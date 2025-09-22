Венгрия выразила надежду на предотвращение эскалации между НАТО и Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Сийярто также отметил, что Будапешт видит установление мира на Украине ключевым фактором для предотвращения новых конфликтов между странами НАТО и Россией, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что в будущем не произойдет эскалации [между Россией и НАТО], и мы знаем, что единственный способ обеспечить отсутствие эскалации – это мир [на Украине]», – сказал Сийярто.

Ранее Сийярто выразил обеспокоенность призывами некоторых членов НАТО ужесточить реакцию на инциденты с Россией, что может усилить конфликт.