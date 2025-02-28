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XDA Developers: Microsoft закроет Skype в мае 2025 года
Microsoft приняла решение о прекращении работы сервиса Skype в мае 2025 года, предлагая пользователям воспользоваться платформой Teams, сообщает XDA Developers.
Американская компания Microsoft отключит сервис Skype в мае 2025 года, передает ТАСС.
В последнем обновлении пользователям направили уведомление, в котором их призвали перейти на платформу Teams для совершения звонков и обмена сообщениями.
«Skype будет недоступен с мая. Используйте Teams для звонков и чатов», – указано в уведомлении.
Skype был запущен в 2003 году, а в 2011 году его приобрела компания Microsoft. В 2017 году Microsoft запустила платформу Teams, которая была разработана как аналог Skype. С тех пор компания активно продвигает Teams как основную платформу для коммуникаций.
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