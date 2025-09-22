  • Новость часаСобянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    Зеленский мстит крымским курортам за военные провалы ВСУ
    Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года
    Еврокомиссия захотела ограничить туризм в России
    «Мосэнергосбыт» подал иск к Галкину на полмиллиона рублей
    Первое судно отправилось из КНР в Европу по Севморпути
    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ рублями
    Примаков заявил о превращении шахмат в народную дипломатию
    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий раскол в Израиле
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    22 сентября 2025, 20:07 • Новости дня

    Венгрия выразила надежду на предотвращение эскалации между НАТО и Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях 80-й Генеральной Ассамблеи ООН заявил о надежде страны на предотвращение эскалации между НАТО и Россией.

    Сийярто также отметил, что Будапешт видит установление мира на Украине ключевым фактором для предотвращения новых конфликтов между странами НАТО и Россией, передает ТАСС.

    «Мы надеемся, что в будущем не произойдет эскалации [между Россией и НАТО], и мы знаем, что единственный способ обеспечить отсутствие эскалации – это мир [на Украине]», – сказал Сийярто.

    Ранее Сийярто выразил обеспокоенность призывами некоторых членов НАТО ужесточить реакцию на инциденты с Россией, что может усилить конфликт.

    20 сентября 2025, 07:16 • Новости дня
    Министр обороны Литвы намекнула на возможность сбить российский самолет

    Министр обороны Литвы Шакалене намекнула на удар по российскому самолету

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, комментируя заявления Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства российскими истребителями, заявила, что «Турция подала пример десять лет назад».

    «Есть над чем задуматься», – заявила Шакалене в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Вероятно, речь о том, как турецким истребителем был сбит российский бомбардировщик Су-24 в 2015 году.

    При этом Шакалиене заявила о «трех российских истребителях над Таллином». По ее словам, «граница НАТО на северо-востоке испытывается не просто так». Она призвала «серьезно подойти к делу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Минобороны России опровергло инцидент и заявило, что самолеты совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    24 ноября 2015 года над территорией Сирии турецкие военные сбили российский самолет, который, по их версии, на шесть секунд залетел в воздушное пространство Турции. Отношения были заморожены до конца июня 2016 года, когда турецкий лидер Реджеп Эрдоган написал личное письмо президенту России Владимиру Путину. Официальная позиция Анкары в том, что самолет был сбит не по указу лидера страны, а в результате заговора политических противников Эрдогана.

    19 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польские пограничники заявили о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море за пределами территориальных вод страны.

    Пограничная стража Польши заявила о пролете двух российских истребителей на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море, передает РИА «Новости». По сообщениям польских властей, инцидент произошел вне территориальных вод страны, однако платформа располагается в исключительной экономической зоне Польши.

    При этом никаких фото- или видеоматериалов, подтверждающих это сообщение, пограничная стража не представила.

    Польские пограничники заявили, что сразу уведомили вооруженные силы страны и другие соответствующие службы. Представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш уточнила, что платформа находится вне территориальных вод Польши, но считается ее исключительной экономической зоной.

    В Министерстве обороны России ранее неоднократно подчеркивали, что российские военные самолеты совершают полеты строго по международным правилам использования воздушного пространства, не нарушая границ, не пересекают воздушные трассы других государств и избегают опасного сближения с иностранными воздушными судами.

    Ранее в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили 21 беспилотник, часть которых военные физически уничтожили.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о начале операции НАТО «Восточный часовой» в Румынии и Польше.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дроны, замеченные в Польше, прилетели с Украины и не были заряжены.

    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    22 сентября 2025, 04:15 • Новости дня
    Россия предупредила об угрозе Балтийскому региону из-за действий НАТО
    Россия предупредила об угрозе Балтийскому региону из-за действий НАТО
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Балтийский регион оказался под угрозой превращения в зону военных столкновений из-за активизации военной деятельности НАТО и проведения новых операций, включая учения Baltops 2025, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

    «Чрезвычайно опасными считаем действия альянса в Балтийском море, включая попытки позиционировать его как свой «внутренний водоем», участившиеся масштабные военно-морские учения сродни Baltops 2025, а также запуск с января этого года новой операции «Балтийский часовой», – заявил РИА «Новости»  дипломат.

