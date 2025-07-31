  • Новость часаВС России вывели большую часть жителей Часова Яра
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    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причём делают это почему-то от имени русской культуры.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    8 комментариев
    31 июля 2025, 11:26 • Новости дня

    США превратили Украину в полигон для испытаний противодронных технологий

    США использовали Украину для тестирования противодронных систем и боевых лазеров

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные ведомства рассматривают Украину как площадку для испытаний передовых технологий борьбы с беспилотниками, в том числе боевых лазеров и электромагнитных пушек, сообщили СМИ.

    США выстраивают систему противодействия дронам с использованием Украины как полигона для испытаний. В работе задействованы такие ведомства, как NAWCAD и Министерство внутренней безопасности США. Правительство США также планирует привлечь компанию Sierra Nevada Corporation для поддержки и обслуживания противодронных систем для ВМС Украины. Контракт предусматривает оказание технической помощи Воздушным силам Украины, а также обслуживание систем НАТО в Восточной Европе, передает RT.

    В контракте фигурирует польский город Жешув, являющийся основным хабом военных поставок для Украины. Sierra Nevada Corporation создаст объекты для хранения и ремонта оборудования в Польше или на Украине, а также разместит там своих инженеров, отмечает RT.

    Эксперты подчеркивают, что системы ПВО Украины не справляются с массированными атаками российских БПЛА типа «Герань», а поставки западных ракет ограничены по объему и частоте. Киев вынужден рассчитывать на дешевые альтернативные средства противодействия, в том числе дроны-перехватчики и новые зенитные комплексы.

    По словам военного историка Юрия Кнутова, американцы и европейцы используют Украину для тестирования новых средств борьбы с дронами, экспериментируя с лазерами, электромагнитными пушками и различными сенсорами. Кнутов отметил: «По оценке Пентагона, более-менее понятная система (противодействия дронам) может быть создана только к 2030 году. До этого идут разные эксперименты и попытки создать какие-то элементы, которые можно будет через пять лет объединить в систему».

    Американский ВПК активно внедряет малогабаритные зенитные ракеты, электромагнитные ружья и лазеры, тестируя их в условиях реальных боевых действий. Европейские страны также используют конфликт для развития собственных технологий.

    В ближайшем будущем НАТО планирует создать «антидроновую стену» вдоль восточной границы альянса, включающую станции РЭБ, ракетные и лазерные системы.

    Ранее сообщалось, что американская компания Auterion планирует до конца года отправить на Украину 33 тыс. мини-компьютеров Skynode для управления ударными беспилотниками с искусственным интеллектом, способными отслеживать цели на расстоянии до одного километра.

    Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет стран Европы, включая возможную передачу 17 комплексов Patriot.

    Эксперты отметили, что план Британии «вооружить» Украину за 50 дней не сможет остановить наступление России.

    30 июля 2025, 22:28 • Новости дня
    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского

    Эксперт: Ермак присутствовал на встрече в Альпах по согласованию с Зеленским

    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса украинского президента Андрей Ермак присутствовал на секретной встрече в Альпах по согласованию с Владимиром Зеленским, заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

    По словам Олейника, Ермак присутствовал на встрече с представителями США и Британии в Альпах с ведома Владимира Зеленского и представлял там интересы главы киевского режима и свои собственные, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Запад ищет способы ослабить позиции Зеленского, считая увольнение Ермака несущественным, а уход самого Зеленского – большой проблемой.

    Эксперт также отметил, что сейчас Зеленский больше всего озабочен вопросом собственных гарантий безопасности. Он указал, что гарантию должны предоставить иностранные государства, и часто упоминается Британия как возможная страна убежища для Зеленского в случае его ухода с поста.

    Олейник не исключает, что возможна политическая рокировка между Зеленским и Залужным, но ключевым остается вопрос о гарантиях безопасности главе киевского режима.

    По его словам, американцам принципиально важно убрать Зеленского с позиции главы государства, при этом для них не так важно, кто займет его место, поскольку все претенденты будут зависимы от Запада и не смогут проводить самостоятельную политику.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о планах США «насильственно сменить» Владимира Зеленского на Валерия Залужного в ближайшее время.

    Служба внешней разведки сообщила, что представители США и Британии провели тайную встречу в Альпах, где обсуждалась возможная смена власти на Украине.

    Со стороны Киева на этой встрече присутствовали Андрей Ермак, Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Валерий Залужный.

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    31 июля 2025, 08:58 • Новости дня
    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    Силовики: в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ

    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные за время боевых действий в Часовом Яре ликвидировали самую крупную группу украинских войск за всю историю спецоперации, сообщил источник в силовых структурах России.

    «В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации», – сказал собеседник ТАСС.

    Он пояснил, что численность личного состава группировки составляла тысячи человек.

