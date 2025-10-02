Tекст: Вера Басилая

Путин заявил на пленарной сессии клуба «Валдай», что у России отсутствуют беспилотники, способные долететь до Лиссабона. Глава государства уточнил, что у страны есть определенные дроны большой дальности, однако «целей там, что самое-то главное, нет», передает ТАСС.

В ходе выступления Путин иронично заметил, что больше «не будет отправлять дроны ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген». «Куда еще-то летают? <…> Вы знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу неопознанных летающих объектов, НЛО», – пошутил президент.

Он добавил, что в Европе, как и в России, достаточно «чудиков», склонных запускать неопознанные летающие объекты, а потому «пусть ловят там все это».

Президент подчеркнул, что заявления о так называемых российских дронах на территории Евросоюза используются для «нагнетания обстановки» и исполнения воли «вашингтонского обкома».

Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен накануне саммита в Копенгагене заявила о гибридной войне и новых угрозах для Европы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что тема «российских дронов» используется для легитимизации военных приготовлений Евросоюза против России.