    Гончар подчеркнул, что начавшаяся с января операция «Балтийский часовой», в рамках которой силы НАТО осуществляют проверки судов, причисляемых к так называемому «российскому теневому флоту», используя сторожевые корабли, патрульные самолеты и беспилотники.

    Новые меры предпринимаются вопреки международному праву и создают дополнительные риски, уточнил посол, задавшись риторическим вопросом, кто же виноват в создании потенциальной зоны военных столкновений?

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Эстонии стартовали двухнедельные учения Pikne («Молния»), в которых задействованы 3 тыс. военнослужащих нескольких стран НАТО.

    Командование армии Литвы заявило о старте учений «Железный кулак» с участием подразделений США и переброской военной техники по региону.

    21 сентября 2025, 01:03 • Новости дня
    Чешский президент Павел призвал «ответить России» и сбивать ее самолеты
    Чешский президент Павел призвал «ответить России» и сбивать ее самолеты
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам президента Чехии Петра Павла, нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО значительно усиливает напряженность в Европе, поэтому ответить надо адекватно, включая возможное сбивание российских самолетов, так как, по его словам, нельзя уступать злу.

    Президент Чехии Петр Павел призвал НАТО ответить адекватно. «В том числе и военным ответом. Россия очень быстро поймет, что совершила ошибку и перешла границы дозволенного. К сожалению, она балансирует на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно», – приводит портал Novinky заявление Павела в эфире чешского телевидения.

    По его словам, нарушение воздушного пространства, которое якобы допустила Россия, – это повод для активации механизмов защиты

    «...и, следовательно, для сбивания такого самолета. И никто ни с нашей стороны, ни с российской стороны этого не хотел бы. Россия будет вести себя так, как мы ей позволим», – сказал Павел.

    Напомним, Минобороны России заявило, что самолеты ведомства совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможность уничтожения российских истребителей силами НАТО, сравнив ситуацию с действиями Турции десять лет назад.

    Власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Члены НАТО планируют провести консультации согласно статье четыре после заявления Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства истребителями России.

    21 сентября 2025, 15:26 • Новости дня
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    @ IMAGO/Isabelle Ouvrard/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западный мир прекратил быть образцом и моделью для подражания, необходимо признать этот факт, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Необходимо проявить интеллектуальную, политическую и личную смелость, чтобы признать, что Запад более не представляет собой образец для подражания, указал Орбан, передает РИА «Новости».

    Также важно показать, что есть путь лучше.

    Он пояснил, что Евросоюз постоянно находится на грани, он характеризуется миграцией, насилием, провальной политикой и большими долгами.

    «Венгрия твердо стоит на своем: страна без мигрантов, за семью и предоставление возможностей для тех, кто готов работать», – отметил он.

    Ранее премьер-министр резко раскритиковал политику руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и предложил ей покинуть свой пост.

    Также Орбан призывал прекратить «кампанию ненависти» со стороны либеральных левых.

    20 сентября 2025, 01:05 • Новости дня
    Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31

    Минобороны: Три МиГ-31 совершили плановый перелет в Калининградскую область

    Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Плановый перелет трех истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область осуществлен по согласованному маршруту, самолеты не нарушали воздушное пространство Эстонии, сообщило Минобороны России.

    «19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область», – сообщило Минобороны в Telegram.

    В министерстве уточнили, что маршрут пролегал над нейтральными водами Балтийского моря и находился более чем в 3 км от острова Вайндло. Во время полета экипажи не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали воздушное пространство Эстонии.

    Отмечается, что полет выполнялся в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не затрагивал границы других государств. Это «подтверждено средствами объективного контроля», говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы допущенного нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    20 сентября 2025, 01:58 • Новости дня
    Трамп заявил о недовольстве ситуацией с жалобой Эстонии на российские МиГ-31

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что российские истребители МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.

    «Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что подобные инциденты способны привести к серьезным последствиям. Трамп добавил, что ему в скором времени проведут официальный брифинг по ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. Минобороны России опровергло инцидент и заявило, что самолеты совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    20 сентября 2025, 18:36 • Новости дня
    FAZ: НАТО проведет консультации по жалобе Эстонии на Россию
    FAZ: НАТО проведет консультации по жалобе Эстонии на Россию
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Члены НАТО планируют провести консультации согласно статье четыре после заявления Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства истребителями России.