    В четверг Минобороны сообщило об освобождении города Часов Яр в Донецкой народной республике.

    До этого сообщалось, что город Константиновка в ДНР взят в клещи, там ведутся ожесточенные бои, командиры ВСУ покинули населенный пункт.

    Несколькими днями ранее группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

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    30 июля 2025, 15:57 • Новости дня
    Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине
    Сальдо сообщил о мощном ударе по порту в Очакове на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска совершили ночную атаку на порт в Очакове, откуда ВСУ ранее пытались высадить десант на Тендровскую косу.

    Об ударе по порту в Очакове Николаевской области Украины сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, цель атаки стала площадка, откуда киевские силы недавно осуществили неудачную попытку десанта на Тендровскую косу.

    Сальдо отметил, что четыре катера ВСУ, отправленные на рейд, завершили операцию неудачно, назвав ее провалом для украинских военных.

    Он подчеркнул, что ответным ударом российские войска применили тяжелые реактивные системы залпового огня. «Громко. Жестко. Противник понес ощутимые потери», – заявил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары были нанесены по установкам HIMARS в Николаевской области. Также были поражены склады с импортируемыми комплектующими. Кроме того, были атакованы точки базирования беспилотных катеров Вооруженных сил Украины.

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    31 июля 2025, 09:15 • Новости дня
    Освобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на Константиновском направлении

    Кимаковский: Освобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на Константиновском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборона ВСУ на Константиновском направлении фактически рухнула после потери Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, освобождение Часова Яра приводит к обрушению обороны ВСУ на Константиновском направлении, передает ТАСС.

    Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Как отметил источник в силовых структурах России, в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    30 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Разведчики отбили мост через Днепр, сорвав атаку ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные сорвали попытку украинских подразделений перебраться через Днепр в Херсонской области и установили контроль над железнодорожным мостом, сообщили в 18-й общевойсковой армии.

    Военнослужащие 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии успешно пресекли попытку ВСУ пересечь Днепр по железнодорожному мосту, передает ТАСС.

    Командование группировки «Днепр» сообщило, что российские разведчики поразили личный состав противника и водрузили российский флаг на путях моста.

    В результате атаки объект полностью перешел под контроль ВС РФ. По данным российской стороны, подразделения ВСУ пытались прорваться не только по мосту, но и с помощью лодок, однако техника была уничтожена ударами российских беспилотников во время их отступления.

    Потери ВСУ в ходе операции составили до 20 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей. При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях один человек погиб и шесть получили ранения.

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    30 июля 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы и 133 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 522 беспилотника, 624 ЗРК, 24 384 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 27 956 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 892 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили военный аэродром ВСУ.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

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    30 июля 2025, 14:59 • Новости дня
    В Сети заметили плагиат с намеком в новой фотосессии Залужного
    В Сети заметили плагиат с намеком в новой фотосессии Залужного
    @ Коллаж "Взгляд" / @Zaluzhny, Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети заметили плагиат с намеком в фотосессии для Vogue Валерия Залужного и снимке 1952 года Дуайта Эйзенхауэра перед президентскими выборами в США.

    Пользователи обратили внимание на сходство нового снимка Залужного для Vogue с известной исторической фотографией Дуайта Эйзенхауэра у двери перед выборами президента США. Фото публикует «Милитарист».

    На фото для Vogue Залужный также позирует у двери.

    Залужный в настоящее время занимает пост посла Украины в Британии, он стал героем выпуска Vogue Ukraine в рубрике «Лидеры». Он также опубликовал колонку, где рассказал о своем детстве, украинской идентичности и единстве в условиях войны.

    Военкор Александр Коц ранее в своем Telegram-канале предположил, что фотосессия не случайна и намекает на политические планы.

    Коц также подчеркивает, что деловой и серьезный образ Залужного не должен вводить граждан Украины в заблуждение – изменений к лучшему, по его мнению, ждать не стоит.

    Ранее в СВР сообщили, что Вашингтон и Лондон обсудили с представителями офиса Зеленского возможность его замены на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Коц заявил, что Залужного хотят сделать президентом Украины не для заключения мира.

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    31 июля 2025, 08:06 • Новости дня
    Российские войска освободили Часов Яр
    Российские войска освободили Часов Яр
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в результате наступления Южной группировкой на краматорско-дружковском направлении был освобожден город Часов Яр ДНР.

    Ранее начались бои за село Ступочки к югу от Часова Яра.

    ВС России закрепились на трех новых позициях в Часовом Яре.

    Бойцы «Барс-31» уничтожили операторов БПЛА под Часовым Яром.

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    31 июля 2025, 09:56 • Новости дня
    ВС России вывели большую часть жителей Часова Яра
    ВС России вывели большую часть жителей Часова Яра
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Как рассказали в российских силовых структурах, люди долгое время оставались в подвалах, дожидаясь российских военнослужащих.

