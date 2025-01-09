Маск: Человечество исчерпало знания для обучения ИИ

  • Новость часаПесков призвал Запад уважать мнение жителей Донбасса наравне с Гренландией
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    Прибалтика прошла низшую точку своей русофобии
    Эксперты спрогнозировали дальнейшую судьбу Гренландии
    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию
    Режиссер Кеосаян впал в кому после клинической смерти
    ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ
    В Раде заявили, что Трамп дал Зеленскому полгода на завершение войны с Россией
    Зурабишвили заявила о выполнении «функций президента» в новом офисе в Тбилиси
    В Грузии инициирован «нюрнбергский процесс» над радикальной оппозицией
    Пленный ВСУ рассказал об опустевших украинских колониях
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Грузия и Армения поменялись местами

    Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

    24 комментария
    9 января 2025, 14:15 • Новости дня

    Маск: Человечество исчерпало знания для обучения ИИ

    Илон Маск заявил об исчерпании человечеством знаний для обучения искусственного интеллекта

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель и основатель ряда высокотехнологичных компаний Илон Маск сообщил, что человечество исчерпало весь багаж знаний для тренировки ИИ-моделей, и предложил использовать синтезированную информацию для дальнейшего развития технологий.

    Маск заявил, что человечество исчерпало весь объем знаний и информации, необходимых для тренировки моделей искусственного интеллекта (ИИ), сообщает ТАСС. По словам Маска, это произошло еще в прошлом году. Он выразил мнение, что для дальнейшего развития ИИ необходимо использовать «синтезированную самим ИИ информацию», что позволит создать механизм самообучения.

    Маск также прогнозирует, что искусственный интеллект сможет превзойти возможности человека уже к концу текущего года. В декабре 2024-го он заявил в соцсети Х, что ИИ превзойдет интеллект любого человека к концу 2025 года и всех людей к 2027/2028 году. Бизнесмен уверен, что к 2030 году вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей вместе взятых, составляет 100%.

    Эксперты в области ИИ предполагают, что в конечном итоге удастся создать системы, которые смогут мыслить и осознавать себя как личность. Такие машины смогут совершенствоваться в решении любых задач, что может привести к резкому ускорению научно-технологического прогресса и так называемой технологической сингулярности – состоянию стремительного и неуправляемого развития цивилизации.

    Отметим, что ранее у американских компаний Google, OpenAI и Anthropic начались проблемы с созданием новых моделей ИИ из-за нехватки качественных данных.

    Между тем основатель Microsoft Билл Гейтс предупреждал, что искусственный интеллект может стать угрозой наравне с ядерным и биологическим оружием.

    8 января 2025, 15:39 • Новости дня
    Сербия расторгла военные контракты с Россией

    Генерал Мойсилович сообщил о расторжении контрактов Сербии с Россией на вооружение

    Сербия расторгла военные контракты с Россией
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сербия приостановила действие нескольких контрактов на поставки вооружения из России до стабилизации международной обстановки, сообщил начальник генерального штаба сербской армии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию «Новости».

    Он отметил, что Белград отложил некоторые контракты с надеждой на нормализацию международной обстановки, что позволит возобновить их реализацию, передает «Газета.ru».

    Генерал подчеркнул, что Сербия пытается найти выход из сложившейся ситуации, и выразил надежду на возврат к нормальному развитию взаимоотношений на глобальном уровне. Мойсилович также указал, что российское оружие используется в вооружении многих стран и производится по лицензиям в различных государствах, что позволяет армии Сербии находить способы для обслуживания своей техники.

    Генерал не уточнил, сколько контрактов было расторгнуто и на какую сумму они были заключены, но подчеркнул, что это временные меры, вызванные текущей ситуацией в международной политике.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем сотрудничество в нефтяной сфере в условиях западных санкций и Косово.

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    9 января 2025, 00:22 • Новости дня
    Режиссер Кеосаян впал в кому после клинической смерти

    Режиссер Кеосаян пережил клиническую смерть и оказался в коме из-за проблем с сердцем

    Режиссер Кеосаян впал в кому после клинической смерти
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский режиссер Тигран Кеосаян находится в коме после клинической смерти, пережитой из-за серьезных проблем с сердцем.

    Об этом сообщила супруга режиссера, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Она отметила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Симоньян подчеркнула, что у мужа давно были серьезные проблемы с сердцем.

    «До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», – поделилась Симоньян.

    Она также рассказала, что в такой ситуации особенно тяжело матери Кеосаяна, которая два года назад потеряла старшего сына. «Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», – обратилась Симоньян к поклонникам режиссера.

