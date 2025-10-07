Politico: Польша и Прибалтика обвинили Меркель в оправдании действий России

Tекст: Елизавета Шишкова

Реакция последовала после интервью Ангелы Меркель венгерскому изданию Partizan, где она заявила, что в 2021 году предлагала прямые переговоры с Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, но столкнулась с противодействием со стороны Польши и стран Балтии, передает Politico.

Меркель объяснила, что эти страны опасались отсутствия единой позиции ЕС по России. Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказал удивление тем, что Меркель и после начала конфликта на Украине продолжает придерживаться прежнего мнения. Он подчеркнул, что Германия и Меркель в прошлом недооценивали Россию, несмотря на предупреждения Балтии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия несет единоличную ответственность за происходящее, и назвал причиной конфликта «империалистические амбиции» Москвы.

Польские политики, в том числе экс-премьер Матеуш Моравецкий и евродепутат Вальдемар Буда, обвинили Меркель в попустительстве и назвали ее действия вредными для Европы. Некоторые польские политические деятели, включая Марека Магеровского, отметили, что слова Меркель были интерпретированы СМИ преувеличенно, однако он также оценил ее политическое наследие как провальное для Германии и Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией в 2021 году.

Высказывание Меркель о роли Польши и Прибалтики в начале спецоперации на Украине стало причиной острой реакции Варшавы.

Председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон заявил, что оценки Меркель вызывают вопросы к политике Германии.