    «Из Часова Яра вывели большую часть мирных жителей, которые там оставались», – передает ТАСС слова источников в силовых структурах.

    Военным еще предстоит обследовать множество подвалов, чтобы понять, где до сих пор находятся люди.

    Ранее сообщалось, что освобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на константиновском направлении.

    До этого в четверг Министерство обороны сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Как отметил источник в силовых структурах России, в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    31 июля 2025, 06:14 • Новости дня
    Взвод ВСУ сдался в плен в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    До взвода ВСУ сдались в плен в населенном пункте Темировка в Запорожской области, рассказал боец 394-го мотострелкового полка группировки «Восток» с позывным Калим.

    По его словам, взвод ВСУ сдался в плен в Тимировке, передает ТАСС. Калим добавил, что ВС России заходили в село малыми группами, обходя противника с флангов. Были также и лобовые столкновения.

    Ранее российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя.

    ВС России зацепились за Малиновку» на Запорожском направлении.

    Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, где ширина фронта превышает тридцать километров.


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    31 июля 2025, 07:27 • Новости дня
    Financial Times узнала о проявлении «бункерного менталитета» у Зеленского
    Financial Times узнала о проявлении «бункерного менталитета» у Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинцы, как пишет газета, смирились с военным положением, отменой выборов и, по сути, приостановкой политической деятельности, но пролетевший через Раду закон против независимости НАБУ и САП задел за живое и заставил выйти на улицы.

    Владимир Зеленский оправдал действия против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)заявив, что в них проникли пророссийские силы. Но он не представил никаких доказательств этому.

    К тому же многие в украинском гражданском обществе подозревают, что принятие закона было продиктовано тем фактом, что расследование о коррупции затронуло близких к президенту персон, пишет Financial Times (FT).

    Когда стало ясно, что закон поставил под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и финансовую поддержку со стороны ЕС и МВФ, от которых Киев полностью зависит и которые настаивают на независимости органов по борьбе со взяточничеством, Зеленский быстро изменил курс, заявив, что внесет в парламент новый законопроект, гарантирующий автономию этих агентств.

    «Однако тот факт, что администрация президента изначально продвинулась вперед с принятием закона – несмотря на просьбы президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Антониу Кошты не делать этого, –  указывает на то, что некоторые сторонники Украины называют ухудшением «бункерного менталитета». Они предполагают, что руководящий круг вышел за рамки необходимой военной консолидации контроля и использовал свои полномочия, чтобы подавить инакомыслие и обуздать конкурирующие центры власти», – сказано в материале FT.

    Газета подчеркивает, что даже если ЕС хочет видеть Украину членом объединения стран, выполнение требований для вступления потребует фундаментального изменения культуры правящего класса. И делать это необходимо при поддержке народа, который должен верить в страну, которая будет управляться демократией и верховенством закона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия и страны ЕС предупредили главу киевского режима Зеленского о прекращении финансовой поддержки в случае давления на антикоррупционные органы, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

    При этом жители Киева вышли в среду на очередную акцию протеста против ограничения полномочий НАБУ и САП.

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    30 июля 2025, 22:49 • Новости дня
    Депутат Рады показал золотую сантехнику у бизнес-партнера Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому, обнаружили золотую сантехнику, фотографии которой опубликовал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал фотографии золотой сантехники, якобы сделанные в квартире бизнесмена Тимура Миндича, передает ТАСС.

    Железняк подчеркнул, что несколько знакомых, посещавших эту квартиру, подтвердили подлинность снимков.

    «Как люди, имея деньги, могут вот себе реально установить золотой унитаз?» – написал он в своем телеграм-канале.

    Ранее депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что Национальное антикоррупционное бюро Украины прослушивало квартиру Миндича, которую он называл «теневым офисом» Зеленского. По его словам, там обсуждались вопросы продажи оружия, взятки по энергетике, отжим бизнеса и введение санкций против крупных бизнесменов. По словам Гончаренко, доступ в квартиру был только у ближайшего окружения главы киевского режима.

    Тимур Миндич известен как совладелец «Квартал 95», бизнес-партнер и друг Зеленского.

    Ранее украинский политолог заявил, что фигуранты дел НАБУ, связанных с Тимуром Миндичем, дали показания против Владимира Зеленского.

    Сообщалось, что вице-премьер Алексей Чернышов и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич ранее покинули Украину и считались «кошельками» Зеленского.

    Комментарии (7)
    31 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» сообщили о том, как командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра спецопераций.