    Тигран Кеосаян – российский режиссер, член Гильдии продюсеров России. Среди его работ фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной» и другие.

    В 2022 году Симоньян сообщила, что они с Кеосаяном решили официально оформить отношения в ответ на введенные против них западные санкции. Супруги воспитывают троих детей.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    8 января 2025, 19:40 • Новости дня
    В Госдуме прокомментировали приезд Исинбаевой в Россию на похороны тренера

    Депутат Свищев похвалил Исинбаеву за приезд в Россию на похороны тренера Трофимова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил уважение двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой за почтение памяти тренера Трофимова в Волгограде.

    Свищев в интервью «ВсеПроСпорт» рассказал, что Исинбаева прибыла из Испании в Волгоград, чтобы почтить память своего тренера Евгения Трофимова, который сыграл ключевую роль в ее спортивной карьере.

    Он отметил, что Трофимов дал Исинбаевой дорогу в жизнь, сделав из нее спортсменку. «Она поступила правильно, что приехала почтить память своего тренера. Именно Трофимов дал ей дорогу в жизнь, сделал из нее человека, сделал из нее Исинбаеву. Она должна была приехать, здесь не было выбора», – добавил депутат.

    Напомним, 3 января заслуженный тренер России Евгений Трофимов, наставник двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, умер на 81-м году жизни. Исинбаева почтила в соцсети память тренера Трофимова.

    В среду стало известно, что Исинбаева посетила церемонию прощания на Дмитровском кладбище Волгограда с Трофимовым.

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    9 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии

    Глава МИД Дании заявил о возможной независимости Гренландии от королевства после слов Трампа

    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии
    @ Olaf Kruger/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив при этом, что остров вряд ли пожелает стать частью США.

    Как сообщает РИА «Новости», Ларс Лекке Расмуссен, возглавляющий Министерство иностранных дел Дании, высказался о перспективах независимости Гренландии. Он отметил, что у острова есть амбиции, которые могут привести к его обретению статуса независимого государства. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой», – подчеркнул он.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для нации и подчеркнул необходимость ее присоединения к Соединенным Штатам. При этом он отказался обещать, что не применит военную силу для установления контроля над островом. Однако, по словам Расмуссена, маловероятно, что Гренландия пожелает стать частью США.

    Исследовательская компания Megafon провела опрос по заказу телеканала TV2, который показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства, несмотря на заявления Трампа. В ответ на его слова премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия не продается.

    Исторически, до 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию, что предоставило ему возможность самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске обострения конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией в борьбе за арктические маршруты; посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и недопустимость внешнего вмешательства; канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.

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    9 января 2025, 05:11 • Новости дня
    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию

    Роберт Фицо обеспечил поставки газа в Словакию без повышения цен после визита в Россию

    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию
    @ Metodi Popow/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным, прошедших в декабре в Москве.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал надежные поставки газа из России главным итогом декабрьских переговоров с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    В своем видеообращении  Фицо заявил: «Я должен был обеспечить поставки газа для нужд Словакии. Поставки газа обеспечены даже без повышения цен на газ».

    Фицо также обвинил Украину в нанесении ущерба энергетической безопасности Словакии. Он отметил, что отказ Украины продлить соглашение о транзите российского газа через ее территорию угрожает поставкам. В ответ словацкий премьер пригрозил, что Словакия может сократить пособия украинским беженцам и прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    Визит Фицо в Москву состоялся 22 декабря, где его принял президент России Владимир Путин. Это была первая личная встреча политиков с 2016 года. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обсуждались пути и варианты поставок российского газа в Европу.

    Транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Это соглашение предусматривало прокачку 40 млрд кубометров газа ежегодно. Отказ Украины, по словам Газпрома, лишил российский холдинг возможности подавать топливо этим маршрутом. Европейские газотранспортные операторы подтвердили прекращение поставок в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

    Фицо указал, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Словакия готова к остановке транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, но это решение негативно скажется на европейской экономике и приведет к росту цен, заявили в словацком министерстве экономики.

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    8 января 2025, 15:52 • Новости дня
    Вахтовики-иностранцы попытались вывезти золото и серебро через Толмачево
    Вахтовики-иностранцы попытались вывезти золото и серебро через Толмачево
    @ IMAGO/Alexander Limbach/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Двоих вахтовиков задержали в аэропорту Толмачево с двумя килограммами золота и серебра на сумму более 16 млн рублей, спрятанными в кофейной банке и ручке чемодана, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

    По ее словам, в аэропорту Толмачево правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте драгоценных металлов, передает телеканал 360.

