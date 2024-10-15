Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.11 комментариев
В Турции возбудили дело против оставившей младенца в аэропорту россиянки
В Турции возбудили дело против оставившей младенца в аэропорту Антальи россиянки
Турецкие власти возбудили уголовное дело против россиянки, оставившей новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, сообщили в генконсульстве России.
По информации генконсульства, задержана также мать женщины. Оставившая ребенка является гражданкой России 2006 года рождения, сообщает ТАСС.
По поступившей информации, молодая россиянка родила ребенка 13 октября в аэропорту Антальи и оставила его в одном из помещений. После обнаружения младенца персоналом аэропорта, россиянка и ее мать были задержаны местными властями. В настоящее время новорожденный находится в медицинском учреждении вместе с матерью.
Генеральное консульство России в Анталье сообщает, что здоровью матери и ребенка ничего не угрожает. Россиянам оказывается необходимая помощь, и консульство принимает меры по оформлению документов для ребенка. Ситуация находится на приоритетном контроле консульства, которое взаимодействует с турецкими властями для выполнения консульских функций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция в Турции задержала россиянку, которая оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта в Стамбуле