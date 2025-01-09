Маск: Человечество исчерпало знания для обучения ИИ

Илон Маск заявил об исчерпании человечеством знаний для обучения искусственного интеллекта

Tекст: Мария Иванова

Маск заявил, что человечество исчерпало весь объем знаний и информации, необходимых для тренировки моделей искусственного интеллекта (ИИ), сообщает ТАСС. По словам Маска, это произошло еще в прошлом году. Он выразил мнение, что для дальнейшего развития ИИ необходимо использовать «синтезированную самим ИИ информацию», что позволит создать механизм самообучения.

Маск также прогнозирует, что искусственный интеллект сможет превзойти возможности человека уже к концу текущего года. В декабре 2024-го он заявил в соцсети Х, что ИИ превзойдет интеллект любого человека к концу 2025 года и всех людей к 2027/2028 году. Бизнесмен уверен, что к 2030 году вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей вместе взятых, составляет 100%.

Эксперты в области ИИ предполагают, что в конечном итоге удастся создать системы, которые смогут мыслить и осознавать себя как личность. Такие машины смогут совершенствоваться в решении любых задач, что может привести к резкому ускорению научно-технологического прогресса и так называемой технологической сингулярности – состоянию стремительного и неуправляемого развития цивилизации.

Отметим, что ранее у американских компаний Google, OpenAI и Anthropic начались проблемы с созданием новых моделей ИИ из-за нехватки качественных данных.

Между тем основатель Microsoft Билл Гейтс предупреждал, что искусственный интеллект может стать угрозой наравне с ядерным и биологическим оружием.