность, и замкнув ближневосточную стратегию на себя, заключила дипломат.
В июне 2023 года Чичваркин говорил, что российская сторона побеждает в противостоянии на Украине.