    По информации Волк, задержанные являются уроженцами одной из стран ближнего зарубежья и работали на прииске в Иркутской области.

    Представитель МВД сообщила, что мужчины похитили часть добытого золота и серебра и попытались вывезти их на родину.

    После окончания вахты они направились в Новосибирск, откуда планировали улететь с криминальной добычей. В ходе личного досмотра у них обнаружили около двух килограммов драгоценных металлов.

    Металлы были спрятаны в кофейной банке и в выдвижной ручке чемодана. По предварительной оценке, стоимость похищенного превышает 16 млн рублей.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов». Мужчины находятся под арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России вводило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.

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    8 января 2025, 19:22 • Новости дня
    Земфира отказалась от политических заявлений на концерте в Дубае
    Земфира отказалась от политических заявлений на концерте в Дубае
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На концерте в Дубае Земфира (признана иноагентом в России) воздержалась от политических высказываний после предупреждений о возможных штрафах и запрете на въезд в ОАЭ, сообщили СМИ.

    Как пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash, Земфира получила предупреждение от организаторов концерта в Дубае о возможных последствиях за политические высказывания. Ей пригрозили штрафами, запретом на въезд в ОАЭ и отменой концерта в случае нарушения.

    На мероприятии, прошедшем 7 января в Coca-Cola Arena, усиленно работала охрана. Она следила за тем, чтобы зрители не проносили с собой флаги и плакаты и не выкрикивали лозунги. Это мера была введена в свете недавних инцидентов с другими артистами, такими как Максим Галкин (признан иноагентом в России) и Верка Сердючка, которые были оштрафованы за антироссийские высказывания.

    Ранее сообщалось, что Верховный суд отказался рассматривать жалобу Земфиры Рамазановой на отказ исключить ее из реестра иностранных агентов.

    Напомним, в сентябре Галкин запретил использовать телефоны на своих концертах после того, как в Дубае был оштрафован на 2,4 млн рублей за произнесение проукраинского лозунга со сцены.

    В феврале власти ОАЭ ввели пожизненный запрет на въезд в страну для украинского исполнителя Андрея Данилко, известного благодаря образу Верки Сердючки из-за разжигания им межнациональной розни. Отмечается, что во время выступления на корпоративе в Дубае он публично заявил о своей проукраинской позиции.

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    8 января 2025, 21:42 • Новости дня
    Британский эксперт: Первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: ВСУ понесли катастрофические потери в первую неделю 2025 года

    Tекст: Мария Иванова

    Первая неделя 2025 года оказалась катастрофической для ВСУ, заявил британский аналитик Александр Меркурис, обратив внимание на значительные территориальные потери и неудачные контратаки.

    Первая неделя 2025 года стала катастрофической для Вооруженных сил Украины, отметит Меркурис в своем YouTube-канале .

    Британский военный аналитик подчеркнул, что прошедшая неделя может быть худшим периодом для Украины за все время специальной военной операции. ВСУ столкнулась с серьезными потерями, а российские силы освободили Курахово и расширили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка, передает РИА «Новости».

    Минобороны России заявило, что 5 января украинские войска предприняли контратаку на курском направлении, однако штурмовая группа ВСУ потерпела поражение. В ходе боев были уничтожены два танка, машина разграждения и семь бронемашин, а потери украинской армии составили до 340 военнослужащих. На следующий день российские силы пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.

    6 января российские войска взяли под контроль Курахово, что существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение украинских сил на донецком направлении. В результате киевский режим лишился возможности вести обстрелы Донецка.

    По данным Минобороны России на 8 января, российские подразделения успешно отбили 18 контратак ВСУ на различных направлениях и продолжили операцию по уничтожению украинских формирований в Курской области.

    Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов в среду сообщил, что российские войска расширили свое присутствие западнее поселка Великая Новоселка на запорожском фронте. Основной маршрут поставок боеприпасов ВСУ в этот район был перерезан, и украинские силы вынуждены использовать второстепенные дороги. Великая Новоселка находится в полуокружении и практически блокирована, что только усугубляет ситуацию для украинских сил на данном участке.

    Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

    За последение сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

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    8 января 2025, 15:33 • Новости дня
    Россиянам утвердили рабочие и выходные дни в 2025 году
    Россиянам утвердили рабочие и выходные дни в 2025 году
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Производственный календарь 2025 года включает 118 выходных и 247 рабочих дней для пятидневной недели, а новогодние праздники продлятся 11 дней.

