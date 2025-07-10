Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.13 комментариев
Белгородцу дали 17 лет за госизмену и терроризм
Жителю Белгородской области назначены 17 лет колонии и крупный штраф за сотрудничество с террористами и хранение взрывчатки.
Суд признал жителя Белгородской области Петра Горбунова виновным в государственной измене, участии в запрещенной в России террористической организации и незаконном обороте взрывчатых веществ, передает РИА «Новости».
Горбунов установил контакт с представителями запрещенного в России «Легиона «Свобода России» и по их указанию получил из тайника в лесу взрывные устройства. Он хранил 22 гранаты, четыре короба с пиротехникой и самодельные скобы для прокола шин у себя дома, ожидая передачи их террористам.
Сотрудники УФСБ задержали Горбунова, а обнаруженные взрывные устройства были изъяты и обезврежены. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый согласился за денежное вознаграждение помочь террористам в диверсионных действиях против безопасности России. Суд назначил Горбунову 17 лет лишения свободы и штраф в размере 600 тыс. рублей.
В пресс-службе УФСБ отметили: «Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении гражданина РФ Горбунова П.В., 1977 г.р.».
Как писала газета ВЗГЛЯД, контрактника из Челябинска обвинили в государственной измене в пользу Украины за 80 долларов. Жителя Челябинска осудили на 20 лет за подготовку теракта. Женщину из Йошкар-Олы приговорили к 18 годам колонии за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Легион Свобода России» и передачу спутниковых снимков предприятий оборонки на Украину.