    Страны НАТО проведут консультации по поводу инцидента с российскими военными самолетами в начале следующей недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на материал немецкой газеты FAZ. Поводом для встречи стали сообщения Эстонии о нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями.

    Как сообщает издание, консультации будут организованы в соответствии со статьей четыре устава альянса, которая предусматривает проведение срочных консультаций между странами-членами в случае угрозы их безопасности. Представитель НАТО уточнил, что точная дата обсуждений пока не определена.

    Ранее власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    Минобороны России заявило, что самолеты совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможность уничтожения российских истребителей силами НАТО, сравнив ситуацию с действиями Турции десять лет назад.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала главе Минобороны Литвы реализоваться по профессии психолога.

    20 сентября 2025, 16:42 • Новости дня
    Захарова пожелала главе Минобороны Литвы реализоваться по профессии психолога

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова министра обороны Литвы Довиле Шакалене о возможности сбивать российские истребители, пожелав ей реализоваться в сфере юридической психологии.

    Россия желает министру обороны Литвы Довиле Шакалене реализоваться по специальности магистра юридической психологии, передает ТАСС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию Шакалене на сообщения о российской авиации.

    «Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем «магистру юридической психологии» реализоваться по специальности», – заявила Захарова.

    Ранее власти Эстонии направили официальный запрос странам НАТО о проведении консультаций из-за якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    Минобороны России опровергло этот инцидент и заявило, что самолеты совершили плановый перелет в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами.

    Глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, комментируя ситуацию, заявила, что «Турция подала пример десять лет назад». Она намекнула на возможность уничтожения российских истребителей силами НАТО.

    22 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Лукашенко назвал закрытие Польшей границы шагом против Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает решение Польши закрыть границу недружественным шагом, рассчитанным против интересов Китая.

    Лукашенко в ходе встречи с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Си заявил, что закрытие Польшей границы с Белоруссией связано не с экономическими причинами, а является политическим шагом против КНР, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Китай способен справиться с подобными трудностями, и закрытие границы не скажется существенно на экономике этой страны. Лукашенко отметил, что Польша действует не в собственных интересах, а в интересах третьих государств, и выразил готовность поделиться соответствующими данными с китайской стороной.

    Белорусский президент подчеркнул, что Польша выступает в роли «какого-то коня-скакуна» других стран в данном вопросе. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее указывал, что от закрытия пункта пропуска пострадают страны, заинтересованные в транзите товаров через границу, включая Китай, Казахстан и ряд азиатских государств.

    Ранее председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский выразил надежду, что Польша в ближайшие дни откроет границу с республикой.

    Глава МИД Китая Ван И прибыл в Польшу для обсуждения ситуации с закрытием польско-белорусской границы.

    Польша заблокировала границу с Белоруссией забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    22 сентября 2025, 11:57 • Новости дня
    Польша и Швеция провели первые совместные учения на Балтике

    Польша и Швеция впервые провели учения Gotland Sentry на Балтике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Польши и Швеции начали маневры Gotland Sentry («Готландский часовой»), проходящие одновременно на море, суше и в воздухе, сообщили польские Вооруженные силы.

    Польша и Швеция впервые проводят двусторонние учения типа SNEX на Балтике под кодовым названием Gotland Sentry, передает ТАСС.

    По информации оперативного командования Вооруженных сил Польши, маневры проходят совместно с шведским Объединенным командованием и имеют короткий период предварительной подготовки. Учения охватывают действия на море, суше и в воздухе. Численность задействованных подразделений не раскрывается. Основой для организации учений стало соглашение о военном сотрудничестве, которое было подписано между двумя странами в начале сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одновременные учения России и НАТО на Балтике могут повысить риск эскалации в регионе. НАТО назвал главной угрозой для российских интересов усиление своего присутствия на Балтике. В Швеции заявили о появлении российских самолетов, которые следили за ходом учений на Балтике.

    22 сентября 2025, 18:48 • Новости дня
    Сийярто заявил о попытках Венгрии остановить меры ЕС против «Дружбы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не сможет заблокировать торговые ограничительные меры Евросоюза в отношении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Он пояснил, что для введения санкций требуется консенсус, частью которого Венгрия не станет, однако торговые меры принимаются квалифицированным большинством голосов, передает ТАСС.