    Производственный календарь на 2025 год был утвержден правительством, он включает 118 выходных дней для работников, придерживающихся пятидневной рабочей недели, передает РБК.

    Согласно постановлению, пятидневная рабочая неделя в 2025 году будет составлять 247 рабочих дней. Год также не является високосным, что отличает его от 2024-го, когда рабочий год был на один день длиннее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году подписал Михаил Мишустин, новогодние каникулы в следующем году продлятся 11 дней с переносами праздничных дней на май и июнь.

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    9 января 2025, 05:47 • Новости дня
    Небензя: Учения США, Японии и Южной Кореи нарушили международное право

    Василий Небензя: Совместные учения у границ КНДР нарушили международное право

    Небензя: Учения США, Японии и Южной Кореи нарушили международное право
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи КНДР нарушают международное право, поскольку противоречат резолюции Совета Безопасности ООН.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи границ КНДР являются планомерным нарушением международного права. Он заявил об этом на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу корейского урегулирования, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что эти учения эволюционировали от разовых маневров до регулярных масштабных операций с участием современной военной техники. Он подчеркнул, что такие действия противоречат резолюции Совета Безопасности ООН, которая предписывает решать проблемы Корейского полуострова исключительно мирными средствами.

    Также дипломат указал на неудачи политики США на Корейском полуострове, включая углубление противоречий между Севером и Югом и милитаризацию региона с использованием американского ядерного потенциала. «В регионе возобладало блоковое мышление, внесшее глубокий раскол между соседними странами», – заявил Небензя.

    Он также отметил, что КНДР имеет полное право на принятие мер по обеспечению своей безопасности в ответ на провокации Запада. Согласно его словам, ст. 4 Договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает взаимную поддержку в случае нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР произвела испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты, за которым следил лично лидер страны Ким Чен Ын. КНДР осуществила пуск ракеты в сторону Японского моря; предположительно, речь идет о баллистической ракете средней дальности, сообщили береговая охрана Японии и Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель и госсекретарь США Энтони Блинкен осудили запуск северокорейской баллистической ракеты, который состоялся 6 января.

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    8 января 2025, 18:25 • Новости дня
    В Энгельсе решили ввести режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА
    В Энгельсе решили ввести режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА
    @ t.me/busargin_r

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Энгельсе Саратовской области будет введен режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА и пожара на промышленном предприятии, в результате которого погибли два сотрудника пожарной службы, а один госпитализирован, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

    Бусаргин в своем Telegram-канале заявил о введении режима ЧС в Энгельсе. Это решение принято в связи с пожаром на промышленном предприятии, который произошел после атаки беспилотного летательного аппарата.

    Он пояснил, что пожар, охвативший значительную площадь, привел к трагическим последствиям: погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС, один специалист был госпитализирован. Бусаргин поручил министру здравоохранения держать ситуацию с оказанием медицинской помощи на особом контроле.

    Бусаргин уточнил, что на протяжении всего дня в районе возгорания специалисты управления Роспотребнадзора ведут мониторинг качества воздуха. По последним данным, по его словам, превышений загрязняющих веществ не зафиксировано.

    Ранее Бусаргин сообщил, что на предприятии в Энгельсе Саратовской области развернули оперативный штаб после атаки беспилотников, что вызвало пожар. Губернатор заявил об обеспеченности силами и средствами для его локализации.

    Напомним, в Энгельсе Саратовской области обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов попали на промышленный объект, где на месте происшествия работают пожарные и экстренные службы. Ночью российская ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.

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    8 января 2025, 19:54 • Новости дня
    Мужчина избил молотком пассажира в московском метро
    Мужчина избил молотком пассажира в московском метро
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На станции московского метро «Тверская» между двумя пассажирами вспыхнула драка с применением молотка, в результате которой один из них получил травмы и был задержан, сообщает прокуратура Москвы.

    Отмечается, что началась драка на эскалаторе и продолжилась на платформе, где один из участников использовал молоток для нанесения ударов оппоненту, передает РИА «Новости».

    По данным столичной прокуратуры, конфликт начался из-за незначительного повода и перерос в драку. Один из мужчин, действуя из хулиганских побуждений, ударил другого по голове и запястью правой руки, причинив физическую боль и легкий вред здоровью, говорится в сообщении.

    Как указали в ведомстве, подозреваемый был задержан на месте. Его привлечение к уголовной ответственности находится под контролем прокуратуры Московского метрополитена.