    «На фоне катастрофических потерь противник вынужден не только передислоцировать на данный участок фронта наиболее боеспособные подразделения с других направлений, но и привлекать их к выполнению задач не по предназначению», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В застройке на юге Юнаковки ведутся ожесточенные стрелковые, в ходе которых подразделения ВДВ «Северян» зачистили восемь домовладений. Штурм-группы выбили ВСУ из опорпункта в лесном массиве рядом с Новоконстантиновкой (село Перше Травня) и продвинулись на более чем 800 метров на позиции.

    На Харьковском направлении наиболее ожесточенные бои идут в Волчанске и его окрестностях, в лесополосах между селами Меловое, Зарубинка и Хатнее.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы через сопротивляющегося противника продвигаются в направлении села Хатнее. В лесу юго-западнее села Меловое «Северяне» продвинулись более чем на 400 метров.

    «В результате огневого поражения Северяне уничтожили семь боевых групп противника вместе с автомобильной техникой. На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 12 штурмовых групп ВСУ и несколько минометных расчетов противника», – сказано в материале.

    Бойцы уточнили, что в лесном массиве юго-западнее Волчанска штурмовики продвинулись на более чем 550 метров.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью, сообщила компания CNN.

    Кроме того, украинские военные сталкиваются с недостатком боеприпасов на фоне усиливающегося наступления российских войск и неопределенности с поставками вооружения из США.

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    30 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков прокомментировал данные СВР о выдвижении Залужного в президенты Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация о том, что бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный может быть выдвинут кандидатом в президенты Украины, «говорит сама за себя», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что не считает необходимым давать какие-либо подробные комментарии по поводу сведений, озвученных Службой внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС. По его словам, эта информация настолько очевидна, что не требует дополнительных разъяснений.

    «Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорящая, говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», – сказал Песков.

    Ранее СВР сообщила, что Вашингтон и Лондон обсудили с представителями офиса Зеленского его замену на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Журналист Сеймур Херш заявлял, что США готовы предпринять меры по «насильственной смене власти» на Украине в пользу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, если Владимир Зеленский не согласится уйти добровольно.

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    30 июля 2025, 21:45 • Новости дня
    Главком ВСУ перевел обучение украинских военных под землю

    Главком ВСУ Сырский потребовал вести обучение военных в подземных центрах

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ВСУ Александр Сырский распорядился изменить систему обучения военных, максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центру подготовки военных ВСУ.

    Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский после удара Вооруженных сил России по учебному центру потребовал ужесточить меры безопасности в военных учебных заведениях страны, передает ТАСС. Он отметил, что из-за угрозы со стороны ракет и беспилотников ВС России вся территория Украины находится в зоне риска. По его словам, учебный процесс «должен быть максимально переведен под землю».

    Сырский также указал на необходимость немедленного реагирования на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников. К таким выводам он пришел по итогам доклада заместителя начальника Генштаба ВСУ по вопросам подготовки Игоря Скибюка.

    Ранее в результате удара «Искандером» по учебному центру сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области украинские военные понесли потери около 200 убитыми и ранеными.

    Сухопутные войска вооруженных сил Украины подтвердили потери после удара по учебному подразделению ВСУ.

    Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках.

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    Главное
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    Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США

    Эксперты со всего мира гадают, как Евросоюз сможет купить нефти, газа и ядерного топлива в США на 750 млрд долларов в ближайшие три года. Более того, где США возьмут столько энергоресурсов на экспорт. Очевидно одно: эта сделка прямо направлена на окончательное выдавливание российского сырья с европейского рынка. Подробности

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    Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона

    До истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа к России осталось девять дней. Чиновники в Вашингтоне подчеркивают, что это «дедлайн», но сам Трамп признает, что уже знает ответ Москвы – и не уверен в успехе. На что он тогда рассчитывает? Подробности

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    Как и почему ошибались подводники Второй мировой

    Может ли подводная лодка вести торпедную атаку не по кораблям, а по скалам? События Второй мировой войны показывают, что вполне. Более того, в результате подобных ошибок командиры-подводники получали иногда даже высокие награды. Ровно 80 лет назад случилась последняя ошибка подводного флота времен Второй мировой. Почему и как все это происходило? Подробности

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    Зеленский отыскал резерв для передовой в больницах и поликлиниках

    Украинских женщин-медиков и фармацевтов решили автоматически сделать военнообязанными. Соответствующий закон появился в Раде. Эксперты полагают, что цель у данного документа одна: заменить медицинский персонал в тылу женщинами, чтобы направить мужчин на передовую. При этом сейчас в системе здравоохранения Украины огромный дефицит кадров, а с принятием этого закона работать в больницах и поликлиниках и вовсе станет некому – все медики предпочтут уехать за границу. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    • Новый ультиматум США к России

      Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул: Россия должна согласиться на перемирие с Украиной за 10-12 дней. Ответ представляется очевидным.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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