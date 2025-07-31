США превратили Украину в полигон для испытаний противодронных технологий

США использовали Украину для тестирования противодронных систем и боевых лазеров

Tекст: Вера Басилая

США выстраивают систему противодействия дронам с использованием Украины как полигона для испытаний. В работе задействованы такие ведомства, как NAWCAD и Министерство внутренней безопасности США. Правительство США также планирует привлечь компанию Sierra Nevada Corporation для поддержки и обслуживания противодронных систем для ВМС Украины. Контракт предусматривает оказание технической помощи Воздушным силам Украины, а также обслуживание систем НАТО в Восточной Европе, передает RT.

В контракте фигурирует польский город Жешув, являющийся основным хабом военных поставок для Украины. Sierra Nevada Corporation создаст объекты для хранения и ремонта оборудования в Польше или на Украине, а также разместит там своих инженеров, отмечает RT.

Эксперты подчеркивают, что системы ПВО Украины не справляются с массированными атаками российских БПЛА типа «Герань», а поставки западных ракет ограничены по объему и частоте. Киев вынужден рассчитывать на дешевые альтернативные средства противодействия, в том числе дроны-перехватчики и новые зенитные комплексы.

По словам военного историка Юрия Кнутова, американцы и европейцы используют Украину для тестирования новых средств борьбы с дронами, экспериментируя с лазерами, электромагнитными пушками и различными сенсорами. Кнутов отметил: «По оценке Пентагона, более-менее понятная система (противодействия дронам) может быть создана только к 2030 году. До этого идут разные эксперименты и попытки создать какие-то элементы, которые можно будет через пять лет объединить в систему».

Американский ВПК активно внедряет малогабаритные зенитные ракеты, электромагнитные ружья и лазеры, тестируя их в условиях реальных боевых действий. Европейские страны также используют конфликт для развития собственных технологий.

В ближайшем будущем НАТО планирует создать «антидроновую стену» вдоль восточной границы альянса, включающую станции РЭБ, ракетные и лазерные системы.

Ранее сообщалось, что американская компания Auterion планирует до конца года отправить на Украину 33 тыс. мини-компьютеров Skynode для управления ударными беспилотниками с искусственным интеллектом, способными отслеживать цели на расстоянии до одного километра.

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет стран Европы, включая возможную передачу 17 комплексов Patriot.

Эксперты отметили, что план Британии «вооружить» Украину за 50 дней не сможет остановить наступление России.