    «Когда речь идет о санкциях, все просто, поскольку для введения санкций требуется консенсус, частью которого мы определенно не станем. Но когда речь идет о торговых мерах, требуется квалифицированное большинство голосов. Следовательно, мы не можем накладывать вето, но мы пытаемся убедить европейских коллег не вредить нашим интересам так сильно», – сказал Сийярто.

    Напомним, ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявлял, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.

    22 сентября 2025, 17:46 • Новости дня
    Сийярто предупредил об эскалации конфликта из-за заявлений НАТО

    Сийярто заявил об опасности призывов НАТО к агрессивным ответам России

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Венгрии выразил обеспокоенность призывами некоторых членов НАТО ужесточить реакцию на инциденты с Россией, что может усилить конфликт.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС, что призывы ряда стран НАТО к более агрессивному ответу на инциденты с нарушением воздушного пространства ведут к дальнейшей эскалации.

    Он отметил: «Да, мы абсолютно обеспокоены событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этого конфликта. С самого начала, три с половиной года назад, мы очень четко дали понять, что худшим вариантом будет прямая конфронтация между НАТО и Россией. А прямая конфронтация между НАТО и Россией равносильна очень серьезному риску начала войны. А этого мы не хотим».

    Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает против прямого столкновения НАТО с Россией и считает такие сценарии крайне опасными.

    Власти Эстонии недавно обратились к странам НАТО с официальным запросом о проведении консультаций после сообщения о якобы нарушении воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    В Минобороны России заявили, что плановый перелет трех истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининградскую область был осуществлен по согласованному маршруту и не сопровождался нарушением воздушного пространства Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отказался отвечать на вопрос о готовности к прямым переговорам с Москвой по поводу инцидента с военными самолетами.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет самостоятельно уничтожать объекты, нарушающие ее воздушное пространство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления эстонских властей о якобы нарушении российскими МиГ-31 воздушного пространства не имеют оснований.

    22 сентября 2025, 19:04 • Новости дня
    Сийярто призвал Еврокомиссию не угрожать энергетике Венгрии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия настаивает, что любые решения Еврокомиссии в сфере энергетики не должны создавать риски для стабильных поставок ресурсов в страну, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях 80-й Генеральной Ассамблеи ООН.

    Он подчеркнул, что Будапешт дал понять европейским партнерам, что вопросы энергобезопасности являются для страны «красной линией», сообщает ТАСС.

    «Мы крайне ясно дали понять европейским коллегам, что для нас это красная линия, переступить через которую мы не можем. Мы настоятельно призываем Еврокомиссию не ставить под угрозу безопасность энергетического снабжения любой страны – участницы объединения», – заявил Сийярто.

    Министр отдельно отметил, что обеспечение энергетической безопасности является приоритетом для Венгрии в условиях современного политического климата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт рассматривает возможность увеличения числа поставщиков газа для повышения энергобезопасности, при этом Венгрия сохраняет закупки российских ресурсов и заключает новый долгосрочный контракт с западной компанией.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении Братиславы голосовать против принятия плана Еврокомиссии, предусматривающего поэтапный отказ от российских энергоносителей к 2027 году.

    22 сентября 2025, 19:36 • Новости дня
    Венгрия выступила против любых ограничений ЕС на нефть из России
    Венгрия выступила против любых ограничений ЕС на нефть из России
    @ Алена Гниденко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о невозможности надежного энергоснабжения страны без российской нефти.

    Он подчеркнул, что Будапешт выступает против любых санкций или ограничений Евросоюза на поставки нефти из России, передает ТАСС.

    «Предельно ясно, что без российской нефти надежное энергоснабжение Венгрии невозможно. Мы не можем согласиться с какими-либо европейскими мерами, которые запретят или ограничат поставки нефти по трубопроводу «Дружба», это поставит под угрозу нашу энергетическую безопасность», – заявил министр.

    Ранее Венгрия отказалась поддержать санкции ЕС против энергетических компаний России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на сессии МАГАТЭ заявил, что энергетическая безопасность государств не должна зависеть от политических решений или санкций.

