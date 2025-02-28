XDA Developers: Microsoft закроет Skype в мае 2025 года

Tекст: Александра Юдина

Американская компания Microsoft отключит сервис Skype в мае 2025 года, передает ТАСС.

В последнем обновлении пользователям направили уведомление, в котором их призвали перейти на платформу Teams для совершения звонков и обмена сообщениями.

«Skype будет недоступен с мая. Используйте Teams для звонков и чатов», – указано в уведомлении.

Skype был запущен в 2003 году, а в 2011 году его приобрела компания Microsoft. В 2017 году Microsoft запустила платформу Teams, которая была разработана как аналог Skype. С тех пор компания активно продвигает Teams как основную платформу для коммуникаций.

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