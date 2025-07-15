В Хабаровске задержали двух иностранцев за финансирование террористов

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске двух иностранцев за финансирование террористов

Tекст: Ирма Каплан

«Установлено, что задержанные, проживая в городе Хабаровске, осуществляли переводы денежных средств, предназначенных для финансирования международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» (организация признана террористической и запрещена в России)», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Спонсирование велось с целью подготовки и осуществления участниками группы террористической деятельности.

В управлении хабаровского ФСБ добавили, что в ходе следственных мероприятий у двух задержанных иностранцев были обнаружены и изъяты платежные инструменты и средства связи, которые использовались для коммуникации с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам».

Уголовное дело возбуждено по статье о содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК России). Следственные действия продолжаются.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жителю Белгородской области назначены 17 лет колонии и крупный штраф за сотрудничество с террористами и хранение взрывчатки.В Магадане возбуждено уголовное дело против местного жителя, который публиковал в соцсетях

призывы к насилию и оправдывал совершенные в России теракты.