    Ранее в Москве мужчина попытался запугать сотрудников метрополитена аэрозольным пистолетом после отказа пропустить его бесплатно.

    В октябре в столичном метро между двумя пассажирами произошел конфликт, один из них атаковал другого с ножом.

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    9 января 2025, 11:59 • Новости дня
    Бодипозитивная 27-летняя блогерша Killadamente умерла во время семейного ужина
    Бодипозитивная 27-летняя блогерша Killadamente умерла во время семейного ужина
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Бодипозитивная американская блогерша Кэрол Акоста, известная как Killadamente, скончалась в возрасте 27 лет во время семейного ужина в ресторане. Она, предположительно, подавилась едой, сообщило издание The New York Post.

    Издание пишет, что причиной смерти стало удушье едой, которое произошло во время семейного ужина в ресторане. Официальное подтверждение причины смерти пока не поступило, передает РИА «Новости».

    Акоста имела значительную популярность в социальных сетях, насчитывая свыше 6,7 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская). Она активно занималась продвижением идей бодипозитива.

    У инфлюенсера остались две маленькие дочери.

    Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что новые американские стандарты красоты не приветствуют эстетику и являются странными образцами для подражания.

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    9 января 2025, 09:09 • Новости дня
    США лишились мест в руководящих органах WADA

    США лишились мест в исполкоме WADA из-за отказа выплатить взнос за 2024 год

    США лишились мест в руководящих органах WADA
    @ REUTERS/Christinne Muschi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США были лишены права занимать места в структурах управления Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за отказа выплатить взнос в 3,6 млн долларов.

    Управление национальной политики по контролю за оборотом наркотиков США (ONDCP) приняло решение не выплачивать взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2024 год. Как пишет ТАСС, это связано с недовольством США ситуацией вокруг допинг-проб китайских пловцов.

    В результате отказа от выплаты США лишились права занимать места в исполнительном комитете и совете учредителей WADA. Глава WADA Витольд Банька ранее предупреждал, что несвоевременная оплата взноса приведет к потере этих позиций.

    Антидопинговое агентство США (USADA) выразило полную поддержку решению об удержании выплаты. В USADA отметили, что WADA не выполнила несколько важных требований, в том числе независимую проверку своей деятельности. По мнению агентства, WADA не смогло обеспечить соблюдение правил, защищающих честность соревнований и права спортсменов. В связи с этим они считают, что в агентстве должны произойти значительные реформы.

    Тем не менее отказ от выплаты взноса не повлияет на участие американских спортсменов в международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Российская Федерация оказались на первом и втором местах соответственно среди стран, которые не выплатили взносы Всемирному антидопинговому агентству за 2024 год. Глава USADA Трэвис Тайгарт обвинил Всемирное антидопинговое агентство в раздробленности глобального антидопингового движения, что, по его мнению, подрывает доверие спортсменов и общественности.

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    8 января 2025, 21:13 • Новости дня
    Моргенштерн упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле

    Моргенштерн в состоянии алкогольного опьянения упал на корпоративе в Куршевеле

    Tекст: Дарья Григоренко

    Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в России) упал на сцене во время выступления в Куршевеле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщили СМИ.

    Как пишет Life со ссылкой на SHOT, Моргенштерн выступил в состоянии алкогольного опьянения на корпоративе в Куршевеле. По данным СМИ, рэпер исполнял песню с бокалом алкоголя и сигаретой в руках. В какой-то момент артист потерял равновесие и упал на пол, передает Газета.Ru.

    Отмечается, что публика, присутствующая на мероприятии, немедленно пришла на помощь Моргенштерну, чтобы помочь ему встать. Участники мероприятия рассказали, что музыкант был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Моргенштерн говорил, что композиция «Грустная песня», где рассказывается о девушке, желающей денег, была написана о нем самом.

    5 января Моргенштерн объявил о намерении начать лечение в реабилитационной клинике 17 января. Перед поездкой в клинику у него были запланированы три концерта: 6 января в Куршевеле, 11 января на Бали и 15 января в Пхукете. 31 декабря стало известно, что рэпер временно приостанавливает свою карьеру из-за проблем со здоровьем.

    Ранее суд Петербурга запретил клип Моргенштерна и DJ Smash за неуважение к церкви.

    Напомним, концерты Моргенштерна, запланированные на декабрь в Алматы и Астане, были отменены по техническим причинам, согласно заявлению организаторов концертного тура Concerts Prod.

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