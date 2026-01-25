Ермак вновь стал адвокатом после ухода с поста главы офиса Зеленского

Tекст: Ольга Иванова

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вновь начал адвокатскую деятельность, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные национальной ассоциации адвокатов Украины. В реестре указано, что Ермак возобновил работу адвокатом 23 января 2026 года. До этого он прекратил адвокатскую практику в феврале 2020 года, когда занял пост главы офиса Зеленского.

Ермак получил право заниматься адвокатской деятельностью еще в 1995 году и до перехода на государственную службу работал в этой сфере почти 25 лет. В октябре 1997 года, по информации украинского издания «Главком», он вместе с коллегами Василием Ващенко и Михаилом Приходько основал «Международную юридическую компанию».

Согласно декларациям, даже в 2019-2020 годах Ермак продолжал получать доход от этой фирмы – за два года ему было выплачено 72,1 тыс. гривен, что соответствует примерно 1,6 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ермак подал в отставку после проведения обысков украинскими антикоррупционными органами. Он заявил, что не держит зла на Зеленского. Издание Economist сообщило, что Ермак был «вне себя», когда покидал пост главы офиса Зеленского.



